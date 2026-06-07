PS Plus - Dieses Bonus-Spiel aus dem Mai 2026-Lineup ist für einige Mitglieder das PS Plus-Game des Jahres

Bramble: The Mountain King ist seit Mai 2026 Teil von PlayStation Plus Extra und Premium.

Das PlayStation Plus Extra- und Premium-Lineup des vergangenen Monats hatte mit Red Dead Redemption 2 und Star Wars Outlaws gleich zwei Open World-Kracher im Gepäck, über einen Bonus-Titel wurde allerdings recht wenig gesprochen, nämlich über Bramble: The Mountain King.



Das Horror-Abenteuer ist seit Mai 2026 ebenfalls Teil von Extra/Premium und wird von einigen PS Plus-Usern sogar als "PS Plus-Spiel des Jahres" betitelt.

Das steckt hinter Bramble: The Mountain King

1:29 Bramble: The Mountain King - Der Launch-Trailer steckt voller Monster und Sagengestalten

Autoplay

In Bramble: The Mountain King müsst ihr in der Rolle des kleinen Jungen Olle eure Schwester aus den Krallen eines fiesen Trolls befreien. Das Horror-Abenteuer erinnert dabei in vielerlei Hinsicht an Little Nightmares: Wie in dem Titel von Tarsier Studios müsst ihr leichte Umgebungsrätsel lösen, vor Feinden davonrennen oder über Hindernisse springen, um voranzukommen.

Doch was cute und zuweilen sogar malerisch aussieht, entpuppt sich als wirklich unheimlicher Horror-Trip, der harte Themen wie Kindermord oder Gewalt gegen Tiere behandelt und auf explizite Gewaltdarstellung setzt. Der niedliche Schein des Spiels trügt also. Wem das zu hart ist, sollte lieber die Finger davon lassen.

Was Bramble so gruselig macht Bei diesem Horrorspiel hatte ich Angst weiter zu zocken - weil es einfach zu niedlich war von Samara Summer

Für einige Community-Mitglieder aus dem PS Plus-Subreddit ist Bramble ein Must-Play. Redditor "iminiki" bezeichnet das Horror-Abenteuer von Dimfrost Studio sogar als PS Plus-Spiel des Jahres und schreibt dazu:

Wenn man Little Nightmares, Brothers: A Tale of Two Sons, A Plague Tale und What Remains of Edith Finch miteinander mischt, kommt ungefähr Bramble: The Mountain King dabei heraus. Wenn euch eines dieser Spiele gefällt, stehen die Chancen sehr gut, dass euch auch Bramble gefallen wird. Die Geschichte ist großartig. Die Grafik ist sehr gelungen, und Sounddesign sowie Musik sind einfach phänomenal! Die einzigen Nachteile sind die Deathless-Trophäe (Anm. d. Red.: Gemeint ist die 'Überlebender'-Trophäe, bei der ihr einen Durchgang ohne zu sterben abschließen müsst) sowie die hakelige Steuerung.

Für den User ist Bramble das perfekte Beispiel eines gelungenen PS Plus-Spiels: Er hatte zuvor noch nie davon gehört und wurde aufgrund des Abonnements erst darauf aufmerksam.

Einige andere User in den Kommentaren unter seinem Post stimmen ihm zu: "Dieses Spiel! Es hat mich total umgehauen. Es ist so, als würde man ein düsteres Märchen spielen. Ich habe jeden Moment davon geliebt. Leider habe ich es gestern Abend durchgespielt", schreibt "Wintyness15".

PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Juni 2026-Aufgebots werden bald enthüllt

Mit der Destiny 2: Legacy Collection (verfügbar ab 09. Juni bei Extra/Premium) sowie Gitaroo Man (verfügbar ab 16. Juni 2026 bei Premium) kennen wir übrigens bereits zwei Titel des Lineups für diesen Monat, der Rest wird voraussichtlich am 10. Juni um 17:30 Uhr enthüllt!

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Habt ihr Bramble: The Mountain King bereits gespielt und könnt den Hype um das Horror-Abenteuer nachvollziehen?