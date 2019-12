PS Store – Januar-Angebote mit Hunderten PS4-Spielen gestartet [Anzeige]

Die Weihnachts-Angebote sind noch gar nicht vorbei, trotzdem hat der PlayStation Store heute bereits seinen großen Januar-Sale gestartet. In diesem gibt es Hunderte von PS4-Spielen günstiger, darunter viele aktuelle Titel wie Modern Warfare, Death Stranding, FIFA 20 oder Jedi: Fallen Order.

Der Sale dauert insgesamt bis zum 17. Januar, viele der aktuellen Angebote gelten aber nur bis zum 6. Januar. Dann wird der Sale in eine zweite Phase gehen und neue Deals bringen. Hier stellen wir euch ein paar der Highlights aus Phase 1 vor:

Death Stranding

Das richtige Spiel für: Alle, die neue Ideen und schräge Storys lieben.

Nicht so gut für: Alle, die den zwischendurch recht zähen Fortschritt nicht ertragen können.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Erst im November ist das unter Führung von Hideo Kojima (Metal Gear Solid) entstandene Death Stranding erschienen, nun gibt es den PS4-Hit im PS Store bereits günstiger, nämlich für 49,99€ statt 69,99€

Ein echter Walking-Simulator: Der Begriff "Walking Simulator" wird oft scherzhaft verwendet, aber auf Death Stranding trifft er tatsächlich zu: Als Paketbote in einer von übernatürlichen Gefahren heimgesuchten Welt wird schon das bloße Vorwärtsgehen zur Herausforderung. Wir müssen nicht nur einen begehbaren Weg finden, sondern auch ständig darauf achten, dass unser Alter Ego nicht das Gleichgewicht verliert.

Wirr und großartig: Auch in Kämpfe werden wir immer wieder verwickelt, gegen menschliche ebenso wie gegen übernatürliche Gegner. Die vielleicht größte Herausforderung ist aber, der Story zu folgen, die Kojima-typisch voll ist von verrückten Einfällen und überraschenden Wendungen. Sie wird in hochwertigen Zwischensequenzen mit zahlreichen Hollywoodstars inszeniert. In der Mitte der ca. 40 Spielstunden gibt es aber auch ein paar Längen.

Fazit: Das Spielkonzept dürfte nicht jedem gefallen, aber Death Stranding ist spielerisch fordernder, als man auf den ersten Blick erwartet. Auch die Story hat eine Menge zu bieten. Allerdings wirkt das Spiel stellenweise etwas in die Länge gezogen und die zahlreichen verrückten Ideen fügen sich erst spät einigermaßen zu einem Ganzen. Trotzdem handelt es sich mindestens um einen der interessantesten Titel des Jahres, vielleicht sogar um einen der besten.

Death Stranding statt 69,99€ für 49,99€

FIFA 20

Das richtige Spiel für: Alle, die die aktuelle Saison mit umfangreichen Lizenzen spielen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die große Neuerungen erwarten.

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Ihr wollt die Feiertage nutzen, um die aktuelle Saison mit eurem Lieblingsclub nachzuspielen? Dann habt ihr Glück, denn FIFA 20 gibt es im PS Store gerade zum halben Preis, also für 34,99€ statt 69,99€.

Neuer alter Straßenfußball: Die größte Neuerung von FIFA 20 ist der Volta-Modus, der uns in die Welt des Straßenfußballs eintauchen lässt. Ganz neu ist diese Idee aber nicht, Straßenfußball gab es in FIFA schon vor Jahren. Immerhin bringt EA das Feature mit einer aufwendigen Inszenierung zurück und widmet ihm sogar den Story-Modus, der aber diesmal ziemlich flach und klischeebehaftet ausfällt.

Vorspung durch Lizenzen: Spielerisch hat sich von ein paar Detailverbesserungen abgesehen wenig getan. Das ist nicht schlimm, denn FIFA macht nach wie vor viel Spaß. Wenn es um einen realistischen Spielablauf geht, ist PES trotzdem noch eine Klasse besser. Der große Vorteil von FIFA sind nach wie vor die Lizenzen. Wer die aktuelle Saison mit allen Clubs und Spielern nachspielen will, hat kaum eine andere Wahl, als zu FIFA 20 zu greifen.

Fazit: EA versucht immerhin, mit dem Volta-Modus etwas mehr zu bieten als im letzten Jahr. An den entscheidenden Stellen, nämlich auf dem Platz, im Karrieremodus oder beim Pay2Win des Ultimate Team Modus, tut sich leider zu wenig. Spaß macht FIFA 20 natürlich trotzdem, der Kauf lohnt sich aber vor allem für diejenigen, die unbedingt die aktuellen Lizenzen wollen oder schon länger kein Fifa mehr gekauft haben.

FIFA 20 statt 69,99€ für 34,99€

Marvel's Spider-Man

Das richtige Spiel für: Alle, die sich wie ein echter Superheld fühlen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die keine typischen Open-World-Aufgaben erledigen möchten.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Mit Marvel's Spider-Man bekommt man einen der großen Open-World-Hits des letzten Jahres günstiger, nämlich für 19,99€ statt 39,99€. Plus-Abonnenten bekommen 5% Rabatt zusätzlich.

Wie ein echter Superheld: Wenn wir uns in Marvel's Spider-Man von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen, können wir uns wie ein echter Superheld fühlen. In diesen Momenten genießen wir nicht nur ein berauschendes Gefühl von Freiheit und Geschwindigkeit, sondern auch eine beeindruckende Aussicht auf Manhattan. Auch im Kampf macht Spider-Man dank zahlreicher cooler Spezialfähigkeiten eine gute Figur.

Zwischen Kino und Fleißaufgabe: Beim Missionsdesign hingegen gibt es Licht und Schatten. Spannend sind beispielsweise die kinoreif inszenierten Blockbuster-Missionen. Auf der anderen Seite ist die Spielwelt jedoch mit vielen typischen Open-World-Aufgaben vollgestopft, die die Spieldauer strecken, ohne lange im Gedächtnis zu bleiben. Hier wäre ein bisschen mehr Einfallsreichtum schön gewesen.

Fazit: Marvel's Spider-Man ist ein Muss für alle Marvel-Fans, so viel Superhelden-Feeling bekommen wir in kaum einem anderen Titeln. Auch was Open-World-Games angeht, ist Spider-Man eines der besten Spiele der letzten Jahre. Allerdings macht es nicht viel anders als andere Genrevertreter. Wer von den typischen Fleißaufgaben offener Spielwelten also schon lange die Nase voll hat, wird auch hier nicht glücklich werden.

Marvel's Spider-Man statt 39,99€ für 19,99€

Jedi: Fallen Order

Das richtige Spiel für: Alle, die endlich wieder ein richtiges Solo-Abenteuer im Star-Wars-Universum wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine wendungsreiche Story hoffen oder nicht auf Multiplayer verzichten können.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Erst gut einen Monat ist das Star-Wars-Abenteuer Jedi: Fallen Order alt und schon ist der Preis ein ganzes Stück reduziert, von 69,99€ auf 49,99€.

Freie Erkundung: Bei Jedi: Fallen Order handelt es sich um ein reines Singleplayer-Spiel mit einer weitgehend linearen Story. Trotzdem folgen wir nicht immer vorgegebenen Pfaden. Fünf Planeten dürfen wir frei erkunden, allerdings sind dabei zu Beginn noch viele Wege versperrt. Die Story ist motivierend und bietet sympathische Nebencharaktere, nur der Protagonist selbst ist etwas blass geraten. Große Überraschungen dürfen wir von der Geschichte auch nicht erwarten.

Starke Lichtschwerter: Ein Glanzstück des Spiels sind die spannenden Lichtschwertkämpfe. Das fordernde Kampfsystem verlangt von uns durch gutes Timing und kluge Taktik die gegnerischen Attacken zu blocken und die Verteidigung unserer Feinde zu durchbrechen. Dank verschiedenen Techniken und Macht-Fähigkeiten werden die Gefechte nie langweilig, obwohl unser Protagonist keinerlei Schusswaffen einsetzt.

Fazit: Jedi: Fallen Order ist ziemlich genau das Spiel, auf das viele Star-Wars-Fans gewartet haben: Ein richtiges, vollwertiges Singleplayer-Abenteuer ohne Mikrotransaktionen und die heutzutage üblichen Service-Game-Eigenschaften. Vor allem Kampfsystem und Leveldesign können vollkommen überzeugen. Dass die Story nicht immer mitreißt, ist da zu verzeihen.

Jedi: Fallen Order statt 69,99€ für 49,99€

Weitere Angebote (Auswahl):

Zur Übersicht über alle aktuellen Deals in den Januar-Angeboten kommt ihr hier:

Januar-Angebote im PlayStation Store