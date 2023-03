PS Store Angebot: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf diese Open World Shooter für PS5 + PS4 sichern

Im PS Store gibt es jetzt gleich drei Far-Cry-Spiele im Angebot der Woche für PS4 und PS5.

Im PlayStation Store gibt es jetzt gleich drei Far-Cry-Spiele im Angebot der Woche: Far Cry 6 bekommt ihr entweder mit 70% Rabatt für 26,99€ in der Deluxe Edition oder für 41,99€ statt 119,99€ in der Game of the Year Edition. Mit 85 Prozent den größten Rabatt bietet die Far Cry 5 Gold Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass bietet und nur noch 13,49€ kostet. Am günstigsten ist Far Cry New Dawn, das ihr für 8,99€ statt 44,99€ bekommt. Die Übersicht findet ihr hier:

Neben den Spielen gibt es auch verschiedene Erweiterungen günstiger. Die Deals laufen noch bis 1 Uhr morgens am 9. März.

Far Cry 6

1:55 Far Cry 6 - Giancarlo Esposito hat eine Nachricht für uns

Der jüngste Teil der Far-Cry-Reihe schickt euch auf einen zwar fiktiven, aber stark an Kuba erinnernden Inselstaat, wo ihr es mit einem von Giancarlo Esposito (Breaking Bad) gespielten Diktator aufnehmt. Das Gameplay folgt weitgehend der üblichen Far-Cry-Formel: Uns steht also eine reiche Auswahl an Waffen und Fahrzeugen zur Verfügung, um feindliche Stützpunkte einzunehmen und die Story-Missionen zu erledigen. Dadurch bekommen wir eine Menge Freiheit für Experimente. Der Schwierigkeitsgrad ist aber selten so hoch, dass wir ausgeklügelte Pläne bräuchten. Wie üblich gibt es außerdem eine reiche Auswahl an Nebentätigkeiten, die vom Autorennen bis zum Hahnenkampf reichen.

Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Far Cry 5 hebt sich durch sein Szenario wohltuend von anderen Far-Cry-Spielen ab: Statt wie üblich gegen einen Tyrannen in einem fiktiven, abgelegenen Land zu kämpfen, nehmen wir es hier im US-Bundesstaat Montana mit einem charismatischen Sektenführer und seinen Geschwistern auf. Am Gameplay ändert das selbstverständlich kaum etwas. Immerhin schraubt Far Cry 5 im Vergleich zu den Vorgängern lästige Pflichtaufgaben wie das Erklettern von Türmen und die Jagd auf Wildtiere, um sich beispielsweise aus Haihaut eine Brieftasche zu basteln, etwas zurück. Dafür wird noch mehr auf Action gesetzt.

Far Cry New Dawn

9:34 Far Cry New Dawn - Test-Video zum Recycling-Shooter

Far Cry New Dawn schickt uns nach Montana zurück, wo uns sowohl alte als auch neue Feinde erwarten. Allerdings befinden wir uns nun in der postapokalyptischen Zeit nach einer nuklearen Katastrophe. Die Endzeit wirkt jedoch längst nicht so trist und trostlos wie zum Beispiel in Fallout oder den Metro-Spielen. Stattdessen hat die Strahlung der Flora und Fauna ungesund leuchtende, bunte Farben verliehen. Wir machen aber auch ein paar Ausflüge in andere Regionen, zum Beispiel in die Wüste von Arizona. Im Vergleich zu Far Cry 5 gibt es ein paar neue, zum Szenario passende Waffen und Fahrzeuge sowie ein neues Upgradesystem. Am grundlegenden Spielkonzept ändert das aber nichts.