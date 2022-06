PS Plus Premium: Japan-Lineup macht uns Hoffnung auf Fallout 4, Shenmue und mehr Resident Evil

PS Plus Premium ist inzwischen auch in Japan erschienen, und das gibt uns die Möglichkeit, das Lineup mit den bisher für Deutschland bestätigten Titeln zu vergleichen. Dabei fällt auf, dass das Angebot für die PS3 deutlich größer ist. Wir können dementsprechend davon ausgehen, dass vor dem Launch bei uns, also in den nächsten drei Wochen, noch einige weitere Spiele für den Dienst angekündigt werden. Aber auch für PS4 und PS5 gibt es diverse Titel im japanischen Lineup, die viele von euch vermutlich gerne auf ihren heimischen PlayStation-Konsolen zocken würden.

PS Plus Premium-Lineup in Japan gibt Hinweise auf weitere Titel für Europa

Das ist neu: Bisher mussten wir uns weitere Spiele für das PS Plus Premium-Lineup aus Promo-Aktionen von Sony zusammenklauben. Zwar ist das neue PS Plus schon seit einigen Tagen in einigen asiatischen Ländern erhältlich, doch gibt es dort keinen Premium-Tier, sondern nur PS Plus Extra, das ohne PS3-Spiele auskommen muss. Mit Japan haben wir dafür jetzt das erste Mal einen Blick auf eine finale PS3-Liste. Aber auch für PS4 und PS5 gibt es neue Abo-Kandidaten.

Darum wird es bei PS Plus Premium Unterschiede geben: Die Liste aus Japan wird nicht 1:1 dem Europa-Lineup entsprechen. Zum einen enthält sie viele – aus europäischer Sicht – Nischentitel, zum anderen Spiele, die nie in Europa erschienen sind. Bei den unten stehenden Titeln ist nicht sicher, dass sie auch bei uns in den Service kommen, aber die Chancen stehen nicht schlecht, da Sony schon Verträge mit den jeweiligen Publishern abgeschlossen hat – auch wenn diese in manchen Fällen auf bestimmte Regionen beschränkt sein können.

Diese Spiele sind bisher nur in Japan im Abo, könnten aber auch bei uns kommen

Wir haben an dieser Stelle nur eine Hand voll Highlights herausgepickt, die vermutlich für die breite Masse interessant sein dürften und auch eine realistische Chance haben, bei uns zu erscheinen.

PS3

PS4

PS5

Eine komplette Liste mit allen Spielen im japanischen PS Plus Premium könnt ihr auf der japanischen PlayStation-Homepage oder, deutlich übersichtlicher, bei Gamingbolt einsehen.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen für Europa bestätigten PS Plus Premium-Spielen:

Weitere Infos zum neuen PS Plus:

Und was ist mit PS1, PS2 und PSP?

Wer darauf gehofft hat, dass Sony in Sachen Klassiker noch einmal nachlegt, der dürfte von der Enthüllung des Lineups für Japan enttäuscht sein. Tatsächlich sind hier deutlich weniger Spiele für die Retro-Konsolen PS1, PS2 und PSP enthalten, als das bei uns der Fall sein wird. Die bisher bekannten Klassiker dürften also tatsächlich dem finalen Angebot entsprechen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch in Form eines vermeintlichen Dino Crisis-Leaks.

PS Plus Premium erscheint am 22. Juni in Europa.

Welche Titel wünscht ihr euch unbedingt für PS Plus Premium?