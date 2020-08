Am 8. und 9. August könnt ihr den Online-Mehrspielermodus eurer PlayStation-Spiele auch ohne aktives Abo bei PS Plus kostenlos nutzen. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum von PlayStation Plus, das Sony im Juli schon einmal mit einer ähnlichen Aktion gefeiert hat. Start ist pünktlich um 00:01 Uhr am Samstag, am Sonntag um 23:59 Uhr ist Schluss.

Falls ihr am Wochenende auf den Geschmack kommt und auch danach online weiterspielen möchtet, könnt ihr natürlich ein Abo bei PS Plus abschließen. Das Monatsabo kostet 8,99 Euro, das Jahresabo gibt es schon für 59,99 Euro, also für knapp 5 Euro pro Monat. Mehr über eure Abo-Optionen erfahrt ihr hier:

Welche Vorteile bietet PS Plus?

PlayStation Plus braucht ihr in erster Linie, um auch außerhalb von Aktionen wie an diesem Wochenende online spielen zu können. Ohne ein Abo bei dem Service müsst ihr euch also (mit Ausnahme weniger Spiele) mit dem Solo-Modus oder dem lokalen Multiplayer zufriedengeben. Aber PS Plus bietet noch eine Reihe weiterer Vorteile. Hier die Wichtigsten:

1. Monatliche Gratis-Spiele: Mit einem PS-Plus-Abo bekommt ihr in der Regel zwei PS4-Spiele pro Monat, die ihr für die Dauer eurer Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Im August handelt es sich dabei um das erst Ende Juli erschienene Remaster der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 sowie um den brandneuen Multiplayer-Hit Fall Guys, den man als ein Battle Royale im Stile eines Takeshi's Castle beschreiben könnte.

2. Exklusive Rabatte: Während großen PSN Sales bekommen Plus-Mitglieder ohnehin schon reduzierte Spiele oft noch etwas günstiger. Das gilt auch für einige Titel im aktuellen Summer Sale, der noch bis zum 19. August läuft. In der Vergangenheit gab es auch schon ganze Sales exklusiv für Plus-Mitglieder, in denen es Spiele bis zu 75 Prozent günstiger gab.

3. Free Trials: Hin und wieder gibt es Aktionen, in denen Plus-Abonnenten bestimmte Spiele für einen begrenzten Zeitraum kostenlos antesten können. Solche Free Trials gab es unter anderem bereits für große Multiplayer-Hits wie Rainbow Six: Siege oder Monster Hunter World.

4. Kostenlose Avatare und Ingame-Gegenstände: Mit dem Plus-Abo bekommt ihr außerdem kostenlose und exklusive Ingame-Gegenstände für zahlreiche Multiplayer-Hits, aktuell beispielsweise für Fortnite, Dauntless oder Call of Duty: Warzone. Außerdem könnt ihr euren PSN-Account mit kostenlosen Avataren und Artworks verschönern.

5. Cloud Saves: Mit PS Plus könnt ihr eure Spielstände kostenlos in der Cloud abspeichern. So sind sie sicher und können jederzeit wieder abgerufen werden, ganz egal, was ihr mit eurer PS4 anstellt.

