Tiny Tina’s Wonderlands ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die PS4-Standardversion des erst Ende März erschienenen Actionspiels bekommt ihr jetzt 20 Prozent günstiger und somit für 55,99 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Chaotic Great Edition für PS4 & PS5, die den Season Pass und weitere Zusatzinhalte bietet, gibt es günstiger, nämlich für 71,99 Euro statt 89,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis 1 Uhr morgens am 19. Mai. Hier findet ihr es:

Was ist Tiny Tina’s Wonderlands?

Borderlands in Fantasy-Welt: Bei Tiny Tina’s Wonderlands handelt es sich um ein Spin Off des First Person Shooters Borderlands 3. Tiny Tina übernimmt die Spielleitung in einem Tabletop-Rollenspiel und schickt uns in eine Fantasy-Welt, die ihren eigenen, nicht immer ganz vernünftigen Regeln gehorcht. Die vielen verrückten Einfälle und die abwechslungsreichen Gegner und Schauplätze gehören zu den Highlights des Spiels. Tiny Tina’s Wonderlands schlägt dabei durchweg einen humorvollen Ton an, mit vielen Anspielungen auf Dungeons & Dragons.

Bekanntes Gameplay: Beim Gameplay hat sich hingegen nicht allzu viel geändert. Wie die Borderlands-Reihe ist auch Tiny Tina’s Wonderlands ein Loot-Shooter, in dem ihr stets auf der Suche nach besserer Ausrüstung seid und dabei massenhaft Gegner über den Haufen schießt. Die aus Borderlands 3 bekannten Schusswaffen sind im Wesentlichen noch da, auch wenn sie hier und da ans Fantasy-Szenario angepasst wurden. Zudem gibt es nun Zauber, die die Granaten ersetzen und über hübsche Effekte verfügen, sich aber im Grunde nicht viel anders spielen.

Oberwelt und Quests: Eine echte Neuerung ist immerhin die hübsch gestaltete neue Oberwelt, eine Art Spielbrett, auf dem wir unsere Spielfigur von Einsatzgebiet zu Einsatzgebiet bewegen. Dabei kann es auch zu zufälligen Arenakämpfen kommen, die leider auf Dauer etwas eintönig sind. Glücklicherweise ist das Design der richtigen Quests deutlich kreativer, hier können wir viele unterhaltsame und witzige Geschichten erleben.