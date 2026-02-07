PlayStation-Sparfuchs hat keine Lust mehr auf ständige Preisanpassungen und schließt PS Plus Abo bis 2048 ab – spart damit über 1500 Euro

Dieser User hat ordentlich gespart, indem er eine Menge ausgegeben hat.

Sonys Abo-Service PS Plus hat in den vergangenen Jahren einige tiefgreifende Veränderungen durchlaufen. Auch hier stieg der Preis immer weiter an. Ein User hat sich vor Preisanpassungen und auslaufenden Abos geschützt und mal eben bis 2048 ausgesorgt. Durch einen cleveren Trick hat er dabei sogar ein kleines Vermögen gespart.

PS Plus Premium mit über 1500 Euro Rabatt

Die Geschichte stammt von Reddit-User On_Reddit_In_Class, der sie in einem Post im 'PlayStation'-Subreddit geteilt hat. Screenshots beweisen dabei, dass die Angaben tatsächlich stimmen. Laut eigener Aussage, hat er sich entschieden, PS-Plus-Abos zu stapeln, um so weiteren Preiserhöhungen in den kommenden Jahren zu entgehen. Er geht davon aus, den Großteil seines Lebens zu zocken, weshalb das Abo im Grunde immer sinnvoll für ihn sein wird.

Hier der Post mit den Screenshots:

So hat der User gespart: Durch einen cleveren Trick konnte der User dabei über 1500 Euro sparen. Zuerst hat er nämlich PS-Plus-Essential-Abos bis zum Sommer 2048 abgeschlossen. Die konnte er danach gesammelt für "nur" $199,99 (umgerechnet 184,62 Euro) auf PS Plus Premium upgraden. Er spart damit knapp 89%.

Möglich ist diese Ersparnis dadurch, dass Sony eine Obergrenze für das Upgrade festgelegt hat. Die liegt bei Premium eben bei $199,99. Bei Extra sind es $137,99. Unabhängig davon, wie viele Jahre PS Plus Essential man also auf eine der höheren Stufen upgradet, man bezahlt nie mehr als die angegebenen Beträge.

Laut eigener Aussage hat der User "nur" 18 Jahre Essential gekauft, da er zuvor schon durch Geschenke ein paar Jahre des Abos im Wartestand hatte. Zudem hat er einen Großteil der Abos über heruntergesetzte Gutscheinkarten abgeschlossen und so nochmal ein wenig gespart.

In den Kommentaren herrscht vor allem Erstaunen darüber, dass das so überhaupt möglich ist. Andere User scherzen darüber, dass PS Plus bis 2048 gar nicht mehr laufen wird oder er dann wenigstens das PS7-Remaster von GTA 6 umsonst spielen kann.

Habt ihr von der Obergrenze gewusst und was haltet ihr von der Aktion? Genial gespart oder doch etwas übertrieben?