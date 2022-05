Seit heute läuft im PlayStation Store ein neuer Sale mit 281 Angeboten für PS4 und PS5, in dem es vor allem Retro-Spiele sowie Remasters und Neuauflagen großer Hits günstiger gibt. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Juni. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Sonderangebote findet ihr hier:

Resident Evil 3

Mit der Neuauflage wurde der Horror-Klassikers Resident Evil 3 technisch komplett runderneuert. Nicht nur wurde die Grafik auf den aktuellen Stand gebracht und die Inszenierung deutlich aufwendiger gestaltet, auch Steuerung und Kameraführung wurden an heutige Gewohnheiten angepasst. Statt fixierter Kameraperspektiven steuern wir die beiden Hauptfiguren nun aus der Schulterperspektive. Da zudem der Actionanteil deutlich größter ist als im Remake von Resident Evil 2, das mehr auf klassischen Survival-Horror setzte, spielt sich das neue Resident Evil 3 fast wie ein Third Person Shooter mit Horrorelementen. Die Spielzeit ist relativ kurz, auch weil Capcom hier und da Passagen gestrichen hat, dafür gibt es einen neuen asymmetrischen Multiplayer.

Assassin’s Creed Ezio Trilogy

Mit der Assassin’s Creed Ezio Trilogy bekommt ihr die komplette Geschichte rund um den Meisterassassinen Ezio Auditore, mit den Kampagnen aus Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood und Assassin’s Creed Revelations, inklusive sämtlicher Add-Ons. Bis heute gilt Assassin’s Creed 2 als Meilenstein der Reihe, der das im ersten Teil nur angedeutete Potential voll ausgenutzt hat. Wenn ihr Lust auf die klassische Mischung aus Schleichen, Action und Klettern habt, seid ihr hier richtig. Das Open-World-Spiel schickt uns ins Italien des 15. Jahrunderts und beginnt in Florenz, lässt uns später aber auch Venedig, die Vatikanstadt und verschiedene andere Regionen bereisen. Die Spin Offs führen uns unter anderem nach Rom und nach Konstantinopel.

Doom Slayers Edition

Mit der Doom Slayers Edition bekommt ihr die Shooter-Klassiker Doom 1, 2 und 3 sowie das Reboot aus dem Jahr 2016 in einem Paket. Die ersten beiden Teile gelten als die Spiele, die das Genre des First Person Shooters zwar nicht erfunden, aber erst populär gemacht haben. Im Vergleich zu diesen beiden Titeln, die auf schnelle und harte Action setzen, geht das 2003 erschienene Doom 3 einen anderen Weg und setzt mehr auf Horrorelemente und eine düstere Atmosphäre, wie es zu dieser Zeit infolge des gewaltigen Erfolges von Half-Life die Mode war. Der Neustart der Reihe von 2016 kehrt im Grunde wieder zum schnellen Gameplay der Anfänge zurück, auch wenn es einige neue Elemente wie die spektakulären Glory Kills einführt.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist eine Neuauflage des allerersten Modern Warfare aus dem Jahr 2007, das maßgeblich zum heutigen Erfolg der Shooter-Reihe beigetragen hat. Nachdem Call of Duty 1 bis 3 im Zweiten Weltkrieg gespielt hatten, hatte man sich mit dem vierten Teil zum ersten Mal an die moderne Kriegsführung gewagt, was auch aufgrund der Schauplätze im mittleren Osten zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Zum Erfolg hat aber auch der Multiplayer beigetragen, der das motivierende Fortschrittssystem eingeführte, das wir noch heute von der Reihe kennen. Die Remastered-Version liefert vor allem grafische Verbesserungen wie neue Texturen, Animationen und Effekte.

Bayonetta & Vanquish

Mit Bayonetta und Vanquish könnt ihr zwei hochgelobte Spiele des Studios Platinum Games (NieR: Automata) zusammen im Bundle bekommen. Bayonetta ist ein Hack&Slash-Actionspiel, das vor allem durch seine spektakulären Kämpfe überzeugt. Wir spielen die Hexe Bayonetta, die mit Schusswaffen an Händen und Füßen sowie mit verschiedenen Nahkampfwaffen und Folterinstrumenten Dämonen das Fürchten lehrt. Dabei werden lange Kombos und möglichst stilvolle Kills vom Spiel belohnt. Vanquish ist hingegen ein Third Person Shooter im Science-Fiction-Szenario. Als ein mit einem Kampfanzug ausgestatteter Agent mischen wir uns in die Ende des 21. Jahrhunderts um die knappen Ressourcen entbrannten Kriege ein.

Catherine: Full Body

Bei Catherine: Full Body handelt es sich um eine nicht nur stark verbesserte, sondern auch erweitere Neuauflage eines Puzzle- und Adventure-Klassikers. Wir spielen Vincent, der gleichzeitig mit drei verschiedenen Frauen (im Original waren es nur zwei) eine Beziehung führt und verhindern will, dass diese etwas voneinander erfahren. Tagsüber hängen wir zumeist in einer Bar herum, in der wir hervorragend geschriebene Dialoge führen und wichtige Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen. Nachts kommt das Puzzle-Gameplay ins Spiel: Um Vincent einen Fluchtweg aus seinen Albträumen zu bahnen, müssen wir Blöcke verschieben. Dass die seltsame Mischung funktioniert, liegt nicht zuletzt an der tollen Story.

Metro Redux

Mit Metro Redux bekommt ihr modernisierte Versionen der beiden vom ukrainischen Studio 4A Games stammenden Horror-Shooter Metro 2033 und Metro: Last Light. Die Verbesserungen wirken sich vor allem bei Metro 2033 aus, das nicht nur deutlich hübscher aussieht als im Original, sondern auch neue, aus Metro: Last Light übernommene Gameplay-Elemente wie Stealth Kills enthält. Beide Shooter spielen in einer postapokalyptischen Version des durch einen Atomkrieg zerstörten Moskau, in dem sich die letzten überlebenden Menschen in finsteren Metro-Tunneln vor der Strahlung und furchterregenden Mutanten verstecken. Sie zeichnen sich vor allem durch ihre packende Endzeit-Atmosphäre aus.

MediEvil

Bei MediEvil handelt es sich um das PS4-Remake eines PS1-Klassikers. In dem Action-Adventure spielen wir den Helden Sir Daniel Frotesque, der wiederaufersteht, um erneut in den Kampf gegen den Hexer Zarok und seine Armeen zu ziehen, der ihn schon einmal das Leben gekostet hat. Technisch ist das Remake sehr gelungen: Das Artdesign, das Gothic- und Comic-Look gekonnt verbindet, wurde hübsch in moderne Grafik übertragen. Bei Gameplay und Kameraführung muss man allerdings damit leben, dass die Neuauflage sehr eng an der Vorlage bleibt und dabei auch ein paar der alten Schwächen übernommen hat. Immerhin sind für all jene, die mit der PS1 aufgewachsen sind, Nostalgiegefühle garantiert.

Alan Wake Remastered

Das von rund einem halben Jahr erschienene Remaster des von Remedy (Max Payne, Control) stammenden Alan Wake bietet grafische Verbesserungen wie 4K-Auflösung und enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen The Signal und The Writer. Alan Wake ist ein Mystery-Actionspiel, das eine Horrorgeschichte im Stil eines Stephen-King-Romans erzählt. Wir spielen den Schriftsteller Alan Wake, der auf der Suche nach Inspiration für seinen nächsten Roman gemeinsam mit seiner Frau in den idyllischen kleinen Ort Bright Falls reist. Dort wird er jedoch schnell mit unerklärlichen Ereignissen sowie mit schattenhaften Wesen konfrontiert, die er mit Licht und Waffengewalt bekämpfen muss.

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition

Das auch unter dem Namen „Edna bricht aus“ bekannte Edna & Harvey: The Breakout ist ein aus Deutschland stammendes Point&Click-Adventure und gilt als einer der besten Titel aus dem auch für die Deponia-Reihe bekannten Hause Daedalic. Den guten Ruf dürfte es vor allem an den schrägen Charakteren und dem makabren Humor verdanken: Wir spielen Edna, die ohne Erinnerungen in einer psychiatrischen Klinik erwacht und mit ihrem sprechenden Stoffhasen Harvey zu fliehen versucht. Harvey ist allerdings ziemlich gewalttätig veranlagt und gibt Edna Ratschläge, die darauf hindeuten, dass sie aus gutem Grund in der Klinik sein könnte. Für die Anniversary Edition wurde sowohl die Grafik als auch die Steuerung modernisiert.