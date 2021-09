Wie schnell es doch immer geht: Der Monat neigt sich dem Ende zu und die Enthüllung des PlayStation Plus-Lineups für den Monat Oktober 2021 steht an. An diesem Tag lässt Sony voraussichtlich die Katze aus dem Sack:



voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 29. September 2021 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Freischaltung der Oktober-Spiele im PS Store: Dienstag, der 5. Oktober 2021 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Sony gibt die neuen PS Plus-Spiele standardmäßig am letzten Mittwoch des Vormonats bekannt und 6 Tage später, also am ersten Dienstag des neuen Monats, gehen sie dann im PS Store live. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 29. September und eine Freischaltung am 5. Oktober.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Welche PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell laden? Hier findet ihr das komplette September-Lineup:

Gibt es schon Gerüchte zu den Oktober 2021-Spielen bei PS Plus?

Ja. Oder eher gesagt: Natürlich, wie immer. Ein besonders heißer Kandidat in der PlayStation Plus-Community ist aktuell der Weltkriegsshooter Hell Let Loose für PS5, der am 5. Oktober 2021 seinen Konsolenrelease feiert. Genau der Tag, an dem auch das PS Plus-Lineup veröffentlicht wird.



Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Hinweise darauf, warum Hell Let Loose Teil des Oktober 2021-Aufgebots von PS Plus sein könnte.

Den Trailer zu Hell Let Loose könnt ihr euch hier ansehen:

Und außerdem? Neben Hell Let Loose erscheint eine Handvoll weiterer Titel am 5. Oktober 2021, die damit ebenfalls als heiße Kandidaten für das nächste PlayStation Plus-Aufgebot ins Rennen gehen, darunter Alan Wake Remastered.

Welche Spiele wünscht ihr euch fürs nächste PS Plus-Lineup?