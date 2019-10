PS Store – Jetzt über 100 Spiele günstiger im großen VR-Sale [Anzeige]

Im PlayStation Store läuft gerade ein großer VR Sale. Noch bis zum 23. Oktober könnt ihr hier über 100 Spiele günstiger bekommen. Darunter befinden sich neben reinen PSVR-Titeln auch einige Spiele, die VR zwar unterstützen, aber auch auf einem gewöhnlichen Bildschirm gespielt werden können. Wir haben euch zwölf der interessantesten Titel herausgesucht.

Borderlands 2 VR

GamePro-Wertung: 74 Punkte

Borderlands 2 VR unterscheidet sich inhaltlich nicht von der normalen Version des Lootshooter, enthält aber nicht die DLCs und kann auch nicht im Koop gespielt werden. Zudem ist die Steuerung mit Move-Controllern etwas umständlich geraten. Trotzdem ist Borderlands 2 noch immer Borderlands 2 und zählt mit seinen rund 30 Stunden Spielspaß zu den umfangreichsten VR-Titeln.

Borderland 2 VR statt 49,99€ für 29,99€

Moss

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Obwohl wir im PSVR-exklusiven Action-Adventure Moss den niedlichen Mäuse-Protagonisten Quill von außen betrachten, fühlen wir uns doch so sehr in das Geschehen hineingezogen wie in kaum einem anderen VR-Spiel. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die toll inszenierte Story einen guten Grund dafür liefert, weshalb wir um Quill herumschweben. Dass Moss nur knapp 3 Stunden lang ist, lässt sich bei 50% Rabatt verschmerzen.

Moss statt 29,99€ für 14,99€

Superhot VR

Der VR-Ableger des beliebten Indie-Shooters folgt dem Konzept des Originals: Die Zeit steht still, solange wir uns nicht bewegen, was eine Menge taktischer Möglichkeiten eröffnet und Superhot fast zu einem Rätselspiel macht. Die Story ist reichlich kurz, aber es geht sowieso mehr darum, die Herausforderungen zu meistern und Highscores aufzustellen.

Superhot VR statt 24,99€ für 14,99€

DOOM VFR

Bei DOOM VFR handelt es sich nicht um eine Portierung des 2016 erschienenen DOOM-Reboots, sondern um ein ganz neu entwickeltes Spiel, in dem wir einen im Körper eines Roboters wiederauferweckten Wissenschaftler spielen. Leider wird das ebenso rasante wie blutige Gameplay manchmal durch Aussetzer der Steuerung unterbrochen. Trotzdem ist der Mars eine Reise wert.

DOOM VFR statt 29,99€ für 14,99€

Raw Data

Im futuristischen First Person Shooter Raw Data infiltrieren wir als Eliteagent ein zwielichtiges Unternehmen und legen dabei jede Menge Roboter um. Das Spielprinzip ist simpel, aber hervorragend umgesetzt. Auch die Steuerung funktioniert besser als bei vielen anderen VR-Shootern, setzt dafür allerdings PlayStation-Move-Controller voraus.

Raw Data statt 36,99€ für 17,99€

Robinson: The Journey

GamePro-Wertung: 71 Punkte

Im von Crytek entwickelten Robinson: The Journey erkunden wir einen fremden und bildhübschen Planeten voller Dinosaurier. Das Adventure bietet eine intensive, aber leider recht kurze Erfahrung und schöpft das Potential der Story um einen Raumschiffabsturz und einen paranoiden Roboter nicht voll aus. Dafür kostet es im aktuellen Sale aber auch nur 9,99€.

Robinson: The Journey statt 29,99€ für 9,99€

Creed: Rise to Glory

In Creed: Rise to Glory absolvieren wir aus der Ego-Perspektive ein Boxtraining mit Rocky Balboa und geben unseren Kontrahenten im Ring anschließend ordentlich aufs Maul. Nicht unbedingt ein Spiel mit viel Tiefgang, aber ein sehr spaßiger Zeitvertreib für Zwischendurch und ein Muss für Rocky-Fans. Sowohl PSVR als auch Move-Controller sind dafür zwingend erforderlich.

Creed: Rise to Glory statt 24,99€ für 12,99€

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

GamePro-Wertung: 68 Punkte

Der Plan, mit Skyrim eines der größten und beliebtesten Rollenspiele aller Zeiten für VR umzusetzen, hat eher mittelprächtig funktioniert. Die Portierung hat mit einer suboptimalen Steuerung und einer Menge kleinerer technischer Macken zu kämpfen. Auf der anderen Seite ist es eben Skyrim, mit einer riesigen Spielwelt und einer Menge Content, was bei VR-Spielen eine Seltenheit ist. Außerdem fällt der Rabatt mit 64% recht üppig aus.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR statt 69,99€ für 24,99€

Megaton Rainfall

In Megaton Rainfall müssen wir als Superheld nichts Geringeres vollbringen, als die Welt vor einer Alien-Invasion zu retten. Dabei müssen wir aber aufpassen, dass wir mit unseren fast grenzenlosen Kräften nicht versehentlich ganze Städte dem Erboden gleichmachen. Die Story-Kampagne hat ihre Schwächen, aber es gibt wenig Spiele, in denen man sich so mächtig fühlt. VR wird nicht zwingend benötigt, ist aber sehr zu empfehlen.

Megaton Rainfall statt 15,99€ für 4,99€

Tetris Effect

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Das PS4-exklusive Tetris Effect haucht einem der größten Klassiker der Spielegeschichte neues Leben ein, in dem es aus ihm ein Musikspiel macht: Wir setzen nicht einfach nur ein paar Klötzchen aufeinander, sondern weben damit zugleich unseren eigenen, dichten Klangteppich. Mit VR versinken wir noch tiefer in das auch mit vielen optischen Effekten ausgestattete Spiel, nötig ist das Headset aber nicht.

Tetris Effect statt 39,99€ für 23,99€

Thumper

In Thumper steuern wir einen Weltraumkäfer bei hoher Geschwindigkeit über eine minimalistisch gestaltete, aber überaus stilvolle Strecke und lassen uns dabei vom Rhythmus treiben. Der packende Soundtrack und die geradezu hypnotische Umgebung machen den Titel zu einem Erlebnis, das man auch auf dem Fernseher genießen kann, das aber mit VR besonders beeindruckt.

Thumper statt 19,99€ für 7,99€

Keep Talking and Nobody Explodes

Im lokalen Koop-Spiel Keep Talking and Nobody Explodes muss ein Spieler eine Bombe mit komplizierten Mechanismen entschärfen, während der andere über die Anleitung verfügt und ihm genau erklären muss, was er zu tun hat. Das macht auch ohne VR eine Menge Spaß, aber den einen Spieler die Bombe in der virtuellen Realität entschärfen zu lassen, während der andere die Anleitung am Fernseher durchwühlt, ergibt Sinn.

Keep Talking and Nobody Explodes statt 14,99€ für 9,99€

Die Übersicht über sämtliche Deals des großen VR-Sales im PlayStation Store findet ihr hier:

VR-Sale im PlayStation Store