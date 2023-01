Neue Angebote im PS Store: Die besten PS4- und PS5-Spiele für unter 20€

Im PlayStation Store laufen schon seit mehr als zwei Wochen die Januar-Angebote mit tausenden Deals für PS4 und PS5. Am Mittwoch wurden zu dem riesigen Sale nochmal über 1000 neue Angebote hinzugefügt. Die großen Highlights unter diesen neuen Deals haben wir euch bereits vorgestellt. Diesmal sind die besten Angebote zwischen 10 und 20€ dran, bevor wir uns im nächsten Artikel den Schnäppchen für unter 10€ widmen. Wer lieber gleich selbst den Sale durchwühlen möchte, kann das hier tun:

Wolfenstein Alternativwelt-Kollektion

7:27 Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter des Jahres

Mit der Wolfenstein Alternativwelt-Kollektion bekommt ihr gleich vier Spiele auf einmal, nämlich Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein 2: The New Colossus sowie die beiden etwas kürzeren Ableger The Old Blood und Youngblood. Bei den drei erstgenannten Spielen handelt es sich um recht traditionelle und temporeiche First Person Shooter, die aber im Gegensatz zu den neuen Doom-Spielen auch Schleichmechaniken besitzen und zudem deutlich stärker auf Story und Amtmosphäre setzen. In einer alternativen Version der Geschichte, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, übernehmen wir hier die Rolle des Widerstandskämpfers B.J. Blazkowicz. Bei Youngblood handelt es sich um einen Koop-Shooter, in dem wir Blazkowiczs Töchter spielen.

Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

In Far Cry 5 kämpft ihr endlich mal nicht in irgendeinem Fantasiestaat gegen einen Diktator, stattdessen legt ihr euch im US-Bundesstaat Montana mit einen charismatischen Sektenführer und seinen Geschwistern an. Landschaftlich ist das für die Reihe ungewöhnliche Szenario sehr hübsch in Szene gesetzt, außerdem punktet die Spielwelt mit einer reichhaltigen Fauna. Die vielen Wildtiere greifen auch gerne mal ins Kampfgeschehen ein und sorgen für Chaos. Ansonsten handelt es sich um ein typisches Far Cry. Euch steht also ein großes Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und Fluggeräten zur Verfügung, um feindliche Stützpunkte zu erobern und eure Missionen zu erfüllen, was euch einigen kreativen Freiraum verschafft.

Death Stranding Director’s Cut

4:44 Death Stranding Director's Cut - Die PS5-Fassung bekommt noch einen finalen Trailer

Der Director’s Cut von Death Stranding bietet neben zahlreichen technischen Verbesserungen für die PS5 auch zusätzliche Inhalte wie neue Waffen, Fahrzeuge und Gegner und sogar zusätzliche Orte mit neuen Missionen. In Death Stranding spielen wir einen Paketboten in einer postapokalyptischen Welt. Dieser muss sich auf seinem Weg nicht nur mit zahlreichen Gefahren wie Banditen und sogar übernatürlichen Bedrohungen auseinandersetzen. Schon das einfache Vorwärtsgehen kann für den vollbepackten Protagonisten zur Herausforderung werden, denn in dem unwegsamen Gelände verliert er leicht die Balance. Neben dem Gameplay punktet Death Stranding durch eine kreative, wendungsreiche Geschichte und aufwendig inszenierte Zwischensequenzen.

Hazelight Bundle

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Mit dem Hazelight Bundle bekommt ihr die beiden Koop-Hits A Way Out und das bei den Game Awards zum Spiel des Jahres 2021 gekürte It Takes Two in einem Paket. Beide Spiele sind ausschließlich zu zweit spielbar, entweder online oder lokal. In A Way Out übernehmt ihr die Rolle zweier Verbrecher, die gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen. Das Gameplay besteht aus Schleichen, kleinen Rätseln und Action-Passagen. In It Takes Two spielt ihr ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen wollte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird und nun zwangsweise zusammenarbeiten muss, um seine menschlichen Körper wieder zurückzubekommen. Im Grunde handelt es sich um einen Action-Platformer, der aber viele kreative Ideen hat und gerne mal das Genre wechselt.

GreedFall

10:20 Greedfall - Test-Video zum Rollenspiel

Das Action-Rollenspiel GreedFall lässt uns zunächst in einer an das barocke Europa erinnernden Spielwelt starten, schickt uns aber schon bald in eine weit entfernte Kolonie, in der wir nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Seuche suchen sollen, die unsere Heimat bedroht. Dort bekommen wir es mit verschiedenen Fraktionen wie Ureinwohnern, religiösen Fanatikern, Händlern und einem Seefahrervolk zu tun, mit denen wir uns anfreunden oder auch anlegen können. Je nachdem, wofür wir uns entscheiden, nimmt die Story einen anderen Verlauf. Generell ist die große spielerische Freiheit die Stärke von GreedFall. Die Missionen lassen sich oft auf ganz verschiedene Arten lösen, in den Gefechten haben wir die Wahl zwischen Nahkampf, Schusswaffen und Magie.

The Last Guardian

5:07 The Last Guardian - Test-Video zum PS4-exklusiven Abenteuer

The Last Guardian ist gewissermaßen der inoffizielle Nachfolger des gefeierten Klassikers Shadow of the Colossus und entwickelt eine ähnliche melancholische Atmosphäre. Wir spielen einen kleinen Jungen, der die Überreste einer untergegangenen Zivilisation erkundet. Dabei wird er von einem riesigen Wesen namens Trico begleitet, der wie eine Mischung aus Hund, Katze und Vogel aussieht. Trico hilft uns sowohl bei der Lösung der zahlreichen Rätsel als auch bei vielen der Klettereinlagen, er hat aber seinen eigenen Kopf und tut nicht immer genau das, was wir gerade von ihm wollen. Das kann manchmal frustrieren, gibt uns aber auch das Gefühl, einen echten, lebenden Begleiter zu haben, was man nur von wenigen Spielen behaupten kann.

Shadow Warrior 3

10:09 Shadow Warrior 3 - Test-Video zum Shooter-Spektakel

Den 2022 erschienenen First Person Shooter Shadow Warrior 3 bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Spielerisch setzt er wie üblich auf dicke Waffen und auf hohes Tempo, ganz ähnlich wie die jüngeren Doom-Spiele. Nachdem Teil 2 zufallsgenerierte Areale und Beutejagd geboten hatte, liefert der Nachfolger wie schon der erste Teil wieder traditionelles Shooter-Gameplay mit handgemachten, vergleichsweise linearen Leveln. Dadurch wirkt vieles kompakter und besser strukturiert, allerdings wird auch die Spielzeit kürzer. Erneut müssen wir als Lo Wang gegen dämonische Horden antreten. Die Apokalypse hat er diesmal allerdings selbst ausgelöst, da er versehentlich einen uralten Drachen befreit hat. Die Story wird natürlich wieder mit dem üblichen schrägen Humor erzählt.

Ruined King: A League of Legends Story

1:39 Ruined King - Launchtrailer zum überraschenden Release des LoL-Rollenspiels

Ruined King ist ein Singleplayer-Rollenspiel, das in der Welt des MOBA-Hits League of Legends angesiedelt ist. Mit einer Gruppe von Helden aus der berühmten Vorlage versuchen wir die Stadt Bilgewasser zu retten und erkunden dabei die Schatteninsel. Die Spielwelt und die Charaktere werden hübsch in Szene gesetzt, Letztere sind zudem toll animiert. Für das Artdesign ist Joe Madureiras verantwortlich, der unter anderem auch Darksiders und Battle Chasers erschaffen hat. Etwas Besonderes ist zudem das rundenbasierte Kampfsystem. In diesem kommt es vor allem auf kluges Zeitmanagement an, durch das man idealerweise vor den Feinden an der Reihe sein und sie erledigen sollte, bevor sie auch nur die Chance haben, den eigenen Helden Schaden zuzufügen.

Mortal Kombat 11

2:12 Mortal Kombat 11 - Gameplay-Trailer - Die Splatter-Vorhersage: Es bleibt brutal.

Die Fighting-Game-Reihe Mortal Kombat ist schon seit Jahrzehnten für ihre brutalen Finishing Moves berühmt, diese sind im elften Teil sogar noch kreativer und drastischer geworden. Die Gewaltdarstellung ist zwar Geschmackssache, aber so überzogen, dass sie eher komisch als schockierend wirkt. Spielerisch hat sich nicht allzu viel geändert. Ihr bekommt also weiterhin ein sehr gutes und ausbalanciertes Fighting Game. Das Tempo ist etwas geringer als im Vorgänger, was den Einstieg erleichtert, und die neuen Fatal Blows, die man bei geringer Gesundheit ausführen kann, ermöglichen überraschende Comebacks. Zwar ist der Multiplayer wie immer das Herzstück des Spiels, es gibt aber auch umfangreiche Singleplayer-Inhalte.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

3:52 Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Exklusiver Blick auf Episode: New Hero

Das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist keine realistische Simulation, sondern bietet zahlreiche eindrucksvolle Spezialaktionen, die im typischen Stil der Anime-Vorlage mit Blitzen und Zeitlupeneffekten inszeniert sind. Das Gameplay ist taktischer, als man es beispielsweise von FIFA-Spielen gewohnt ist, da all unsere Spieler über einen bestimmten Vorrat an Willensstärke verfügen, den wir für die Spezialfähigkeiten einsetzen müssen. Das Management der Willensstärke ist deshalb der Schlüssel zum Sieg. Es gibt zwei Solo-Kampagnen: Eine kürzere, die sich um Captain Tsubasa dreht, und eine längere, in der ihr euren eigenen Fußballer erstellt. Daneben bekommt ihr selbstverständlich auch noch einen umfangreichen Multiplayer-Modus inklusive Online-Ligen.