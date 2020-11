Nur noch bis zum 21. November läuft im PlayStation Store der PSN Sale namens "PlayStation Indies", indem es zahlreiche PS4-Spiele unabhängiger Entwickler günstiger gibt. Darunter befinden sich eine Menge bekannte Namen wie Dead Cells, Superhot oder Outlast. In diesem Artikel stellen wir euch kurz zehn der Highlights vor. Wer lieber gleich zur Übersicht über die Angebote möchte, findet diese hier:

Dead Cells

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Der Indie-Hit Dead Cells ist ein 2D-Action-Roguelike, das vor allem durch sein abwechslungsreiches Kampfsystem punktet. Die Auswahl an Waffen ist groß und jede hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Auch die Gegner haben völlig unterschiedliche Angriffsschemata, sodass wir uns gut überlegen müssen, wie wir vorgehen wollen. Wie bei anderen Vertretern des Genres müssen wir nach dem virtuellen Tod wieder von vorn anfangen. Dead Cells gibt uns dabei aber stets das Gefühl, zumindest ein bisschen Fortschritt erzielt zu haben, etwa durch eine neue Waffe oder einen freigeschalteten Skill.

Dead Cells statt 24,99€ für 14,99€ im PS Store

Blasphemous

Bei Blasphemous handelt es sich um ein düsteres Actionspiel, das trotz seiner 2D-Pixelgrafik mit den Spielen der Dark-Souls-Reihe zu vergleichen ist, sowohl hinsichtlich der Atmosphäre als auch bezüglich des Schwierigkeitsgrads. Der von der Spanischen Inquisition inspirierte und deshalb mit einer Menge religiöser Symbolik aufgeladene Titel ist knallhart. Wenn ihr euch an dieses Spiel wagt, solltet ihr also mit einer großen Portion Durchhaltevermögen und Frustresistenz gesegnet sein.

Blasphemous statt 24,99€ für 12,49€ im PS Store

Superhot: Mind Control Delete

Das Spin-Off Superhot: Mind Control Delete übernimmt weitgehend das Spielprinzip des ursprünglichen Superhot. Es handelt sich um einen First Person Shooter, in dem die Zeit nur sehr langsam weiterläuft, wen ihr euch nicht bewegt. So könnt ihr euch in Ruhe eure nächsten Schritte überlegen, wodurch das Spiel eine starke taktische Komponente gewinnt. Mind Control Delete erweitert das Gameplay des Originals zudem um Roguelike-Elemente und eine neue Charakterentwicklung.

Superhot: Mind Control Delete statt 24,99€ für 14,99€ im PS Store

Outlast 2

GamePro-Wertung: 75 Punkte

Im Nachfolger zum Horror-Hit Outlast erleben wir eine komplett neue Geschichte, die zwar im selben Universum spielt wie der erste Teil, ansonsten aber wenig mit ihm zu tun hat. Als Journalist sollen wir herausfinden, ob der Selbstmord einer schwangeren Frau in Arizona in Wahrheit Mord war - und bekommen es schon bald mit einer Gruppe religiöser Fanatiker zu tun. Während wir in Far Cry 5 in einem ähnlichen Fall als Ein-Mann-Armee in den Kampf ziehen, können wir in Outlast 2 nur wegrennen, uns verstecken und, als guter Journalist, die Schrecken dokumentieren, deren Zeuge wir werden.

Outlast 2 statt 29,99€ für 6,89€

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Bei Shadow Tactics handelt es sich um ein Echtzeittaktikspiel alter Schule, ganz im Stile eines Commandos oder eines Desperados. Im Japan des Jahres 1615 übernehmen wir die Kontrolle über ein kleines Team von Spezialisten, die die Feinde des Shoguns vernichten sollen. Unsere Charaktere, vom Nahkämpfer über den Scharfschützen bis hin zur Geisha, haben völlig verschiedene Fähigkeiten, die wir gut ausnutzen müssen. Mit roher Gewalt haben wir dabei nur selten eine Chance. Stattdessen ist heimliches und gut koordiniertes Vorgehen gefragt.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun statt 49,99€ für 4,99€ im PS Store

Slime Rancher

In Slime Rancher fangen wir niedliche Schleimkreaturen, züchten sie und kreuzen sie miteinander. Um weitere Spezies zu entdecken, erkunden wir nach und nach immer neue Regionen der Spielwelt und stoßen dabei auch auf Gefahren. Um unseren Profit zu erhöhen, bauen wir unsere Ranch immer weiter mit neuen Gehegen und Maschinen aus. Eine komplexe Management-Simulation solltet ihr nicht erwarten, dafür aber ein buntes, fröhliches Spiel zum Wohlfühlen und Entspannen.

Slime Rancher statt 19,99€ für 6,99€ im PS Store

Gris

GamePro-Wertung: 85 Punkte

In Gris erkunden wir eine magische und wunderschön gezeichnete 2D-Welt. Das Gameplay bleibt auf Jump&Run-Passagen und kleine Rätsel beschränkt. Gegner und Gefahren gibt es nicht, sodass wir uns ganz auf unsere Umgebung konzentrieren können. Um ein reines Wohlfühl-Spiel handelt es sich bei Gris trotzdem nicht. Vielmehr werden wir hier mit einer düsteren, stellenweise traurigen, aber auch packenden Geschichte über Verlust und Einsamkeit konfrontiert, die einen tiefen Eindruck hinterlässt, wenn man sich auf sie einlassen will.

Gris statt 16,99€ für 6,79€ im PS Store

Moonlighter

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Moonlighter verknüpft auf kreative Weise die Genres Action-Rollenspiel, Roguelike und Wirtschaftssimulation miteinander. Während wir nachts in den finsteren Dungeon steigen, mit Monstern kämpfen und nach Schätzen suchen, verkaufen wir die Items tagsüber in unserem Laden an andere Abenteurer. Nach und nach werden wir so zu einem reichen Geschäftsmann. Unser Ziel ist aber eigentlich ein anderes: Wir wollen das Geheimnis des Dungeons lüften, der das Tor zu einer anderen Dimension sein soll.

Moonlighter statt 19,99€ für 6,79€ für PS Store

The Shadow Warrior Collection

GamePro-Wertung: 78 Punkte (für Shadow Warrior 2)

Wenn euch der Sinn vor allem nach schneller, blutiger Action steht, dann seid ihr bei der Shadow Warrior Collection an der richtigen Adresse. Teil 1 ist ein weitgehend traditioneller, linearer First Person Shooter im Geiste des Originals von 1997, allerdings erweitert um ein paar moderne Ideen wie ein simples Charakterentwicklungssystem. Der deutlich umfangreichere zweite Teil fügt dem noch ein komplexes Loot-System sowie prozedural generierte Level hinzu. Das sorgt für höhere Langzeitmotivation, ist aber auch eine Abkehr von der schlichten Eleganz des Vorgängers. Am schneller Shooter-Gameplay ändert sich jedoch nichts.

The Shadow Warrior Collection statt 59,99€ für 14,99€ im PS Store

Tetris Effect

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Tetris Effect interpretiert einen der größten Klassiker der Videospielgeschichte neu, indem es ihn zu einem Musikspiel macht. Während wir Klötzchen aufeinanderstapeln, komponieren wir hier zugleich am Soundtrack mit, wobei sich der Stil zusammen mit der Spielwelt ändert, in der wir uns gerade befinden. Hinzu kommt eine großzügig mit Effekten gefüllte optische Präsentation. Ein besonders intensives Erlebnis erhaltet ihr übrigens, wenn ihr Tetris Effect mit PSVR spielt. Aber auch ohne VR-Headset ist das Puzzlespiel ein echter Hit.

Tetris Effect statt 39,99€ für 19,99€ im PS Store