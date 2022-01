Die Game of the Year Edition von Marvel's Spider-Man ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch alle drei Kapitel der Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“ mit zusätzlichen Missionen, Herausforderungen und neuen gegnerischen Fraktionen. Der Preis ist um 60 Prozent reduziert, von 49,99 Euro auf 19,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis nächsten Mittwoch. Hier findet ihr es:

Das bietet die Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

Echtes Superhelden-Feeling: Der Open-World-Hit Marvel's Spider-Man für die PS4 schafft es, dass wir uns tatsächlich wie ein Superheld fühlen können. Die Steuerung funktioniert hervorragend, wodurch wir uns in atemberaubender Geschwindigkeit von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen und dabei die wundervolle Aussicht auf Manhattan genießen. Selten hat uns eine Superhelden-Fähigkeit so viel Spaß gemacht.

Spektakuläre Kämpfe: Auch in den Kämpfen kann Marvel's Spider-Man überzeugen. Das System ähnelt dem der Batman-Arkham-Serie und setzt auf spektakuläre, aber im Grunde einfach zu steuernde Nahkämpfe. Durch die zahlreichen Spezialfähigkeiten Spider-Mans, die effizient eingesetzt werden müssen, um mit den teils schwer bewaffneten Feinden fertigzuwerden, kommt dennoch Komplexität ins Spiel.

Kinoreife Inszenierung, schwache Nebenaufgaben: Nicht ganz so gelungen ist die offene Spielwelt, denn so hübsch Manhattan auch in Szene gesetzt ist, ist es doch angefüllt mit den typischen Aufgaben, die man in fast jedem Open-World-Spiel findet. Dafür sind immerhin die Story-Missionen abwechslungsreich, einzigartig und kinoreif in Szene gesetzt, inklusive aufwendigen Zwischensequenzen.

Drei neue Story-Kapitel: Die Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“ fügt dem Hauptspiel drei neue Kapitel hinzu. In „Der Raubüberfall“ will Black Cat Spider-Man reinlegen, in „Revierkämpfe“ greifen wir in den Konflikt zwischen der Maggia-Familie und Hammerhead ein und in „Silver Lining“ helfen wir Silver Sable bei der Suche nach gestohlener Technologie.