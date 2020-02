Im PlayStation Store ist heute der Critic's Choice Sale gestartet, bei dem es zahlreiche Kritikerlieblinge für PS4 zu deutlich reduzierten Preisen gibt. Darunter befinden sich einige große PS4-Exklusivtitel sowie einige AAA-Hits aus dem Herbst 2019. Die Angebote gelten zwei Wochen lang und enden am 19. Februar. Hier stellen wir euch einige Highlights vor:

Death Stranding

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf eine unverbrauchte Spielidee und eine schräge Story haben.

Nicht so gut für: Alle, die bei mühsamem Spielfortschritt schnell die Lust verlieren.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Hideo Kojimas neueste Kreation Death Stranding ist um 43 Prozent reduziert, von 69,99 Euro auf 39,99 Euro. Auch die Deluxe Edition Gibt es günstiger, nämlich für 49,99 Euro statt 79,99 Euro.

Anspruchsvolle Wanderungen: In Death Stranding tragen wir Lieferungen aus, was nicht spektakulär wäre, würden wir uns nicht in einer postapokalyptischen, von übernatürlichen Gefahren heimgesuchten Welt befinden. Hier einen begehbaren, halbwegs sicheren Weg zu finden, ist nicht immer leicht, zumal unsere vollbepackte Spielfigur bei einem falschen Schritt schnell ins Straucheln gerät. So wird schon bloßes Vorwärtsgehen zur Herausforderung.

Verrückt und zäh: Natürlich kämpft der Protagonist nicht nur gegen die Schwerkraft, sondern auch gegen diverse menschliche und übermenschliche Gegner. Das Spektakulärste an Death Stranding ist aber die Story, die wie viele Kojima-Titel jede Menge überraschende Enthüllungen und verrückte Einfälle bereithält. Den Story-Fortschritt muss man sich aber hart erarbeiten, stellenweise geht es nur sehr zäh voran.

Fazit: Das Spielprinzip von Death Stranding mag auf den ersten Blick etwas öde aussehen, aber der spielerische Anspruch ist deutlich höher, als man erwarten würde. Letztendlich sind es aber vor allem Story und Spielwelt, die die Faszination des PS4-Exklusivtitels ausmachen. Etwas Geduld muss man zwar schon mitbringen, wenn man das Ende sehen möchte, aber letztendlich lohnt sich die Mühe.

Death Stranding statt 69,99€ für 39,99€ im PS Store

Borderlands 3

Das richtige Spiel für: Alle, die auf Beutesuche und Koop-Action stehen.

Nicht so gut für: Alle Solospieler, die auf eine gute Story gehofft haben.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Der Lootshooter Borderlands 3 kostet im aktuellen Sale nur noch 29,99 Euro statt 69,99 Euro. Die Super Deluxe Edition gibt es für 59,99 Euro statt 99,99 Euro.

Mehr vom selben: Spielerisch hat sich Borderlands mit dem dritten Teil kaum verändert. Das ist auch ganz gut, denn die Mischung aus Beutejagd und schneller Shooter-Action funktioniert nach wie vor hervorragend. Wie gehabt kommt das Zusammenspiel der Charaktere nur im Koop zur Geltung, Solisten verpassen hier einiges. Der Comic-Stil ist ebenfalls erhalten geblieben, wenngleich Borderlands 3 technisch natürlich einen großen Sprung nach vorn gemacht hat.

Viel Umfang, wenig Witz: Bei den Charakteren geht der Versuch, an alte Glanztaten anzuknüpfen, hingegen schief. Ein charismatischer Bösewicht wie Handsome Jack fehlt, die Dialoge sind oft eher nervig als witzig. Dafür steckt Borderlands 3 seine Vorgänger in Sachen Umfang locker in die Tasche: Mit unserem eigenen Raumschiff dürfen wir diesmal verschiedene Planeten bereisen und riesige Gebiete erkunden.

Fazit: Wer die Vorgänger mochte und nicht unbedingt eine tolle Story oder charismatische Charaktere erwartet, kann bei Borderlands 3 beruhigt zugreifen. Das Gameplay macht noch mindestens genauso viel Spaß wie bisher, außerdem bekommt man diesmal viel mehr für's Geld als in früheren Serienteilen. Wie bei den Vorgängern ist Borderlands 3 aber vor allem Teamspielern zu empfehlen, allein macht die Beutejagd nur halb soviel Spaß.

Borderlands 3 statt 69,99€ für 29,99€ im PS Store

Red Dead Redemption 2

Das richtige Spiel für: Alle, die für viele Stunden in eine stimmungsvolle Westernwelt reisen wollen.

Nicht so gut für: Alle, denen es an Zeit und Geduld fehlt.

GamePro-Wertung: 96 Punkte

Auch Red Dead Redemption 2 ist von 69,99 Euro auf 29,99 Euro reduziert. Die Special Edition könnt ihr für 34,99 Euro statt 84,99 Euro bekommen.

Riesige Spielwelt: Von seinem ohnehin schon hervorragenden Vorgänger setzt sich das Westernepos nicht zuletzt durch die Spielwelt ab. Diese ist nicht nur deutlich größer, sondern auch viel abwechslungsreicher geraten: Schneebedeckte Gipfel wechseln sich mit dichten Wäldern und malerischen Tälern ab. Sämtliche Orte des Spiels sind dabei glaubwürdig und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Ein packender Western: Weitere große Stärken des Open-World-Spiels sind die Story und die Charaktere. Red Dead Redemption 2 erzählt nicht nur eine Geschichte, die sich vor keinem Western zu verstecken braucht, es nimmt sich auch die Zeit, selbst Nebenfiguren mit einer eigenen Persönlichkeit auszustatten. Zeit brauchen wir allerdings auch beim Spielen. Bis wir das Ende sehen, können bis zu hundert Stunden vergehen.

Fazit: Red Dead Redemption 2 ist ein einzigartiges Erlebnis. Noch nie gab es in einem Spiel eine derart glaubwürdige und umfangreiche Westernwelt, die uns so sehr in ihren Bann gezogen hat. Genießen kann man dieses Meisterwerk allerdings nur, wenn man Zeit und Geduld hat, sich auf die Spielwelt einzulassen. Red Dead Redemption 2 ist kein Spiel für Zwischendurch, sondern eines, das nur richtig wirkt, wenn man die Realität um sich herum eine Weile vergessen kann.

Red Dead Redemption 2 statt 69,99€ für 29,99€

Marvel's Spider-Man

Das richtige Spiel für: Alle, die sich wie ein echter Superheld fühlen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die genug von typischen offenen Spielwelten haben.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Den PS4-exklusiven Open-World-Hit Marvel's Spider-Man könnt ihr im Sale für 19,99 Euro statt 39,99 Euro bekommen. Plus-Mitglieder bekommen 5 Prozent Rabatt zusätzlich.

Ein echter Superheld: Spider-Man bezieht seine Faszination vor allem aus seinem Gefühl vor Freiheit und Geschwindigkeit. Wenn wir uns von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen und dabei den hervorragenden Ausblick über Manhattan genießen, fühlen wir uns wie ein echter Superheld. Auch das Kampfsystem weiß dank vieler cooler Spezialfähigkeiten zu überzeugen.

Typisch Open World: Zudem kann Spider-Man mit einigen geradezu kinoreifen Blockbustermissionen aufwarten. Aber leider ist beim Missionsdesign nicht alles perfekt: Die offene Spielwelt haben die Entwickler mit vielen Standardaufgaben gefüllt, wie man sie aus vielen Open-World-Titeln kennt. Einige Missionen machen Spaß, manche fühlen sich aber wie Fleißaufgaben an. Da hätte der Superheldenalltag ein wenig spannender sein dürfen.

Fazit: Wer von Open-World-Spielen und ihren immer wieder gleichen Standardaufgaben schon lange die Nase voll hat, wird auch bei Marvel's Spider-Man ab und zu genervt mit den Augen rollen. Davon abgesehen haben wir hier aber ein tolles Superheldenspiel und das beste Spider-Man aller Zeiten, dank tollem Kampfsystem, fließender Fortbewegung in schwindelerregender Höhe und großartig inszenierten Hauptmissionen.

Marvel's Spider-Man statt 39,99€ für 19,99€

Weitere Angebote (Auswahl):

Zur Übersicht über alle Deals des Critic's Choice Sales kommt ihr hier:

PlayStation Store: Kritikerempfehlungen im Sale