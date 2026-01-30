Neues PS5-Actionspiel kommt mit schicker Unreal Engine 5-Grafik und erinnert uns an God of War

Das chinesische Studio Genigods Lab hat ein neues Action-RPG mit dem Titel GeniGods: Nezha angekündigt. Der Titel basiert auf der chinesischen Schöpfungsmythologie und lässt euch in die Rolle eines namensgebenden Nezha schlüpfen, der auf der Welt für Ruhe sorgen muss, nachdem ein mächtiger Gott in einen Tiefschlaf gefallen ist.

Kämpfe werden in dem Action-RPG eine wichtige Rolle spielen. Im Echtzeit-Kampfsystem nutzt ihr zwei unterschiedliche Kampfhaltungen und könnt Feinde sowohl in der Luft als auch dem Boden bearbeiten. In den ersten Gameplay-Szenen sieht das schon sehr flüssig und gut spielbar aus, vom Gameplay-Flow und auch der Größe der Gegner erinnert GeniGods: Nezha vor allem an Spiele wie God of War oder Devil May Cry.

Technisch läuft er Titel auf der Unreal Engine 5, erscheinen soll er für die PlayStation 5 und den PC. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang nicht.