The Sinking City

Das richtige Spiel für: Alle, die ein forderndes Detektivspiel mit toller Gruselatmosphäre wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine Präsentation auf AAA-Niveau erwarten.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Das Action-Adventure The Sinking City bekommt ihr derzeit 75 Prozent günstiger und somit für 14,99 Euro statt 59,99 Euro.

Düstere Lovecraft-Welt: Auch im jüngsten Spiel von Frogwares, den Machern der Sherlock-Homes-Spiele, übernehmen wir die Rolle eines Detektivs. Diesmal erkunden wir eine offene Spielwelt, die in der fiktiven und langsam im Meer versinkenden Stadt Oakmont angesiedelt ist. Das düstere Design der stark von H.P. Lovecrafts Erzählungen inspirierten Umgebung sorgt für reichlich Horror-Atmosphäre, obwohl die Präsentation technisch durchwachsen ausfällt.

Ein echter Detektiv: Spielerisch wirft The Sinking City einige Gewohnheiten über den Haufen. Unseren Weg in der Open World müssen wir beispielsweise anhand von Beschreibungen finden, Icons auf einer Minimap gibt es nicht. Um die richtigen Schlüsse zu ziehen, müssen wir aufmerksam Texte lesen und eigenständig Hinweise kombinieren. Dadurch fühlt es sich an, als würden wir echte Detektivarbeit leisten, die aber manchmal recht anstrengend sein kann.

Fazit: Sein geringes Entwicklungsbudget kann The Sinking City nicht verstecken. Dazu hat die Präsentation trotz des gelungenen Artdesigns zu viele Mängel, die gerade in den mäßig animierten Actioneinlagen auffallen. Dennoch ist es Frogwares gelungen, nicht nur abermals ein gutes Detektivspiel abzuliefern, sondern auch die Atmosphäre einer Lovecraft-Erzählung so gut einzufangen wie bislang kaum ein anderes Spiel.

The Sinking City statt 59,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

A Way Out

Das richtige Spiel für: Alle, die zu zweit eine gut inszenierte Geschichte erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine spielerische Herausforderung suchen.

GamePro-Wertung: 79 Punkte

Das Koop-Spiel A Way Out, das vom Gefängnisausbruch und der Flucht zweier Verbrecher handelt, bekommt ihr im Sale für 8,99 Euro statt 29,99 Euro.

Flexibler Splitscreen: A Way Out glänzt durch seine hervorragende Inszenierung, die nicht zuletzt auf den flexiblen Splitscreen zurückzuführen ist. Dieser unterteilt den Bildschirm nicht starr in zwei Hälften, sondern passt sich der Situation an, in der die beiden Protagonisten gerade stecken, und ist ein fester Bestandteil des Spiels. Das heißt: Auch dann, wenn ihr nicht lokal sondern online zusammenspielt, wird euch gezeigt, was euer Mitspieler gerade treibt.

Abwechslung ohne Anspruch: Abseits der kreativen Inszenierung und der packenden Handlung ist A Way Out eher seicht geraten. Mal müssen wir kleine Rätsel lösen, mal eine Geschicklichkeitsprüfung überwinden, mal schleichen wir uns an Wachen vorbei. Hin und wieder gibt's ein bisschen Action mit Fäusten oder Schusswaffen oder wir dürfen ein Fahrzeug steuern. Für Abwechslung ist also gesorgt, aber der spielerische Anspruch fällt eher gering aus.

Fazit: A Way Out ist ein spannendes Koop-Abenteuer, dass für ein paar Stunden ausgezeichnet unterhält. Das gilt vor allem dann, wenn man nebeneinander auf der Couch sitzt und sich gegenseitig anfeuert oder über das richtige Vorgehen diskutiert. Spielerisch darf man aber nicht zu viel erwarten. Das Gameplay ist abwechslungsreich genug, um interessant zu bleiben, aber eine Herausforderung findet man hier nicht.

A Way Out statt 29,99€ für 8,99€ im PlayStation Store

Elite Dangerous

Das richtige Spiel für: Alle, die eine echte Weltraumsimulation wollen und viel Geduld mitbringen.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem schnelle Action wollen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Die Weltraumsimulation Elite Dangerous gibt es für 8,99 Euro statt 24,99 Euro.

Meditieren im Weltraum: Obwohl Elite Dangerous natürlich Kämpfe bietet, werden Actionsfans mit dem Weltraumspiel nicht viel Freude haben. Die meiste Zeit verbringen wir nämlich damit, weitgehend ereignislos durchs Universum zu reisen, wobei wir ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie unendlich die Weiten des Weltalls sind. Dabei entwickelt Elite Dangerous eine vor allem beruhigende, fast schon meditative Wirkung.

Viel zu lernen: Das heißt aber nicht, dass Elite Dangerous ein leichtes Spiel wäre. Tatsächlich handelt es sich um eine hochkomplexe Simulation, vor allem, wenn es ums Tuning des eigenen Schiffes geht. Es vergehen viele Stunden, bis man all die mechanischen Feinheiten des Raumkreuzers und die Möglichkeiten, diese zu optimieren, verstanden hat. Das kann Einsteiger abschrecken, sorgt aber auch für hohe Langzeitmotivation.

Fazit: Elite Dangerous ist ein Spiel für Geduldige. Wer schnellen Spielspaß sucht, wird deshalb vermutlich schon an der stundenlangen Einarbeitung scheitern, die die detaillierte Simulation erfordert. Kommt man aber über die anfängliche Sperrigkeit des Titels hinweg, kann man als Weltraumfan weit über hundert Stunden Spaß haben.

Elite Dangerous statt 24,99€ für 8,99€ im PlayStation Store

Inside & Limbo

Das richtige Spiel für: Alle, die zwei kurze, aber packende und sehr düstere Abenteuer erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, die lange Spielzeit oder actionreiches Gameplay erwarten.

GamePro-Wertung: 86 Punkte (Inside), 90 Punkte (Limbo)

Mit Limbo und Inside bekommt ihr zwei echte Indie-Hits im Bundle für nur 7,99 Euro statt 26,99 Euro.

Ein düsterer Weg: Sowohl in Limbo als auch in Inside bahnt man sich als einsamer Junge seinen Weg durch eine düstere, feindliche Umwelt. Dem düsteren Grafikstil und den schonungslosen Todesanimationen, die uns unsere eigene Schwäche drastisch vor Augen führen, merkt man an, dass beide Titel vom selben Entwickler stammen. Die Geschichte müssen wir uns in beiden Fällen aus der Umgebung zusammenreimen, Dialoge gibt es nicht.

Simpel mit ein wenig Anspruch: Auch spielerisch ähneln sich beide Titel und sind eher simpel gehalten. Wir rennen und springen wie in einem klassischen Sidescrolling-Jump&Run durch die Levels und lösen kleine Rätsel, die zum Beispiel darin bestehen, Schalter umzulegen und Kisten zu verschieben. Diese können durchaus knifflig ausfallen. Fehler werden schnell und hart bestraft, die Checkpoints sind aber fair verteilt.

Fazit: Limbo und Inside sind düstere Indie-Klassiker, die man sich zu diesem Preis nicht entgehen lassen sollte. Beide Spiele mögen nur kurz sein, bieten dafür aber durch ihren Stil und ihre dichte Atmosphäre desto eindrucksvollere Erlebnisse. Wer in Spielen gerne der starke Held ist, könnte allerdings etwas unzufrieden sein, denn das Gefühl von Schwäche und Wehrlosigkeit verlässt uns in Limbo und Inside allenfalls kurzzeitig.

Inside & Limbo Bundle statt 26,99€ für 7,99€ im PlayStation Store

Weitere Angebote:

