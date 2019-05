PS Store - Das ist das neue Angebot der Woche für PS4 [Anzeige]

Erst Ende Februar ist es erschienen, nun gibt es Anthem im Angebot der Woche des PlayStation Store bereits günstiger, nämlich für 39,99€ statt 69,99€. Auch die Legion of Dawn Edition mit einigen legendären Ausrüstungsgegenständen ist im Preis reduziert und kostet nur noch 49,99€ statt 89,99€. Der Deal ist für eine Woche gültig und endet dementsprechend am nächsten Mittwoch.

Wunderschöner Höhenflug: Anthem hat zu Release bestenfalls gemischte Reaktionen von Kritikern und Spielern ausgelöst. Dabei hat es zumindest auf den ersten Blick einiges zu bieten. Die Grafik auf Basis der Frostbyte-Engine sieht fantastisch aus und mit unserem High-Tech-Kampfanzug durch die weiten, wunderschönen Landschaften zu fliegen, ist ein tolles Gefühl. Auch die Kämpfe machen eine Menge Spaß und fahren ein beeindruckendes Effektfeuerwerk auf.

Spannende Prämisse: In den ersten Stunden weiß Biowares Onlinespiel deshalb durchaus zu fesseln, zumal die Story eine interessante Ausgangssituation bietet. Wir befinden uns in einer Welt, die n von den göttergleichen "Gestaltern" erschaffen, aber nicht so recht zu Ende geführt wurde und deshalb eine Menge Gefahren wie Stürme und monströse Kreaturen beherbergt. Doch auch die machthungrige menschliche Fraktion namens Dominion bereitet Probleme.

Unsanfte Landung: Leider geht der Geschichte schnell die Luft aus, da die meisten Charaktere recht eindimensional geraten sind. Auch spielerisch stellt sich mit der Zeit Ernüchterung ein, weil die Missionen zu simpel gestrickt sind und sich oft wiederholen. Der Versuch, durch das Lootsystem für Langzeitmotivation zu sorgen, funktioniert ebenfalls noch nicht. Es gibt noch zu wenig interessante Beute, die außerdem langwieriges Grinding erfordert.

Anthem im Angebot der Woche des PlayStation Store

Eine Menge Arbeit: Bis Anthem das Spiel ist, auf das die Spieler gehofft haben, muss Bioware noch eine Menge Arbeit hineinstecken. Ein paar Verbesserungen gibt es zwar schon. Einige Bugs wurden entfernt und die nervigen Ladezeiten deutlich reduziert. Fehlender Endgame-Content und Verbesserungen des Lootsystems sind aber nicht so leicht nachzureichen. Immerhin versichert Bioware, Anthem in Zukunft mit einer Menge neuer Inhalte zu versorgen.

Fazit: Trotz aller Kritik macht Anthem durchaus Spaß. Der erhoffte Hit ist es jedoch nicht und wird es so bald auch nicht werden. Wichtig ist deshalb, dass man mit der richtigen Erwartungshaltung an das Spiel herangeht. Wer ein ausgereiftes MMO erwartet, das monatelang fesselt, wird enttäuscht sein. Aktuell würden wir den Onlineshooter vor allem denjenigen empfehlen, die einfach einige Stunden durch wunderschöne Levels fliegen und sich spektakuläre Kämpfe liefern wollen.