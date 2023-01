PS4- und PS5-Spiele im Angebot: PS Store startet über 1000 neue Deals

Schon seit zwei Wochen laufen im PlayStation Store die Januar-Angebote. Zu den über 3000 Deals des riesigen Sales sind heute nochmal mehr als 1000 neue Angebote für PS4 und PS5 dazugekommen, die noch bis 1 Uhr morgens am 19. Januar laufen werden. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, wobei wir uns auf große AAA-Titel sowie auf noch recht aktuelle Spiele aus 2022 konzentrieren. Besonders günstige Schnäppchen und schon etwas ältere Spiele nehmen wir uns später vor. Wer lieber gleich zur Übersicht über den Sale möchte, findet diese hier:

Beachtet dabei bitte: Während die neuen Angebote noch zwei Wochen laufen, enden viele der alten Deals des Sales bereits am 7. Januar um 1 Uhr morgens. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, solltet ihr euch also nicht zu viel Zeit lassen.

A Plague Tale: Requiem

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Im Oktober hat der gefeierte Überraschungshit A Plague Tale: Innocence mit A Plague Tale: Requiem einen Nachfolger bekommen. In diesem spielen wir erneut die junge Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo, die sich nach ihrer Flucht vor der Inquisition ein neues Leben in der Provence aufbauen wollen. Hier erscheint zunächst noch alles friedlich und idyllisch, doch schon bald werden sie von alten Schrecken eingeholt. Das Gameplay mischt nach wie vor Erkundung mit kleinen Rätseln und Schleichpassagen, diesmal gibt es aber noch mehr Action als im Vorgänger. Amicia hat nämlich inzwischen gelernt, mit einer Armbrust umzugehen, und auch Hugos übernatürliche Kräfte entwickeln sich weiter.

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition

2:23 Marvel's Midnight Suns - Im Launch-Trailer wird der Hulk zum Bösewicht

Das erst Anfang Dezember erschienene Marvel’s Midnight Suns stammt vom Studio hinter dem Rundentaktik-Hit XCOM und behält dessen spannendes, anspruchsvolles Gameplay im Wesentlichen bei. Allerdings kämpft ihr diesmal eben nicht mit technisch hochgerüsteten Soldaten gegen Aliens, sondern mit einem Team aus Marvel-Superhelden gegen die Armee der Dämonin Lilith, die sich noch dazu mit der Geheimorganisation Hydra zusammengetan hat. Nur dann, wenn ihr im Kampf die besonderen Fähigkeiten von Helden wie Iron Man, Doctor Strange oder Blade gut ausnutzt, habt ihr eine Chance gegen die Bedrohung. Die Enhanced Edition bietet fünf zusätzliche Premium-Skins, unter anderem für Captain America und Wolverine.

Need for Speed Unbound

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Bislang war nur die Palace Edition von Need for Speed Unbound reduziert, nun gibt es auch die Standard-Version günstiger, und zwar mit satten 40 Prozent Rabatt für das erst Anfang Dezember erschienene Rennspiel. Auch beim neuen Need for Speed handelt es sich um einen Arcade-Racer, der mehr Wert auf halsbrecherische Geschwindigkeit als auf eine realistische Simulation legt. Wie schon im Vorgänger Heat ist der Anspruch aber durch die bessere KI etwas höher als in älteren Teilen der Serie. Zudem werden packende Verfolgungsjagden mit der Polizei geboten, die Gesetzeshüter sind manchmal allerdings schon fast ein bisschen zu anhänglich. Außerdem gibt es wieder ein motivierendes Fortschrittssystem mit zahlreichen Tuning-Möglichkeiten.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

10:40 Ein würdiger DLC für ein großartiges Spiel - Ghost of Tsushima Director's Cut & Iki Island

Den Director’s Cut von Ghost of Tsushima gibt es sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version günstiger. Dieser liefert neben einer verbesserten Version des Hauptspiels auch die umfangreiche Erweiterung mit der neuen Insel Iki sowie zusätzliche Ingame-Gegenstände, ein digitales Artbook und Kommentare des Directors. Ghost of Tsushima ist einer der größten Open-World-Hits der PS4-Generation, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil es mehr Wert auf eine stimmige und hübsch inszenierte Spielwelt als auf massenhaft Nebenaufgaben legt. Auch das Gameplay stimmt: Bei der Befreiung Tsushimas von den mongolischen Invasoren können wir leise vorgehen oder uns unseren Feinden ehrenhaft in spannenden Schwertkämpfen stellen.

Demon’s Souls

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier!

Das PS5-exklusive Remake von Demon’s Souls bekommt ihr zum halben Preis. Wie in allen Souls-Spielen bekommen wir es in verschachtelten, düsteren Levels mit furchteinflößenden Monstern zu tun und müssen uns dabei vorsichtig vorantasten, wenn wir nicht ständig ins Gras beißen und unseren Fortschritt verlieren wollen. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar wie üblich sehr hoch, dennoch sind die Bosskämpfe nicht ganz so frustrierend wie in manch anderem Teil der Reihe, weshalb Demon’s Souls keine schlechte Wahl für Neulinge ist. Für Souls-Fans ist das hervorragend gelungene und technisch stark verbesserte Remake ohnehin ein Muss, und zwar auch dann, wenn sie das Original schon gespielt haben.

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

In dem Anfang 2022 erschienenen Sifu spielen wir einen Kung-Fu-Kämpfer, der sich für den Mord an seiner Familie rächen will. Das Gameplay ist dementsprechend sehr nahkampfbetont, wobei unser Protagonist in der Wahl seiner Mittel nicht wählerisch ist und neben seinen bloßen Fäusten so ziemlich alles als Waffe benutzt, was er in seiner Umgebung finden kann. Das Besondere an Sifu ist die Charakterentwicklung: Wenn wir sterben, können wir zwar schnell wieder ins Leben zurückkehren, altern dabei jedoch jedes Mal ein bisschen, was mit verschiedenen spielerischen Vor- und Nachteilen verbunden ist. Unseren Racheplan müssen wir unbedingt ausgeführt haben, bevor wir für den finalen Bosskampf zu alt sind.

Ratchet & Clank: Rift Apart

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

In Ratchet & Clank: Rift Apart wollen die beiden Helden eigentlich ihren Sieg über Dr. Nefarious feiern, werden jedoch in eine Parallelwelt hineingezogen, in der der Schurke die Oberhand behalten hat. Um ihn zu stürzen, reisen sie durch abwechslungsreiche und eindrucksvoll in Szenen gesetzte Welten, wobei vor allem die Dimensionswechsel, bei denen wir plötzlich in eine völlig neue Umgebung katapultiert werden, für spektakuläre Effekte sorgen. Die witzige Geschichte wird zudem in aufwendigen Zwischensequenzen inszeniert. Spielerisch handelt es sich wie beim Vorgänger in erster Linie um einen temporeichen Shooter. Zwischendurch gibt es zur Abwechslung auch mal ein bisschen Platforming oder ein paar kleine Rätsel.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles Deluxe Edition

1:56 Demon Slayer: The Hinokami Chronicles - Neuer Trailer zeigt actionreiche Kämpfe

Mit The Hinokami Chronicles ist vor gut einem Jahr die erste große Spielumsetzung zum Anime-Hit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba erschienen. Dabei handelt es sich um ein Fighting Game, das zwar ähnlich wie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm über frei begehbare 3D-Arenen verfügt, aber trotzdem ganz traditionell stark auf Kombos setzt und deshalb einiges an Übung erfordert, um es zu meistern. Wenngleich der Multiplayer langfristig den meisten Spaß bringt, gibt es auch eine ungefähr zehn Stunden lange Singleplayer-Kampagne, die euch die Story der ersten Staffel und des Mugen Train Arcs nachspielen lässt. Die Deluxe Edition bietet unter anderem einige zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie 8.000 zusätzliche Jägerpunkte.

Returnal

11:48 Returnal im Test - Bockschwerer, aber verdammt guter Shooter

Das renommierte Studio Housemarque steht zwar schon lange für hervorragende Twin-Stick-Shooter, bei Spielen wie Resogun, Alienation oder Nex Machina handelte es sich aber noch um kleinere Produktionen. Mit Returnal hat das Studio erstmals ein großes, aufwendig produziertes AAA-Spiel abgeliefert und dabei sofort einen echten Hit gelandet. Dem Gameplay des düsteren Science-Fiction-Shooters merkt man die jahrzehntelange Erfahrung deutlich an, hinzu kommen ausgeklügelte Roguelike-Mechaniken. Diese können zwar aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads zu ähnlich schmerzhaften Toden führen wie in einem Souls-Spiel, sie sorgen aber andererseits auch für deine hohe Langzeitmotivation über dutzende Stunden hinweg.

Cult of the Lamb

2:03 Cult of the Lamb lässt euch als süßes Lamm einen dämonischen Kult gründen

Cult of the Lamb ist einer der großen Indie-Überraschugnshits aus 2022. Es handelt sich um eine Mischung aus einer Lebenssimulation wie Stardew Valley oder Animal Crossing und einem Dungeon Crawler mit Roguelike-Elementen wie The Binding of Isaac oder Hades. Wir kümmern uns also um den Aufbau unseres kleinen Dorfes und die Probleme seiner Bewohner, ziehen zwischendurch aber auch los, um ganze Horden von Monstern zu bekämpfen. Trotz des auf den ersten Blick niedlichen Looks handelt es sich um ein oft düsteres und makaberes Spiel, denn wir spielen den Anführer eines Kults, der eine an den Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft erinnernde Gottheit verehrt. Dabei treffen wir oft brutale Entscheidungen, bis hin zur Opferung von Anhängern.