PS Plus Oktober 2019 - Ein guter Monat? Das sagt die Community

Abonnenten von PS Plus erhalten im Oktober The Last of Us Remastered und MLB The Show 19 für ihre Playstation 4-Bibliothek. Damit gibt gleich zwei PS4-Exklusives, zumal The Last of Us wohl zu den beliebtesten Spielen der Plattform gehört. Auch die Baseball-Simulation erschien gerade einmal im März diesen Jahres und ist somit noch recht frisch. Was sagt die Community zu dieser Auswahl?

Tatsächlich sind von dem auf den ersten Blick guten Angebot nicht alle Spieler vom Hocker gehauen. Das hat bei beiden Spielen auch jeweils einen ganz konkreten Grund.

Last of Us: Cooles Spiel, aber das hab ich doch schon?

The Last of Us: Remastered ist ein großartiges Spiel, darauf können sich fast alle einigen. Allerdings ist es eben auch ein Titel, den aufgrund der Beliebtheit sehr viele User bereits besitzen. Davon abgesehen scheinen viele Nutzer damit gerechnet zu haben, dass die Remastered-Fassung des Action-Adventures vor dem Release von Teil 2 noch einmal bei PS Plus auftauchen wird und sind dementsprechend nicht überrascht.

"Ich denke immer noch, dass es kein gutes PS Plus-Spiel ist. Es ist eines der meistgekauften Spiele im ganzen PS4-Katalog und außerdem ist es mittlerweile ziemlich günstig zu haben. Tut mir leid, aber ich finde die beiden Spiele haben keinen guten Wert."

Das soll aber nicht heißen, dass sich niemand über TLoU freut. Auf Reddit melden sich auch viele Spieler zu Wort, die den Blockbuster entweder bisher verpasst haben, oder nur zum Release die PS3-Version besaßen. Für diese beiden Szenarien ist die Einführung bei PS Plus natürlich eine super Sache.

Eine weitere Sache, über die sich einige Spieler freuen, ist dass der Multiplayer von The Last of Us nun möglicherweise wieder etwas belebter wird. Somit haben auch die Leute etwas vom Oktober, die das Spiel schon besitzen.

This is good that means TLOU online will be packed!!! — Philip (@VoytronORIGINAL) September 24, 2019

Und MLB The Show 19?

Wenig überraschend steht MLB The Show 19 im Schatten von The Last of Us. Die meisten Kommentare beschäftigen sich mit Joel und Ellie. Die vergleichsweise wenigen Reaktionen sind allerdings gleichermaßen durchwachsen.

"Ich bin sehr zufrieden. Ich wollte schon ewig ein MLB The Show-Spiel spielen und überlegt ob ich mir einen älteren Teil günstig hole. Das ist der erste PS+ Monat seit langem, mit dem ich wirklich glücklich bin. Wie quasi alle anderen auch, habe ich TLOU Remastered allerdings schon."

Unabhängig von der Qualität der Baseball-Simulation, welche bei den Fans des Sport übrigens recht beliebt ist, gibt es hier aber noch ein anderes Problem: Baseball ist nicht überall auf der Welt ein Thema. Wenig überraschend finden sich daher auch Kommentare wie:

"Warum um alles in der Welt bieten sie ein Baseball-Spiel in Europa an? Auf der Liste mit beliebten Sportarten auf diesem Kontinent müsste sich Baseball irgendwo ganz unten wiederfinden."

Sportspiele bei PS Plus sind zudem für viele ganz allgemein ein Ärgernis. Das haben auch die heftigen negativen Reaktionen im Juli gezeigt, als Pro Evolution Soccer 2019 Teil des Lineups werden sollte. Am Release-Tag wurde das Spiel jedoch kurzfristig mit Detroit: Become Human getauscht.

Diese Stimmen finden sich auch unter unserer Ankündigungs-News zum Oktober-Lineup. Trotzdem freut sich ein Teil unserer Leser auf MLB The Show 19. Die Vermutung, dass es zumindest in Europa eine Alternative zu Baseball geben würde, hat sich nicht bestätigt. Das Spiel kommt für alle Regionen, auch in Asien.

Was denkt ihr? Seid ihr zufrieden mit PS Plus Oktober 2019?