PS Store: Diese 10 PS4- + PS5-Spiele gibt es nur noch heute für unter 5€

Nur noch heute laufen im PlayStation Store der große Black Friday Sale und eine nicht minder große zweite Rabattaktion, in der ihr Spiele unter 20€ abstauben könnt. Die großen Highlights in beiden Sales haben wir euch schon früher herausgesucht. Im diesem Artikel wollen wir euch nun ein paar besonders günstige Schnäppchen für unter 5€ vorstellen, die man in der Masse der über tausend Angebote leicht übersieht. Falls ihr auf unsere Tipps pfeifen und lieber selbst die Deals des PS Store durchsuchen wollt, könnt ihr stattdessen diesem Link folgen:

Little Nightmares

2:03 Little Nightmares - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure

Little Nightmares ist ein Horrorspiel mit einem hübschen, einzigartigen Grafikstil, der Niedlichkeit und Düsternis miteinander verknüpft. Wir spielen ein junges Mädchen, das in einer surrealen, voller Geheimnisse steckenden Umgebung gruseligen Kannibalen entkommen muss. Das Gameplay besteht aus einer Mischung aus Rätseln, Erkundung, Platforming und Schleich-Passagen und ist zwar eher simpel gehalten, funktioniert aber gut. Seine Faszination verdankt Little Nightmares trotzdem in erster Linie dem hervorragenden Artdesign und der kreativen Spielwelt.

Yakuza 0

1:31 Yakuza 0 - E3-Trailer zum 80er-Jahre-Prequel

Die Yakuza-Reihe überzeugt schon immer durch spannende und komplexe Gangster-Geschichten, eine große Auswahl an abgedrehten Minispielen und eine zwar nicht riesige, aber dafür sehr detaillierte Spielwelt, die jede Menge Japan-Atmosphäre versprüht und mit zahlreichen popkulturellen Anspielungen vollgestopft ist. All das gilt auch für Yakuza 0, mit der Besonderheit, dass wir hier ins Tokyo der 80er Jahre versetzt werden. Spielerisch setzt Yakuza 0 wie üblich vor allem auf spektakuläre Nahkämpfe, Schusswaffen spielen eine untergeordnete Rolle.

Huntdown

Huntdown ist ein 2D-Shooter in stimmiger 16-Bit-Retrografik. Wir spielen einen Kopfgeldjäger, der in einer vom Verbrechen beherrschten Stadt in den 80ern Jagd auf so ziemlich jeden macht, der gegen das Gesetz verstößt, vom Kleinkriminellen bis hinauf zum Gangsterboss. Dafür nimmt er eine reiche Auswahl an dicken Waffen vom Sturmgewehr bis hin zum Flammenwerfer zu Hilfe. Neben dem schnellen und fordernden Gameplay fesselt Huntdown durch seinen tollen Synthesizer-Soundtrack und seinen makabren Humor.

DOOM

16:16 Doom - Die ersten 15 Minuten Gameplay

Das 2016 erschienene Reboot der berühmten Reihe, die das Genre der First Person Shooter erst groß gemacht hat, sollte man unbedingt mal gespielt haben, wenn man sich für traditionelle Vertreter des Genres begeistern kann. Das hohe Tempo und das fast pausenlose Action-Feuerwerk mit durchschlagskräftigen Waffen und spektakulären Effekten wecken nostalgische Gefühle. Wieder mal bekommen wir es mit haufenweise Dämonen zu tun, die aber nur so lange furchterregend wirken, bis wir sie in viele kleine Stückchen zerteilt haben. Letzteres geschieht durch die neuen, spektakulär inszenierten Glory Kills auf besonders blutige Weise.

Goetia

Den Indie-Geheimtipp Goetia gibt es im PlayStation Store dank 90 Prozent Rabatt schon für 99 Cent. In dem Grusel-Adventure spielen wir den Geist von Abigail Blackwood und kehren 40 Jahre nach unserem eigenen Tod in den kleinen, inzwischen nur noch aus Ruinen bestehenden englischen Ort zurück, in dem sich das Anwesen unserer Familie befindet. Wir versuchen herauszufinden, was hier inzwischen passiert ist, und decken dabei die Geheimnisse unserer Familiengeschichte auf. Goetia setzt nicht nur auf seine düstere Atmosphäre, sondern bietet auch clevere Rätsel, die teils ganz schön fordernd sein können.

Dishonored 2

9:10 Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Dishonored 2 setzt die Story des Vorgängers fort: Emily, die wir im ersten Teil beschützt haben, hat den Thron bestiegen, wird aber durch eine erneute Intrige gestürzt. Diesmal haben wir die Wahl, ob wir wieder in die Haut des Attentäters Corvo Attano schlüpfen und ihr helfen oder stattdessen lieber als Emily unser Reich zurückerobern wollen. Auch Dishonored 2 fasziniert wieder durch seine stimmungsvolle Steampunk-Welt und bietet zudem eine Menge spielerische Freiheit: In den Missionen gibt es stets verschiedene Lösungsmöglichkeiten, zudem hat es Einfluss auf die Story, ob wir mit roher Gewalt oder still und heimlich vorgehen.

EA Family Bundle

4:43 Unravel - Testvideo zum wolligen Rätselspaß

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr gleich drei Spiele für nur 3,99€. Der hübsche Puzzle-Platformer Unravel lohnt sich schon wegen seines niedlichen Wollknäuel-Protagonisten Yarny. Der bunte Multiplayer-Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 überzeugt nicht zuletzt durch seine vielen kreativen Charakterklassen, die sehr unterschiedliche Spielstile erlauben. Das Rennspiel Need for Speed ist nicht der stärkste Teil der Reihe, aber trotzdem für ein paar kurzweilige Runden zwischendurch gut. Mehr Spielspaß fürs Geld könne ihr insgesamt kaum bekommen.

Everspace

10:31 Everspace v1.0 - Video: Endlich mit Story & Missionen. War's das Warten wert?

Everspace ist ein Weltraumspiel mit Roguelike-Elementen. Ähnlich wie in FTL bewegt ihr euch Sektor für Sektor durchs All und werdet dabei mit immer neuen Herausforderungen und Feinden konfrontiert. Das Gameplay entspricht aber im Wesentlichen dem eines First Person Shooters. Mit taktischem Tiefgang oder einer komplexen Simulation solltet ihr also nicht rechnen, dafür bekommt ihr aber jede Menge schnelle Action. Wie üblich bei Roguelikes müsst ihr nach dem Tod von vorn anfangen, ihr könnt jedoch Upgrades und neue Schiffe freischalten und macht so beständig Fortschritt.

Far Cry 3 Classic Edition

8:15 Far Cry 3 - Test-Video zum Insel-Shooter

Zugegeben: Ganz taufrisch ist Far Cry 3 nicht mehr. Schließlich ist die Shooter-Reihe inzwischen schon beim sechsten Teil angekommen. Doch Far Cry 3 gilt bis heute zurecht als der wahrscheinlich beste Teil der Serie und hat sich gar nicht so schlecht gehalten, vor allem in der technisch leicht verbesserten Classic Edition, die neben dem Hauptspiel auch die beiden DLCs Monkey Business und Lost Expeditions enthält. Falls ihr Far Cry 3 bislang verpasst haben solltet, lohnt es sich auf jeden Fall, für 2,99€ das Versäumte nachzuholen und sich durch die tropische Open World zu ballern.

Panzer Dragoon Remake

1:00 Panzer Dragoon: Remake - So sieht die Neuauflage des Klassiker von 1995 aus

Für gerade mal 2,49€ bekommt ihr das grafisch stark verbesserte Remake des Klassikers Panzer Dragoon, der ursprünglich 1995 für Sega Saturn erschienen ist. Es handelt sich dabei um einen Shooter, in dem ihr auf einem Drachen durch eine Fantasy-Welt fliegt und haufenweise Feinde am Boden und in der Luft abschießt, zu denen beispielsweise fliegende Kampfschiffe und riesige Sandwürmer zählen. Euer Drache fliegt dabei selbstständig. Ihr müsst also nicht lenken, sondern könnt euch ganz aufs Schießen konzentrieren. Das klingt simpel, wird aber schnell schwierig, wenn die Gegner aus allen Richtungen zugleich auftauchen.