PS Store – Großer Ubisoft-Sale mit Assassin's Creed Odyssey gestartet [Anzeige]

Im PlayStation Store ist ein Ubisoft-Sale gestartet, in dem es vor allem die großen Open-World-Hits des französischen Publishers deutlich günstiger gibt. Aber auch einige andere Titel sind reduziert. Die Angebote sind zwei Wochen gültig und enden am 2. Oktober. Hier stellen wir euch ein paar der Highlights vor:

Assassin's Creed Odyssey

Das richtige Spiel für: Alle, die schon immer mal ins antike Griechenland reisen wollten.

Nicht so gut für: Alle, die das Assassinen-Gameplay der alten Teile vermissen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Den neuesten Teil der Assassin's-Creed-Reihe gibt es für 31,99€ statt 69,99€. Alternativ könnt ihr euch auch für die Gold Edition entscheiden, die von 99,99€ auf 49,99€ reduziert ist und den Season Pass enthält.

Gut gefülltes Griechenland: Odyssey beeindruckt vor allem durch seine riesige Spielwelt, die das gesamte antike Griechenland in kleinerem Maßstab enthält. Viel wichtiger als die Größe ist jedoch, wie gut die Entwickler diese riesige Welt zu füllen verstehen: Es gibt kaum eine aus der griechischen Literatur bekannte Figur, die man nicht irgendwo im Spiel entdecken könnte. Auch zahlreiche Mythen und historische Persönlichkeiten wurden verarbeitet.

Auf hoher See: Auch spielerisch hat sich etwas getan. Odyssey bewegt sich noch mehr in Richtung Action-RPG, was sowohl für die Kämpfe als auch für das neue Dialogsystem mit seinen Multiple-Choice-Antworten gilt. Fans von Black Flag werden sich außerdem freuen, dass die Seeschlachten endlich wieder zurück sind. Zwar fehlen natürlich die Kanonen, dafür gibt es sogar noch mehr Optionen, das eigene Schiff aufzurüsten.

Fazit: Die Assassin's-Creed-Reihe wird mit Odyssey größer und besser denn je. Selbst im Vergleich zum ebenfalls beeindruckenden Vorgänger Origins wird hier noch einmal eine Schippe draufgelegt, nicht zuletzt dadurch, dass durch die Seeschlachten etwas mehr Abwechslung ins Gameplay kommt. Nur die treuen Fans der alten Teile werden vielleicht enttäuscht sein, dass vom typischen Assassinen-Feeling nicht mehr sehr viel übrig ist.

Assassin's Creed Odyssey statt 69,99€ für 31,99€

The Division 2

Das richtige Spiel für: Lootshooter-Fans, die auf eine lange Beutejagd gehen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die spielerische Abwechslung brauchen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Den Lootshooter The Division 2 bekommt ihr im PlayStation Store gerade für die Hälfte, nämlich für 34,99€ statt 69,99€. Auf die Gold Edition gibt es sogar 60% Rabatt, sie ist von 99,99€ auf 39,99€ reduziert.

Viel Inhalt: The Division 2 bietet im Wesentlichen die genreüblichen, schon aus dem Vorgänger bekannten Inhalte, aber sehr viel mehr davon. Schon die Kampagne allein kommt auf gut und gern 40 Stunden Spielzeit, bevor das Endgame beginnt. Noch wichtiger: Der Shooter hält jede Menge Loot für euch bereit und da dieses sich eurem Level anpasst, bekommt ihr keinen wertlosen Schrott.

Viel zu sehen: Die übliche Spirale aus dem Sammeln immer besserer Ausrüstung und dem Bekämpfen immer stärkerer Gegner funktioniert gut in The Division 2. Der immer gleiche Ablauf kann auf Dauer aber etwas ermüdend sein. Im Gegensatz zu manchen Konkurrenten schafft es The Division 2 immerhin, durch interessante Orte für Abwechslung zu sorgen. So besuchen wir zum Beispiel das Lincoln Memorial und kämpfen uns durch ein Museum.

Fazit: Mit The Division 2 bekommt man einen sehr guten Lootshooter, der genau die Dinge richtig macht, auf die es in diesem Genre ankommt: Es gibt genug Beute und das Spiel hat genügend Inhalt, damit sich die übliche Motivationsspirale über Dutzende Stunden erstrecken kann. Wer allerdings bisher nicht viel mit dem Genre anfangen konnte, den wird The Division 2 nicht vom Gegenteil überzeugen.

The Division 2 statt 69,99€ für 34,99€ im PlayStation Store

Far Cry: New Dawn

Das richtige Spiel für: Alle, die mehr vom Selben wollen, nur in bunteren Farben.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine spannende Fortsetzung der Story aus Far Cry 5 hoffen.

GamePro-Wertung: 78 Punkte

Das erst im Frühjahr erschienene Far Cry New Dawn ist von 44,99€ auf 22,49€ reduziert. Wer die gesamte Geschichte um die Ereignisse in Hope County erleben möchte, kann auch zum Bundle mit Far Cry 5 greifen, das statt 99,99€ nur noch 34,99€ kostet.

Farbenprächtige Endzeit: Seit den Ereignissen aus Far Cry 5 hat ein Atomkrieg die Natur im Bundesstaat Montana stark verändert, rein optisch betrachtet aber nicht zum Schlechteren: Statt grauen Ruinen, wie man sie in der Apokalypse erwarten würde, sieht man farbenprächtige mutierte Tiere durch die Wälder wandern. Übrigens halten wir uns diesmal nicht nur in Hope County auf, sondern machen Ausflüge in andere Regionen, zum Beispiel in eine Wüste.

Neue Feinde, altes Spiel: Spielerisch hat sich nicht allzu viel getan: Wie immer erkunden wir eine offene Spielwelt, gehen auf die Jagd und greifen natürlich eine Menge feindlicher Stützpunkte an, wobei unserer Kreativität beim Ausschalten der Gegnern kaum Grenzen gesetzt sind. Dass wir es mit neuen Feinden zu tun bekommen, fällt dabei kaum auf, was zu verschmerzen ist, denn die Story um diese plötzlich auftauchende neue Fraktion ist ohnehin eher mäßig gelungen.

Fazit: Far Cry: New Dawn verlässt sich auf die Stärken der Vorgänger. Fans der Serie, die einfach nur mehr wollen, vielleicht in einem etwas anderen Look, werden deshalb zufrieden sein. Wer sich allerdings eine packende Fortsetzung der Story verspricht, dürfte enttäuscht sein, denn die Geschichte von New Dawn hat noch größere Glaubwürdigkeitsprobleme als Far Cry 5.

Far Cry: New Dawn statt 44,99€ für 22,49€ im PlayStation Store

Watch Dogs 2

Das richtige Spiel für: Alle, die sich auf einem großen Open-World-Spielplatz austoben und mit verschiedenen Lösungmöglichkeiten experimentieren wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine glaubwürdige Story brauchen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Watch Dogs 2 ist im Ubisoft-Sale von 69,99€ auf 14,99€ reduziert. Eine gute Gelegenheit, den zweiten Teil der Open-World-Reihe noch nachzuholen, bevor im nächsten Frühjahr mit Watch Dogs Legion der Nachfolger erscheint.

Manipulierbares San Francisco: Was Watch Dogs 2 von der Konkurrenz abhebt, sind die Hacking-Skills des Protagonisten. Dieser kann von den Smartphones unbedarfter Passanten über Ampelanlagen bis hin zu Gullydeckeln so gut wie alles manipulieren. Optisch beeindruckt der Titel durch ein hübsch in Szene gesetztes San Francisco. Straßenzüge und Sehenswürdigkeiten sind viel bunter gestaltet als im etwas grauen Vorgänger.

Brutale Nerds: Die Story hingegen funktioniert nicht so gut. Dass die liebenswürdigen Nerds, die sich für die Rechte der Unterdrückten einsetzen, im Einsatz mit Sturmgewehren reihenweise Menschen niederschießen, ist schlicht nicht sehr glaubwürdig. Den Spaß am Gameplay mindert das glücklicherweise kaum, aber wegen der Story brauch man Watch Dogs 2 sicher nicht zu spielen.

Fazit: Spielerisch hat Watch Dogs 2 viel zu bieten. Die Hacking-Fähigkeiten des Protagonisten erlauben eine Vielzahl verschiedener Vorgehensweisen in den Missionen. Schade, dass es den Entwicklern nicht gelungen ist, das tolle Gameplay mit einer spannenden Story und glaubwürdigen Charakteren zu verbinden. So ist Watch Dogs 2 eine toller Spielplatz zum Experimentieren, aber nicht der packende Hacking-Thriller, der es hätte sein können.

Watch Dogs 2 statt 69,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

