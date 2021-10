Neben den großen November-Rabatten, über die wir schon gestern berichtet haben, hat der PlayStation Store noch einen weiteren PSN Sale gestartet. In diesem bekommt ihr bis zum 10. November rund 200 PS4- und PS5-Spiele für jeweils weniger als 15 Euro. In diesem Artikel stellen wir euch einige der interessantesten Deals vor. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Metro: Exodus

Metro Exodus ist ein düsterer Endzeit-Shooter, in dem wir im Zug quer durch Russland fahren, auf der Suche nach einem nicht allzu sehr von nuklearer Strahlung oder gefährlichen Mutanten befallenen Fleckchen Land, auf dem sich unsere Gruppe niederlassen kann. Im Gegensatz zu den Vorgängern bietet Metro Exodus teils weite Landschaften, die wir frei Erkunden können, von einer Wüste über Sumpflandschaften bis hin zu dichten Wäldern. Gelegentlich gibt es aber auch noch lineare Abschnitte in finsteren Bunkeranlagen, in denen die bekannte Horroratmosphäre der Reihe wieder aufkommt. Davon abgesehen glänzt Metro Exodus jedoch vor allem durch die detailreiche Spielwelt, in der sich überall Spuren ihrer früheren Bewohner finden lassen.

My Friend Pedro

My Friend Pedro ist ein rasanter 2,5D-Shooter, in dem wir uns auf Anweisung der sprechenden Banane Pedro durch haufenweise Gegner ballern. Die ziemlich verrückte Story ist dabei eher Nebensache, es geht vor allem um coole Actionszenen mit Zeitlupeneffekt, in denen wir beispielsweise während eines Sprungs aus dem Fenster zwei Gegner gleichzeitig ins Visier nehmen und erledigen, bevor diese auch nur ihre Waffen auf uns richten können. Selbst um Ecken herum können wir mithilfe von Querschlägern Feinde erledigen. Hin und wieder gibt es auch mal Abwechslung durch ein kleines Rätsel oder eine Verfolgungsjagd. In erster Linie ist My Friend Pedro aber für Fans von Filmen wie John Wick gedacht, die einfach nur Action wollen.

My Time at Portia

My Time at Portia ist eine Mischung aus Lebenssimulation und Aufbauspiel, die ganz ähnlich funktioniert wie beispielsweise Stardew Valley oder Harvest Moon. Allerdings kümmern wir uns hier nicht um einen heruntergekommenen Bauernhof, sondern sollen einer alten Werkstatt zu neuem Glanz verhelfen. Neben unserer dortigen Arbeit, bei der wir beispielsweise Möbel herstellen, gibt es in My Time at Portia auch noch eine ganze Menge anderer Aktivitäten. Wir können Vieh züchten, Felder bestellen, angeln, kochen, unsere Nachbarn kennenlernen, an verschiedenen Festen teilnehmen oder uns durch Dungeons kämpfen. Etwas Besonderes ist zudem die Spielwelt, denn in dieser finden sich überall die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation, deren Erkundung sich lohnen kann.

Frostpunk

Frostpunk ist ein kreativer Mix aus Aufbau- und Survivalspiel. In einer alternativen Version des 19. Jahrhunderts hat die Menschheit mit einer neuen Eiszeit zu kämpfen. Wir selbst spielen den Anführer der vielleicht letzten Gruppe von Überlebenden, planen den Aufbau unserer Stadt, verwalten die knappen Ressourcen und lassen das Umland erforschen. Immer wieder müssen wir schwierige Entscheidungen treffen, beispielsweise hinsichtlich zu erforschender Technologien oder bezüglich der Regeln unserer Gesellschaft. Dabei können wir als freundlicher Herrscher oder als Tyrann auftreten, sollten aber niemals vergessen, dass allzu viel Großzügigkeit sich schnell rächen kann, wenn die Lebensmittel knapp werden.

Streets of Rage 4

Mit Streets of Rage 4 hat Segas berühmte Prügelspielserie nach über 25 Jahren endlich einen neuen Teil bekommen. Dieser sieht zwar etwas bunter aus, bleibt den Vorgängern aber trotzdem im Grunde treu: Wir kämpfen uns erneut mit bloßen Fäusten durch Straßen voller gefährlicher Krimineller, um uns zu Serienbösewicht Mister X durchzuschlagen. Zu Beginn kommt man dabei selbst dann noch gut voran, wenn man nur wild auf die Buttons drückt. Aber schon bald werden die Gegner härter und wir müssen gekonnt die zahlreichen Kombos und Spezialattacken einsetzen, wenn wir noch eine Chance haben wollen. Dabei können wir uns allerdings von bis zu drei Mitspieler:innen im Koop unterstützen lassen.

Forager

In Forager geht es vor allem ums Erkunden, Sammeln und Craften. Wir starten zunächst auf einer kleinen Insel, auf der wir Ressourcen abbauen, um unsere Basis auszubauen und Waffen und Werkzeuge herzustellen. Nach und nach schalten wir jedoch immer mehr Inseln in unserer Umgebung frei, auf denen wir nicht nur neue Ressourcen für hochwertigere Gegenstände finden, sondern auch auf immer zähere und gefährlichere Feinde treffen. Außerdem entdecken wir geheimnisvolle Ruinen, unter denen sich große Dungeons befinden. In diesen haben wir nicht nur besonders harte Kämpfe zu überstehen, sondern müssen manchmal auch knifflige Rätsel lösen, um die versteckten Schätze zu bergen.

Moonlighter: Complete Edition

Moonlighter ist eine Mischung aus Roguelike, Dungeon Crawler und Wirtschaftssimulation. Tagsüber führen wir einen Laden, in dem wir Abenteurern Ausrüstung für ihre Expeditionen verkaufen. Nachts jedoch schleichen wir uns selbst hinab in den Dungeon, auf der Suche nach Beute, die wir bei Tag verkaufen können. Auf diese Weise erwerben wir Reichtum und können nicht nur den Laden, sondern das gesamte Dorf ausbauen. Unser Hauptziel ist aber, das Geheimnis des Dungeons zu lüften. Die Complete Edition beinhaltet das Add-On Between Dimensions, das neue Kreaturen sowie Gegenstände und Waffen für die alten Dungeons und einen neuen, interdimensionalen Dungeon mitbringt.

Doki Doki Literature Club Plus!

Doki Doki Literature Club Plus! ist eine neue, deutlich erweiterte Version des Indie-Überraschungshits. Diese bietet unter anderem sechs neue Nebengeschichten sowie 26 Musiktracks und 100 freischaltbare Bilder. Auch die Auflösung wurde erhöht. Auf den ersten Blick ist Doki Doki Literature Club eine harmlose Visual Novel im Anime-Stil, in der wir dem Literaturclub einer Schule beitreten und mit den anderen (ausschließlich weiblichen) Mitgliedern Freundschaft schließen. Schon bald nimmt das Spiel allerdings einige drastische Wendungen, über die wir leider nichts verraten können, ohne euch den Spaß zu verderben. Nur so viel sei gesagt: Doki Doki Literature Club ist definitiv ein Spiel für Erwachsene.