PS Plus Oktober 2020: Die Gratis-Spiele sind jetzt live

Habt ihr ein PS Plus-Abo abgeschlossen, könnt ihr euch ab heute die neuen Gratis-Spiele aus dem PS Store der PS4 herunterladen. Hier erfahrt ihr, um welche Spiele es sich handelt.

Ab wann und ab welcher Uhrzeit sind die PS Plus-Spiele erhältlich? Die PlayStation Plus-Spiele für den Oktober könnt ihr euch ab sofort aus dem PS Store herunterladen.

Das sind die PS Plus-Spiele im Oktober 2020

Wer den kostenpflichtigen Online-Service abonniert hat, kann sich folgende zwei PS4-Games im Oktober ohne weitere Zusatzkosten herunterladen:

Für wen lohnen sich die PS Plus-Spiele im Oktober 2020? Wir stellen euch die beiden aktuellen Titel mit Pro und Contra genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder eben nicht.

Vampyr

Genre: RPG

RPG Download-Größe: 14,21 GB

14,21 GB Regulärer Preis: 39,99€

39,99€ GamePro-Wertung: 82

Darum geht's: In Dontnods (bekannt für Life is Strange) Open World-Rollenspiel kämpfen wir als Dr. Jonathan Reid im London des Jahres 1918 gegen die Spanische Grippe und unseren eigenen Blutdurst. Denn Jonathan wird kurz nach seiner Rückkehr von der Front des Ersten Weltkriegs in London von einem Vampir gebissen und verfügt fortan über übernatürliche Kräfte, aber auch über starkes Verlangen nach Blut.

Die große Crux des RPGs? In Vampyr müssen wir uns stetig mit der moralischen Entscheidung auseinandersetzen, die Bewohner und Bewohnerinnen Londons entweder leer zu saugen oder ihnen als Arzt zu helfen. Töten wir zu viele Menschen, versinkt die Stadt im Chaos. Verzichten wir hingegen auf deren Blut, haben wir im Kampf entscheidende Nachteile.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Rein technisch braucht ihr von dem Dontnod-RPG nicht viel erwarten: Die Umgebungen sehen verwaschen aus, die Mimik der Figuren wirkt hölzern. Wer nach einem kleinen RPG-Snack sucht, wird hiermit aber glücklich werden.

Denn alles in allem findet ihr in Vampyr einen echten RPG-Geheimtipp, der mit einer wunderbar düsteren Atmosphäre und mit einer spannenden Blutsauger-Geschichte besticht.

Mehr Infos zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:

47 1 Mehr zum Thema Vampyr im Test - Beschützer oder Bestie?

Need for Speed: Payback

Genre: Rennspiel

Rennspiel Download-Größe: 19,26 GB

19,26 GB Regulärer Preis: 29,99€

29,99€ GamePro-Wertung: 73

Darum geht's: NFS: Payback ist ein Open World-Arcade-Rennspiel von Ghost Games aus dem Jahr 2017. In der Fast 'n' Furious-ähnlichen Geschichte über Verrat und Rache müssen wir nicht nur ein Rennen nach dem anderen absolvieren, sondern Diebstahl-Missionen, Fluchtfahrten und Fahrzeug-Battles absolvieren. Dabei bietet Payback sogar mehr Auswahl als vorherige Serienteile: Die Autos werden nun in fünf Wagenklassen unterteilt. Renn-, Drift-, Offroad-, Drag- und Flucht-Fahrzeuge.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Payback lässt das dasselbe Arcade-Action-Fahrgefühl aufkommen wie vorherige Serienableger und sorgt deshalb vor allem für kurzweiligen Spaß auf der Rennpiste.

Der Racer leidet allerdings an einer nervigen Gummiband-KI und einem Lootbox-ähnlichem Fortschrittssystem: Tuning funktioniert hier nämlich über sogenannte Speedcards, und die wirklich brauchbaren Karten erhalten wir dabei nur via Grinding oder gegen Echtgeld.

Mehr Infos dazu lest ihr im GamePro-Test:

35 1 Mehr zum Thema Need for Speed: Payback im Test - Zwischen Geschwindigkeitsrausch & Totalschaden

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

Die Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch alle Preise und Vorteile von PS Plus genauer vor.

Wie gefallen euch die PS Plus-Spiele im Oktober 2020, treffen sie euren Geschmack?