Assassin's Creed Origins

Das richtige Spiel für: Alle, die Action-RPGs lieben oder sich für das alte Ägypten interessieren.

Nicht so gut für: Serienfans, die sich ein traditionelles Assassin's Creed wünschen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Den Open-World-Hit Assassin's Creed Origins gibt's im Sale 78 Prozent günstiger und damit für 14,99 Euro statt 69,99 Euro.

Mehr Rollenspiel, weniger Heu: Spielerisch hat sich in Origins im Vergleich zu den Vorgängern einiges getan. Das Kampfsystem wurde stark verbessert und geht nun mehr in Richtung Action-RPG, wozu auch der vergleichsweise komplexe Skilltree beiträgt. Vom typischen Assassinen-Gameplay geht dafür einiges verloren. Zwar schleichen wir noch immer recht oft, aber auf Türme zu klettern und sich in Heuhaufen fallen zu lassen, ist nicht mehr so wichtig.

Urlaub in Ägypten: Das wahre Highlight sind aber nicht die Gameplay-Änderungen, sondern das Setting. Origins lässt uns in eine riesige und dennoch detailreich nachgebildete Version des antiken Ägypten abtauchen. Wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert, wird hier dank zahlreicher Sehenswürdigkeiten und historischer Persönlichkeiten, die die Entwickler eingebaut haben, einen guten Ersatz für eine Urlaubsreise finden.

Fazit: Ubisoft hat die Assassin's-Creed-Reihe mit Origins spielerisch sinnvoll verbessert. All jene, die mit dem Gameplay früherer Teile nie so richtig warm geworden sind, sollten jetzt vielleicht nochmal reinschauen. Auf der anderen Seite könnten alte Fans, die die Reihe für ihre Eigenheiten geliebt haben, etwas enttäuscht sein, dass diese deutlich zurechtgestutzt wurden. Für Ägypten-Fans ist Assassin's Creed Origins aber so oder so ein Muss.

Far Cry 5

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf kurzweiligen Open-World-Spaß haben.

Nicht so gut für: Alle, die eine fesselnde und glaubwürdige Story brauchen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Auch den Open-World-Shooter Far Cry 5 bekommt ihr im Sale für 14,99 Euro statt 69,99 Euro und damit 78 Prozent günstiger.

Dem Chaos treu: Die Far-Cry-Reihe bleibt sich auch mit dem fünften Teil im Wesentlichen treu. Mit Fahr- und Flugzeugen durchqueren wir eine große Open World, erledigen Missionen, nehmen Stützpunkte ein, erlegen Wildtiere und verbessern unsere Ausrüstung. Einen Großteil des Reizes machen wieder die unvorhersehbaren Situationen aus, in die wir unterwegs geraten. Wenn etwa mitten im Feuergefecht ein riesiger Bär auftaucht, bricht schnell Chaos aus.

Schönes Monatana: Die größte Neuerung gegenüber den Vorgängern ist das Szenarion. Statt in irgendeinem einsam gelegenen Fantasiestaat befinden wir uns diesmal in Montana. Dieses ist landschaftlich wunderschön in Szene gesetzt. Die Story rund um eine Sekte und ihren charismatischen Anführer, die hier nach der Macht greifen, ist im Ansatz interessant, hat in der Ausführung allerdings mit ein paar Glaubwürdigkeitsproblemen zu kämpfen.

Fazit: Sonderlich innovativ ist Far Cry 5 nicht und hinsichtlich der Story und der Charaktere kommt es nicht an den beliebten dritten Teil heran. Das Gameplay hingegen stimmt, weil Far Cry 5 sich auf die Stärken der Serie besinnt: Viele spontan stattfindende skurrile Situationen und zahlreiche Waffen, Fahr- und Flugzeuge, um sich richtig auszutoben. Wer nach kurzweiligem Open-World-Spaß sucht, wird zufrieden sein.

Rage 2

Das richtige Spiel für: Alle, die einen schnellen Shooter mit tollem Gunplay wollen.

Nicht so gut für: Alle, denen die Geduld für eine langweilige Open World fehlt.

GamePro-Wertung: 73 Punkte

Den im letzten Jahr erschienene Shooter Rage 2 gibt es im PlayStation Store jetzt 71 Prozent günstiger und somit für 19,99 Euro statt 69,99 Euro.

Mitreißender Shooter: Dem Gameplay von Rage 2 merkt man an, dass die Shooter-Profis von id Software (DOOM) mitgewirkt haben. Die temporeichen Schießereien überzeugen durch hervorragendes Gunplay, befriedigendes Treffer-Feedback sowie jede Menge Explosionen und Splattereffekte. Ein umfangreiches Waffenarsenal sowie Waffenmods und Spezialfähigkeiten sorgen dafür, dass wir immer wieder Neues auszuprobieren haben.

Fade Open World: Die offene Spielwelt hingegen entpuppt sich als die große Schwachstelle von Rage 2. Sobald wir eine feindliche Basis erreicht haben und die Hölle losbricht, ist der Shooter ganz in seinem Element, aber auf dem Weg dorthin müssen wir eine öde Leere durchqueren, in der es kaum etwas zu erkunden gibt. Selbst von einer Wüstenlandschaft im Mad-Max-Stil kann man mehr erwarten.

Fazit: Am Gameplay von Rage 2 gibt es kaum etwas zu meckern. DOOM Eternal mag noch eine Stufe besser sein, aber trotzdem werden Freunde schneller und harter Shooter-Action hier jede Menge Spaß haben. Die offene Spielwelt ist hingegen so ideenlos gestaltet, dass sie zu erkunden sich wie eine lästige Pflicht anfühlt. Wer von Open-World-Spielen ohnehin schon etwas genervt ist, sollte um Rage 2 daher vielleicht lieber einen Bogen machen.

Call of Cthulhu

Das richtige Spiel für: Alle, die Lovecraft und Detektivspiele mögen.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem auf schnelle Action aus sind.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Beim düsteren Action-Adventure Call of Cthulhu beträgt der Rabatt stolze 75 Prozent. Es kostet damit nur noch 9,99 Euro statt 39,99 Euro.

Viel zu ermitteln: Als Detektiv, der schon bessere Zeiten gesehen hat, sollen wir in Call of Cthulhu einen Mordfall aufklären. Dementsprechend besteht ein Großteil des Gameplays aus Ermittlungsarbeit: Wir sprechen mit den Dorfbewohnern, sammeln Hinweise, lösen kleine Rätsel und finden im sogenannten Rekonstruktionsmodus heraus, was passiert ist. Dabei stoßen wir nach und nach auf immer bizarrere Geheimnisse.

Mit Schönheitsfehlern: Call of Cthulhu gelingt es dabei nicht zuletzt dank schicker Beleuchtung und guten Sprechern, nach und nach eine dichte Gruselatmosphäre aufzubauen, die der Vorlage von H.P. Lovecraft Ehre macht. Das geringe Budget merkt man dem Titel allerdings an, hölzerne Animationen und detailarme Texturen stören die Stimmung stellenweise. Das Gunplay in den eingestreuten Actionszenen macht ebenfalls keinen guten Eindruck.

Fazit: Call of Cthulhu ist das richtige Spiel für all jene, die es auf ein düsteres Detektivabenteuer mit Gruselatmosphäre und Lovecraft-Feeling abgesehen haben. Eine Präsentation auf AAA-Niveau darf man allerdings ebenso wenig erwarten wie temporeiche Action. Zum gegenwärtigen Preis lassen sich die kleinen Mängel des Titels jedoch leicht verzeihen.

