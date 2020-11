Das erst Anfang Oktober erschienene Crash Bandicoot 4: It's About Time ist das neue Angebot der Woche des PlayStation Store. Das 3D-Jump&Run bekommt ihr für die PS4 25 Prozent günstiger. Es kostet damit nur noch 52,49 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Angebot:

PlayStation Store - Crash Bandicoot 4: It's About Time statt 69,99€ für 52,49€

Wie gut ist Crash Bandicoot 4?

Ein richtiger Nachfolger: Nachdem die Reihe mit einer Neuauflage der ersten drei Teile in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auf die PS4 zurückgekehrt ist, gibt es mit Crash Bandicoot 4 nun einen richtigen Nachfolger. Dieser knüpft direkt an die Story des dritten Teils an: Die bekannten Bösewichte wie N. Tropy und Dr. Neo Cortex befreien sich aus dem Dimensionsgefängnis und machen dabei mal eben das Raum-Zeit-Gefüge kaputt. Natürlich ist es unsere Aufgabe, den Schaden zu beheben.

Abwechslung durch Zeitreisen: Die Story ist witzig und einfallsreich, aber letztlich vor allem deshalb wichtig, weil sie den Anlass für Zeitreisen und damit für abwechslungsreiche Levels vom karibischen Piratenabenteuer bis zur Postapokalypse im Jahr 2084 bietet. Das sorgt auch für Vielfalt beim Gameplay, denn neben den teils sehr fordernden Hüpfpassagen rasen wir so nicht nur mit modernen Fahrzeugen durch die Gegend, sondern flüchten auch vor Dinosauriern.

Masken und Gaststars: Die größte Gameplay-Neuerung sind jedoch die Quantum-Masken, die uns vorübergehend mit besonderen Fähigkeiten ausstatten und uns beispielsweise die Zeit verlangsamen oder die Schwerkraft manipulieren lassen. Außerdem gibt es neben den beiden Hauptfiguren Crash und seiner Schwester Coco weitere Charaktere, über die wir nur in bestimmten Levels die Kontrolle übernehmen können und die ihre ganz eigenen Fähigkeiten haben.

Fazit: Die Entwickler haben mit Crash Bandicoot 4 eine tolle Fortsetzung der legendären Jump&Run-Reihe abgeliefert, die zwar neben der technischen Modernisierung auch eine Menge neuer Ideen mitbringt, aber im Kern dennoch dem alten Spielgefühl treu bleibt. Vor allem die Vielfalt in Gameplay und Leveldesign ist beeindruckend. Deswegen gab es im GamePro-Test 87 Punkte. Allerdings: Die Platforming-Passagen sind stellenweise wieder sehr schwer. Wer mit den Vorgängern schon überfordert war, sollte sich auf Frust einstellen.

