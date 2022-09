PS Plus September 2022: fantastisches Bonus-Spiel TOEM kriegt Riesenupdate - Zockt es unbedingt

TOEM gehört nicht nur zu den herzerwärmendsten Spielen, die wir je gespielt haben, sondern kann aktuell auch noch ohne Zusatzkosten im PS Plus Essential-Abo gespielt und behalten werden. Aber da hören die guten Neuigkeiten noch nicht auf! Das Entwicklerstudio kündigt jetzt nämlich eine kostenlose Erweiterung an, die eine ganze neue Region und vieles mehr bringt.

Mit TOEM hält PS Plus Essential eine hinreißende Perle voll Herz und Humor bereit

Darum geht's: Wer PS Plus Essential abonniert, bekommt jeden Monat einige Bonus-Titel. Die dürfen behalten werden und kosten nicht noch einmal extra, abgesehen von den normalen Abo-Gebühren. Im September zählt TOEM dazu. Dabei handelt es sich um ein echtes Kleinod, ein ganz zauberhaftes Spiel mit viel Herz, das jetzt gratis erweitert wird.

Was ist TOEM? TOEM schickt euch auf Foto-Safari. Hier wird nicht gekämpft, sondern entspannt gerätselt und vor allem jede Menge fotografiert. Das wirkt an sich vielleicht unspektakulär, es gibt aber wenig Spiele, die so eine angenehme, charmante Atmosphäre entfalten, wie das TOEM gelingt.

Das liegt zum Teil an der Mischung aus 2D-Schwarzweiß-Look und dem 3D-Fotomodus, zum anderen aber vor allem an der humorvollen Welt und den herzigen Charakteren. Wenn ihr also einfach nur eine gute, stressfreie Zeit haben wollt, seid ihr hier genau richtig.

In unserem GamePro-Test zu TOEM erklären wir noch sehr viel ausführlicher, was die Faszination von TOEM ausmacht (und wieso ihr es unbedingt ausprobieren solltet!):

TOEM wird um die Region Basto und neue Features erweitert

Gratis-DLC für alle: Wie jetzt bekannt gegeben wurde, erhält TOEM mit Basto eine komplett neue Insel. Dabei handelt es sich sogar um die größte Region des Spiels. Zusätzlich wird das Spiel auch noch um einige zusätzliche Features und neue Songs erweitert. Selbstverständlich erwarte euch auch wieder neue Klamotten und Accessoires.

Das steckt alles drin:

Vollständig neue Insel Basto mit neuen Quests, NPCs, Tieren und Herausforderungen.

mit neuen Quests, NPCs, Tieren und Herausforderungen. Wasserkanonen-Feature : Ihr könnt mit eurer Kamera Wasserbomben schießen!

: Ihr könnt mit eurer Kamera Wasserbomben schießen! 1 bis 2 Stunden Spielzeit: Basto steckt voller Ideen, die es nicht in TOEM geschafft haben.

Basto steckt voller Ideen, die es nicht in TOEM geschafft haben. Tag- und Nacht-Wechsel: Ihr könnt je nach Tageszeit verschiedene Orte besuchen.

Ihr könnt je nach Tageszeit verschiedene Orte besuchen. 6 neue Songs: Der Soundtrack bekommt sechs neue Tracks von Launchable Socks & Jamal Green.

Wann und wo kommt's? Die gute Nachricht: Das Gratis-Update erscheint auf allen Plattformen. Also nicht nur für PS5, sondern auch auf der Nintendo Switch und dem PC aka eurem Steam Deck. Die schlechte Nachricht: Es gibt noch keinen festen Termin für den Launch des DLC. Aber es soll nicht mehr lange dauern (via: PlayStation Blog).

Mögt ihr TOEM auch so gern? Freut ihr euch auf die neuen Gratis-Inhalte? Und warum ist die Antwort auf beide Fragen ja?