Im PlayStation Store laufen noch noch bis zum 17. Juni die Days of Play. Neben zahlreichen PS4-Spielen bekommt ihr hier auch die beiden Abodienste PlayStation Plus und PlayStation Now günstiger. Das Jahresabo ist jeweils um 30 Prozent reduziert und kostet damit noch 41,99 Euro statt 59,99 Euro. Bei PlayStation Now könnt ihr auch das 3-Monats-Abo günstiger bekommen, nämlich für 19,99 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht's zu den Deals:

Zur Übersicht über alle Deals der Days of Play findet ihr hier:

Days of Play im Playstation Store

Was bietet PlayStation Plus?

PlayStation Plus wird in erster Linie für den Online-Multiplayer benötigt. Ohne den Abodienst müsst ihr euch bei den meisten Spielen mit dem Singleplayer oder lokalen Multiplayer-Partien zufriedengeben. Davon abgesehen bietet PS Plus aber noch eine Reihe weiterer Vorteile. Hier ein kurzer Überblick:

1. Monatlich kostenlose Spiele

Jeden Monat erhaltet ihr mit PS Plus mindestens zwei PS4-Spiele, die ihr so lange ohne zusätzliche Kosten spielen könnt, wie euer Abo läuft. Im Juni handelt es sich dabei um die beiden Shooter Call of Duty: WWII und Star Wars: Battlefront 2.

2. Exklusive Sales und Rabatte

Plus-Mitglieder bekommen in Sales außerdem oft zusätzliche Rabatte auf ohnehin schon reduzierte Spiele. Vor allem PS4-Exklusivtitel gibt es für sie dadurch häufig besonders günstig. In der Vergangenheit gab es sogar schon große Sales mit bis zu 75 Prozent Rabatt, die ausschließlich Plus-Usern vorbehalten waren.

3. Free Trials

Ab und an können Plus-Mitglieder zudem Spiele für einen begrenzten Zeitraum kostenlos antesten. Solche Free Trials gab es bisher vor allem für große Multiplayer-Titel wie Monster Hunter World oder Rainbow Six Siege.

4. Exklusive Avatare und Ingame-Gegenstände

Mit PS Plus bekommt ihr außerdem kostenlose und exklusive Ingame-Gegenstände für zahlreiche beliebte PS4-Spiele, aktuell beispielsweise für Fortnite und Call of Duty: Warzone. Darüber hinaus können Plus-Mitglieder ihren PSN-Account mit kostenlosen Avataren und Designs verschönern.

5. Cloud Saves

Mit PS Plus braucht man sich auch keine Sorgen mehr um die eigenen Spielstände zu machen, da man diese ganz einfach in der Cloud speichern kann. So können sie nicht verloren gehen, ganz egal, was ihr mit eurer Konsole anstellt.

Days of Play: PlayStation Plus reduziert im PS Store

Was bietet PlayStation Now?

Mit PlayStation Now bekommt ihr sofort Zugriff auf über 600 PS4-, PS3- und PS2-Spiele, die ihr auf eure PS4 oder euren PC streamen könnt. PS4-Spiele könnt ihr alternativ auch ganz normal auf eure Konsole herunterladen und offline spielen. Mehr dazu, wie PS Now funktioniert, erfahrt ihr in unserem Vergleich der Abo-Dienste für Konsolen.

Während die meisten Spiele in PS Now dauerhaft verfügbar sind, wechseln die PS4-Highlights alle paar Monate. Aktuell sind zum Beispiel Marvel's Spider-Man, Control, Metro Exodus und Shadow of the Tomb Raider enthalten. Hier findet ihr die komplette Spieleliste von PS Now.

Days of Play: PlayStation Now reduziert im PS Store