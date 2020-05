Inzwischen gibt es einige Abo-Services für die aktuellen Konsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch und diese werden bestimmt auch mit der PS5 und der Xbox Series X nicht verschwinden. In diesem Artikel geben wir euch einen Überblick über den aktuellen Stand und erklären, welcher Dienst sich für wen am meisten lohnt. Dabei beginnen wir mit reinen Spieleabodiensten und sehen uns dann diejenigen Services an, bei denen es vor allem um Online-Multiplayer geht.

PlayStation Now

Enthält:

ca. 600 Spiele

bei PS4 Spielen: sowohl streamen als auch downloaden

Streaming auch am PC

Multiplayer bei enthaltenen Spielen auch ohne PlayStation Plus

Spiele-Highlights (Stand Mai 2020): Marvel's Spider-Man, Control, Shadow of the Tomb Raider, The Evil Within 2, Rainbow Six: Siege

Preis: 9,99€ (1 Monat), 24,99€ (3 Monate), 59,99€ (12 Monate)

PlayStation Now

Streamen oder runterladen: PS Now war ursprünglich ein reiner Streamingdienst, mit dem ihr eine recht große Auswahl PS2-, PS3- und PS4-Spielen auf eure PS4 oder per App auf den PC streamen konntet. Das geht auch heute noch, mittlerweile ist jedoch die Option dazugekommen, PS4-Spiele ganz normal auf der Konsole zu installieren. Sie können dann auch offline gespielt werden. Allerdings prüft PS Now alle paar Tage online, ob euer Abo noch gültig ist.

Unscharfes Streaming: Beim Streaming beträgt die Auflösung derzeit nur 720p, weshalb es sich bei PS4-Titeln empfiehlt, auf den Download auszuweichen. Bei PS2- oder PS3-Titeln besteht diese Option zwar nicht, allerdings haben diese Spiele auch im Original eine niedrige Auflösung, sodass der Qualitätsverlust sich in Grenzen hält. Wer PS Now ausschließlich am PC nutzt, muss jedoch selbst bei aktuellen Spielen mit der niedrigen Bildqualität leben.

Große Auswahl: Die Auswahl der Spiele, auf die ihr als Abonnenten zugreifen könnt, ist beeindruckend: Etwa 600 Spiele sind derzeit in PlayStation Now enthalten. Bei mehr als 300 davon handelt es sich um PS4-Titel. Unter den ebenfalls stark vertretenen PS3-Spiele finden sich einige Klassiker wie Red Dead Redemption, Uncharted 1 bis 3 oder God of War HD. PS2-Spiele gibt's hingegen nur wenige, hier fehlen die großen Klassiker. Hier findet ihr den gesamten Spielekatalog von PS Now.

Wenig Aktuelles: Was die Menge an Spielen angeht, ist PS Now der umfangreichste Aboservice. Hinsichtlich der Aktualität ist der Xbox Game Pass jedoch besser. Während Microsofts große Exklusivtitel wie Gears 5 meist schon zum Release Teil des Game Pass sind, finden PS4-Exclusives in der Regel erst über ein Jahr nach Erscheinen den Weg in PS Now. Selbst dann sind die ganz großen Blockbuster wie Marvel's Spider-Man meist nur für einige Monate verfügbar.

Multiplayer ohne PS Plus: Bei allen enthaltenen Spielen könnt ihr auch den Multiplayer-Modus nutzen, und zwar in der Regel sowohl per Stream als auch in der Download-Version. Ein kostenpflichtiges PS-Plus-Abo braucht ihr hierfür nicht. Im Prinzip eine schöne Sache, allerdings ist der Spielekatalog von PS Now eher auf Solospiele konzentriert. Allzu viele hochkarätige und aktuelle Multiplayertitel finden sich hier nicht.

Abo-Optionen: Zur Auswahl stehen drei verschiedene Abo-Optionen: Das Monatsabo kostet 9,99 Euro, das 3-Monats-Abo 24,99 Euro. Vergleichsweise günstig ist das Jahresabo mit 59,99 Euro, also nur knapp 5 Euro pro Monat. Für Neukunden bietet Sony außerdem eine siebentägige kostenlose Testphase* an. Insbesondere denjenigen unter euch, die PS Now fürs Streaming nutzen wollen, raten wir dazu, den Service erst mal gratis zu testen.

Fazit: Für den gar nicht mal so hohen Preis hat PlayStation Now eine Menge zu bieten. Bei einer 600 Titel umfassenden Spielebibliothek hat man immer was zum Zocken. Wer allerdings stets die neuesten großen Titel spielen will, wird hier nicht gut bedient. Zudem ist die Streaming-Auflösung von 720p nicht mehr zeitgemäß, was PS4-Besitzer, die genug freien Speicherplatz für Downloads haben, aber kaum stören dürfte.

PlayStation Now

Xbox Game Pass

Enthält:

über 200 teils sehr aktuelle Spiele

Rabatte beim Kauf enthaltener Spiele

Spiele-Highlights (Stand Mai 2020): Red Dead Redemption 2, Gears 5, The Outer Worlds, Metro Exodus, Nier: Automata

Preis: 9,99€ pro Monat für Game Pass für Konsole, 12,99€ pro Monat für Game Pass Ultimate (erster Monat für 1€ im Microsoft Store*)

Xbox Game Pass für Konsole

Über 200 Spiele: Mit dem Xbox Game Pass für Konsole bekommt ihr derzeit Zugriff auf über 200 Spiele. Bei den meisten handelt es sich um Xbox-One-Titel, aber auch ein paar ältere Spiele für Xbox 360 stehen noch auf der Liste. Wie bei PS Now kommen nicht nur regelmäßig neue Spiele dazu, es werden auch immer wieder alte gestrichen. Große Eigenproduktionen sind aber in der Regel dauerhaft im Game Pass enthalten.

Aktueller: Der Xbox Game Pass bietet zudem vergleichsweise viele aktuelle Spiele. Microsofts Exklusivtitel sind normalerweise sofort am Releasetag im Game Pass enthalten. Das gilt auch für große Releases wie Gears 5, die einzeln 69,99 Euro kosten. Selbst AAA-Spiele von anderen Publishern tauchen oft weniger als ein Jahr nach Release (z.B. Devil May Cry 5) oder schon nach wenigen Monaten (z.B. Metro Exodus) im Game Pass auf. Hier findet ihr die komplette Spieleliste des Xbox Game Pass für Konsole*.

Rabatt beim Kauf: Wer den Game Pass besitzt und sich dafür entscheidet, eines der enthaltene Spiele zu kaufen, bekommt zumeist einen Rabatt, der bis zu 20 Prozent beträgt. Das ist eine nette Geste, aber natürlich kaum von Interesse für diejenigen, die ihr Abo ohnehin behalten wollen. DLCs zu Spielen im Game Pass gibt es häufig bis zu 10 Prozent günstiger. Das ist insofern interessanter, als diese meist nicht im Game Pass enthalten sind.

Xbox Game Pass für Konsole

Nur Download, nur Xbox: Alle im Xbox Game Pass für Konsole enthaltenen Spiele laufen, wie der Name schon sagt, nur auf der Konsole. Wer am PC spielen will, braucht den separaten Game Pass für PC, der teils andere Spiele enthält. Außerdem sind sämtliche Spiele nur per Download verfügbar. Die Möglichkeit, wie bei PS Now zu streamen, gibt es nicht. Microsoft entwickelt hierfür derzeit einen anderen, vom Game Pass unabhängigen Dienst namens Xbox Game Streaming.

Online-Multiplayer nicht enthalten: Anders als bei PS Now habt ihr bei den im Game Pass enthaltenen Spielen nicht automatisch Zugriff auf den Online-Multiplayer. Dieser steht euch erst offen, wenn ihr zusätzlich Xbox Live Gold abonniert, genau so wie beim normalen Spielekauf. Eine Ausnahme ist der Game Pass Ultimate.

Alles in einem: Wer das Gesamtpaket haben möchte, kann sich den Xbox Game Pass Ultimate holen. Dieser beeinhaltet den Xbox Game Pass für Konsole, den Game Pass für PC und Xbox Live Gold. Der Preis liegt bei 12,99 Euro im Monat. Selbst wenn ihr nicht am PC spielt, kommt ihr damit noch immer günstiger weg, als wenn ihr euch den Game Pass für Konsole und Xbox Live Gold einzeln holt.

Fazit: Wenn man die bloße Zahl der Spiele betrachtet, scheint PS Now dem Game Pass überlegen zu sein. Der Game Pass bietet jedoch deutlich mehr aktuelle Titel. Wer nicht lange warten will, wird hier besser bedient. Auf der anderen Seite bietet der Game Pass weder eine Streaming-Option noch Online-Multiplayer. Da bei PS Now das Streaming eher mittelprächtig klappt und es an Multiplayerspielen mangelt, ist das aber kein entscheidender Nachteil.

Xbox Game Pass Ultimate

EA Access

Enthält:

über 80 Spiele auf Xbox One, ca. 40 bis 50 Spiele auf PS4

Free Trials

10 Prozent Rabatt auf EA-Spiele

Spiele-Highlights (Stand Mai 2020): Battlefield V, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, FIFA 19, Sea of Solitude, Star Wars Battlefront 2

Preis: 3,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro pro Jahr

EA Access für Xbox One

Wie üblich: Mit EA Access bekommt ihr sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One Zugriff auf zahlreiche Spiele des Publisher. Dabei läuft es ähnlich wie bei Xbox Game Pass und PS Now: Solange ihr Abonnenten seid, könnt ihr auf alle enthaltenen Spiele zugreifen. Für Online-Multiplayer müsst ihr zusätzlich die entsprechenden Services (PS Plus, Xbox Live Gold) abonniert haben.

Nicht das Neueste: Große AAA-Hits sind nicht zum Release enthalten, auf sie muss man oft ein Jahr oder länger warten. Bei kleineren Titeln (etwa Plants vs Zombies: Battle for Neighborville) oder weniger beliebten Spielen (z.B. Anthem) kann es allerdings deutlich schneller gehen. Auch ein paar Titel kleinerer Studios wie z.B. Sea of Solitude sind mit dabei.

Weniger für PS4: Während EA Access auf der Xbox One mehr als 80 Titel umfasst, bekommen PS4-Spieler derzeit nur gut die Hälfte. Das mag sich nach einem gewaltigen Unterschied anhören, tatsächlich sind es aber vor allem ältere Sportspiele (Jahrgang 15 und 16) sowie Titel aus der PS3-Generation, die auf PS4 fehlen. Darunter sind allerdings auch ein paar Klassiker (Mass Effect 1-3, Dead Space 1-3). Bei Spielen aus den letzten Jahren gibt es kaum Unterschiede.

EA Access für PS4

Free Trials: Mitglieder bei EA Access können außerdem oft aktuelle Blockbuster für einen begrenzten Zeitraum gratis antesten, zum Teil sogar schon vor der offiziellen Veröffentlichung. Kauft man das Spiel später, kann man den Spielstand übernehmen. Allerdings ist EA längst kein Publisher mehr, der ständig große Titel auf den Markt bringt. So kann man aktuell Need for Speed Heat und FIFA 20 ausprobieren, die beide schon nicht mehr ganz neu sind.

10 Prozent Rabatt: Wie der Xbox Game Pass versucht auch EA Access, durch einen Rabatt beim Spielekauf zu locken. Anders als beim Game Pass betrifft dieser aber nicht nur im Abo-Dienst enthaltene Spiele. Stattdessen gibt es auf alle EA-Spiele im PlayStation bzw. Microsoft Store 10 Prozent Nachlass. Falls ihr sowieso vorhabt, einen großen Titel zum Release zu kaufen, lohnt es sich also, vorher für 3,99€ ein Monatsabo abzuschließen.

Fazit: EA Access wäre ein sehr viel attraktiveres Angebot, wenn EA mehr und vielfältigere Spiele produzieren würde, statt sich auf wenige große Franchises zu verlassen. So kann die Auswahl nicht ansatzweise mit dem Xbox Game Pass oder PS Now mithalten. Allerdings ist EA Access eben viel günstiger als die Konkurrenz. Wer EAs Franchises mag, kommt sicher auf seine Kosten, zumal auch noch ein paar interessante kleinere Titel enthalten sind.

EA Access für Xbox One

PlayStation Plus

Enthält:

Online-Multiplayer

zwei PS4-Spiele pro Monat

exklusive Rabatte

kleinere Extras (Ingame-Items, Designs und Avatare, PS Rewards)

Cloud Saves

Spiele im Mai: Cities: Skylines, Landwirtschaftssimulator 19

Preis: 8,99€ (1 Monat), 24,99€ (3 Monate), 59,99 Euro (12 Monate)

PlayStation Plus

Online-Multiplayer: PlayStation Plus wird in erster Linie für den Multiplayer benötigt. Es gibt nur eine kleine Gruppe von PS4-Spielen, die ihr ohne den Service mit oder gegen andere Spieler online spielen könnt, darunter beispielsweise die Free2Play-Spiele Fortnite und Paladins sowie der PlayStation-Klassiker Journey. Bei allen anderen Spielen müsst ihr euch ohne PS Plus mit dem Singleplayer-Modus oder lokalen Multiplayer-Matches zufrieden geben.

Monatliche Gratisspiele: Der zweitwichtigste Grund für ein Plus-Abo sind die monatlichen Gratisspiele. Momentan gibt es in der Regel zwei PS4-Spiele pro Monat, die von Mitgliedern gratis gespielt werden können, solange ihr Abo läuft. Kündigt man PS Plus und abonniert es später erneut vom selben Account, sind alle Spiele wieder verfügbar, die man schon mal heruntergeladen hat. Die Qualität der Spiele schwankt stark. Oft gibt es einen großen, wenn auch schon etwas älteren AAA-Hit und einen etwas kleineren Nischentitel.

Exklusive Sales und Rabatte: Im PlayStation Store gibt es ab und zu Sales, auf die nur Plus-Abonnenten Zugriff haben oder bei denen diese den doppelten Rabatt bekommen. Auch in normalen Sales gibt es für Plus-Mitglieder oft ein paar Prozent zusätzlichen Rabatt auf bestimmte Spiele, vor allem auf PS-Exklusivtitel. Riesige Preisunterschiede sollte man nicht erwarten, aber wer ohnehin öfter mal im PS Store kauft, kann ab und zu ein paar Euro sparen.

Viel Kleinkram: Daneben belohnt PlayStation Plus seine Mitglieder mit einer Menge Kleinkram. So gibt es verschiedene Designs und Avatare* für euren PSN-Account geschenkt. Es ist allerdings schon eine Weile her, dass hier neue Inhalte hinzugekommen sind. Auch die PlayStation Rewards genannten Rabatte von Partnershops fallen meist dürftig aus. Dafür gibt es immer wieder kostenlose und exklusive Ingame-Gegenstände* für beliebte Multiplayer-Spiele, aktuell z.B. für Fortnite, Apex Legends und Call of Duty: Warzone.

Cloud Saves: Außerdem bekommt ihr mit PS Plus die Möglichkeit, eure Spielstände online in der Cloud zu speichern. Das ist eine nützliche Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass eurer Konsole etwas zustößt oder ihr die Festplatte austauschen wollt. Allzu viel Lob verdient Sony für das Feature allerdings nicht, denn auf der Xbox One sind Cloud Saves längst auch ohne Abo-Service für alle Spieler verfügbar.

Fazit: Wer online an der PS4 spielen will, hat sowieso keine andere Wahl, als PlayStation Plus zu abonnieren. All die kleineren und größeren Extras versüßen einem dann nur die Ausgabe, um die man sowieso nicht herumkommt. Alle, die am Online-Multiplayer gar kein Interesse haben und sich nur für die Gratisspiele interessieren, sind bei PS Now hingegen besser dran. Der Preis ist dort ungefähr gleich, aber das Angebot viel größer und nicht weniger aktuell als die Plus-Spiele.

PlayStation Plus

Xbox Live Gold

Enthält:

Online-Multiplayer

vier kostenlose Spiele pro Monat (zwei Xbox-One-Spiele, zwei Xbox-360-Spiele)

exklusive Rabatte

(Anmerkung: Die in PS Plus und Nintendo Switch Online enthaltenen Cloud Saves stehen auf Xbox One allen Spielern offen, auch ohne Abo.)

Spiele im Mai: V-Rally 4 (Xbox One), Warhammer 40.000 Inquisitor -Martyr (Xbox One, ab 16. Mai), Sensible World of Soccer (Xbox 360, bis 15. Mai), Overlord 2 (Xbox 360, ab 16.Mai)

Preis: 6,99€ (1 Monat), 19,99€ (3 Monate), 59,99€ (12 Monate)

Xbox Live Gold

Online-Multiplayer: Wie bei PS Plus geht es bei Xbox Live Gold in erster Linie um den Multiplayer. Wer online mit anderen Spielern zocken möchte, kommt in der Regel nicht um das Abo herum. Ausnahmen gibt es selten. Nur hin und wieder mal startet Microsoft eine zeitlich begrenzte Aktion, während der man auch ohne Live Gold online spielen kann.

Kostenlose Spiele: Mit Xbox Live Gold bekommt ihr in der Regel pro Monat vier Spiele kostenlos, zwei für Xbox One und zwei für Xbox 360. Die Xbox-360-Titel können zumeist auch auf der Xbox One gespielt werden. Wie bei PS Plus könnt ihr auf die Xbox-One-Spiele nur so lange zugreifen, wie euer Abo läuft. Die Xbox-360-Spiele hingegen gehören euch unabhängig von eurem Abo dauerhaft, sobald ihr sie einmal runtergeladen habt.

Exklusive Rabatte: Für Mitglieder bei Xbox Live Gold gibt es immer wieder exklusive Rabatte auf einzelne Titel, die manchmal bis zu 75% betragen können. Die Anzahl an Titeln, auf die dies zutrifft, ist allerdings nicht sehr groß. Zudem findet man die betreffenden Spiele während Sales, die allen offen stehen, häufig zu ähnlichen Preisen oder sogar noch günstiger. Ab und zu lässt sich mit Live Gold ein Schnäppchen machen, aber ein ausreichender Grund für ein Abo sind die Rabatte nicht.

Fazit: Wer online spielen will, braucht Xbox Live Gold sowieso. Wenn es euch um die Spiele geht, seid ihr hingegen mit dem Xbox Game Pass deutlich besser dran. Es kann sich allerdings selbst für Solisten lohnen, gleich 12,99 Euro für den Game Pass Ultimate* zu bezahlen, der Live Gold enthält. Die drei Euro Aufpreis auf den normalen Game Pass können die zusätzlichen Spiele von Live Gold nämlich durchaus wert sein.

Xbox Live Gold

Nintendo Switch Online

Enthält:

Online-Multiplayer

über 50 kostenlose NES-Spiele

exklusive Angebote (Coupons, Retro-Controller)

Cloud Saves

Preis: 3,99€ (1 Monat), 7,99€ (3 Monate), 19,99€ (12 Monate), 34,99 Euro (12 Monate für bis zu 8 Accounts)

Nintendo Switch Online

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online wird in der Regel für den Online-Multiplayer von Switch-Spielen benötigt. Wie bei PS Plus wird allerdings für ein paar Free2Play-Spiele eine Ausnahme gemacht, beispielsweise für Fortnite. Für das kostenlose Tetris 99 hingegen braucht ihr das Abo. Außerdem könnt ihr mit Switch Online Spielstände in der Cloud speichern.

Kostenlose NES-Klassiker: Wie Sony und Microsoft versucht Nintendo, euch die Mitgliedschaft durch kostenlose Spiele zu versüßen. Mit wenigen Ausnahmen (etwa Tetris 99) handelt es sich dabei aber nicht um aktuelle Titel, sondern um Klassiker aus der NES-Zeit. Anders als bei Xbox Live Gold und PS Plus bekommt ihr nicht monatlich neue Spiele, sondern habt durch das Abo Zugriff auf alle mittlerweile über 50 enthaltenen Titel.

Exklusive Angebote: Auch Nintendo Switch Online will zudem mit exklusiven Angeboten locken. Diese sehen aber etwas anders aus als die üblichen Sonderrabatte. Mitglieder können sich für 99 Euro Coupons für zwei beliebige Switch-Spiele* kaufen. Löst man diese für zwei Titel ein, deren Preis sonst bei 69,99 Euro liegt, spart man also ca. 20 Euro pro Titel. Außerdem gibt es die Retro-NES-Controller*, mit denen ihr die enthaltenen Klassiker stilecht spielen könnt, nur für Abonnenten.

Fazit: Nintendo Switch Online bietet bei Spielen und Extras deutlich weniger als PS Plus und Xbox Live Gold. Dafür ist der Service viel günstiger, was diejenigen freuen dürfte, denen es sowieso nur um den Online-Multiplayer geht. Vor allem dann, wenn sich bis zu acht Spieler eine Family-Mitgliedschaft für 34,99 Euro im Jahr teilen, sind die Abo-Kosten gut zu verschmerzen.

Nintendo Switch Online