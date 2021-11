Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale mit Remasters und Retro-Spielen für PS4 & PS5 gestartet. Darunter befinden sich einige der ganz großen PlayStation-Klassiker in einer verbesserten, zeitgemäßen Form. Die Angebote laufen noch bis zum 17. November. In diesem Artikel präsentieren wir euch eine Auswahl der interessantesten Deals. Die Übersicht über die gesamte Aktion findet ihr hier:

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Die Nathan Drake Collection bietet euch die ersten drei Teile der berühmten Action-Adventure-Reihe Uncharted in einem günstigen Paket. Die ursprünglich für die PS3 entwickelten Spiele wurden nicht nur grafisch überarbeitet und an die Möglichkeiten der PS4 angepasst, auch die Steuerung wurde angeglichen, sodass sich die drei Teile nun wie aus einem Guss anfühlen. Daneben gibt es ein paar kleine Extras wie neue Schwierigkeitsgrade. Ansonsten hat sich inhaltlich wenig geändert. Wenn man die Spiele alle schon im Original besitzt, muss man daher nicht unbedingt zuschlagen. Falls man aber auch nur einen der Teile verpasst hat, lohnt sich der Kauf zweifellos, denn die Abenteuer des Schatzsuchers Nathan Drake sind Klassiker ihres Genres, die auch heute noch fesseln.

God of War 3 Remastered

Das ursprüngliche für PS3 erschienene God of War 3 legt den Fokus noch deutlich stärker auf brutale Action als das PS4-Reboot der Reihe. Die spektakulär inszenierten Hack&Slash-Kämpfe können dank der vielen Spezialattacken, der wuchtigen Hiebe und der präzisen Steuerung auch heute noch überzeugen. Durch die höhere Auflösung, die neuen Lichteffekte und die teils stark verbesserten Animationen, die das Remaster bietet, sieht das alles auf der PS4 oder der PS5 deutlich hübscher aus als im Original. Sämtliche DLCs sind enthalten, ansonsten gibt es aber keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Wie die Nathan Drake Collection richtet sich deshalb auch God of War 3 Remastered vor allem an diejenigen, die die PS3-Version noch nicht besitzen. Für sie ist die Neuauflage eine klare Kaufempfehlung.

Burnout Paradise Remastered

Burnout Paradise ist ein Open-World-Rennspiel, das uns die vielseitige Stadt Paradise City erkunden und dabei an den verschiedensten Rennen und Herausforderungen teilnehmen lässt. Eine realistische Simulation sollte man dabei nicht erwarten, sondern eher einen spaßigen Arcade Racer, der auf hohe Geschwindigkeit und spektakuläre Crashes setzt. Neben dem Hauptspiel enthält das Remaster auch das große Add-On Big Surf Island, das ein völlig neues Gebiet liefert, so wie sieben kleinere Erweiterungen. Davon abgesehen gibt es vor allem optische Verbesserungen wie die deutlich detaillierteren Texturen. Dank konstanten 60 fps spielt sich Burnout Paradise zudem viel flüssiger, was gerade bei einem so schnellen Rennspiel ein deutlicher Vorteil ist.

The Last of Us Remastered

The Last of Us war schon auf der PS3 eines der hübschesten Spiele seiner Generation, deswegen mag der grafische Fortschritt des Remasters trotz der höheren Auflösung und einigen spektakulären Lichteffekten auf Screenshots gar nicht so sehr auffallen. In Bewegung bemerkt man aber sehr schnell das deutlich flüssigere Spielerlebnis dank konstanten 60 fps. Neben dem Hauptspiel ist auch der zwar kurze, aber dennoch sehr spielenswerte DLC Left Behind enthalten. Solltet ihr diesen bisher verpasst haben, ist das Remaster auf jeden Fall seinen Preis wert, selbst wenn ihr das Original schon besitzt. Alle, die The Last of Us noch überhaupt nicht gespielt haben, sollten dieses düstere Action-Meisterwerk ohnehin unbedingt noch nachholen.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Die Neuauflage des aus dem Jahr 2007 stammenden Shooterhits Call of Duty: Modern Warfare bietet vor allem grafische Verbesserungen wie neue Texturen, Animationen und Grafikeffekte. Auch der Sound wurde überarbeitet. Wenngleich der gigantische Erfolg des ursprünglichen Modern Warfare nicht zuletzt mit dem Multiplayer zu tun hat, der dank seiner Fortschrittsmechaniken eine hohe Langzeitmotivationen bietet, lohnt sich der Kauf heute vor allem wegen der Kampagne. Diese spielt im Jahr 2011 (und damit aus damaliger Sicht in der nahen Zukunft) und erzählt eine dramatische Geschichte rund um die Jagd nach einem arabischen Terroristen und einen fiktiven russischen Bürgerkrieg. Sie enthält einige harte Szenen, die noch lange nach Release kontrovers diskutiert wurden.

Spyro Reignited Trilogy

Von allen Remakes und Remasteres in diesem Artikel bietet die Spyro Reignited Trilogy wohl die deutlichsten Fortschritte im Vergleich zum Original. Die ersten drei Teile der berühmten Jump&Run-Reihe wurden hier auf komplett neuer technischer Basis neu aufgelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die knallbunten, märchenhaften Spielwelten erstrahlen in einer Grafikpracht, von der die PS1-Originale nicht mal zu träumen wagen konnten. Zudem wurde die Steuerung an heutige Gewohnheiten angepasst. Am simplen Spielprinzip hat sich wenig geändert, was aber nicht viel ausmacht, denn mit dem kleinen Drachen Spyro Gegner zu rösten oder schlicht über den Haufen zu rennen, macht auch heute noch Spaß. Kleine Rätsel und Flug-Levels sorgen zudem für Abwechslung.

Shadow of the Colossus

Wie die Spyro Reignited Trilogy ist auch die PS4-Version von Shadow of the Colossus ein Remake auf neuer technischer Grundlage. Der grafische Fortschritt im Vergleich zum PS2-Original ist enorm, viele kleine Details wie Risse und Spuren der Verwitterung an den Ruinen sorgen für eine noch dichtere, bedrückendere Atmosphäre. Nach wie vor handelt es sich um ein vergleichsweise ruhiges Spiel. In einer weitgehend leblos und traurig wirkenden Spielwelt erkunden wir die Überreste einer längst untergegangenen Zivilisation. Actionreicher wird das Gameplay erst, wenn wir auf einen der riesigen Kolosse treffen, die wir töten müssen. Shadow of the Colossus ist kein Spiel für jeden, aber gerade weil es vieles anders macht, gilt es als einer der große PlayStation-Klassiker.

Okami HD

Bei Okami HD handelt es sich um die Neuauflage eines im Westen leider oft unterschätzten japanischen Klassikers. Grafisch hat sich dabei von der Auflösung abgesehen nicht allzu viel verändert, aber das ist auch nicht nötig, denn die Optik im Stil japanischer Holzschnitte ist zeitlos hübsch. Wir spielen die Sonnengöttin, die in Gestalt einer weißen Wölfin zur Erde hinabgestiegen ist, um Japan vor Dämonen zu retten. Das Gameplay besteht aus Kämpfen und kleinen Rätseln und fällt sehr kreativ aus, weil uns nicht nur gewöhnliche Angriffe, sondern auch verschiedene sogenannte Pinseltechniken zur Verfügung stehen. Mit deren Hilfe können wir die Spielwelt manipulieren und nach unseren Wünschen umgestalten. Mit etwa 35 Stunden bietet Okami übrigens recht viel Spielzeit fürs Geld.