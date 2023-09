Bis zu 95% Rabatt: PS Store Sale mit 2000 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet - Das sind die Highlights

Auch im September könnt ihr euch im PS Store wieder durch 2000 Angebote für PS4 und PS5 wühlen. Um euch die Suche nach einem passenden Schnäppchen ein wenig zu erleichtern, führen wir hier im Artikel einige besonders guten Rabatte auf und stellen euch die Highlights vor.

20 tolle Angebote aus dem PS Store Sale

Wie lange läuft der Sale? Die Angebote könnt ihr euch bis zum 28. September um 00:59 Uhr sichern.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen.

Sale-Empfehlungen der Redaktion

XCOM 2

9:17 Unser Testvideo zum Taktik-Highlight.

Preis: 2,49 Euro statt 49,99 Euro

2,49 Euro statt 49,99 Euro Rabatt: 95 Prozent

95 Prozent Genre: Rundenstrategie

Zwar hat XCOM 2 seit seinem Release 2016 jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel, falls ihr aber eines der besten Rundenstrategie-Spiele aller Zeiten nachholen wollt, könnt ihr das jetzt für einen fantastischen Kurs von unter 3 Euro tun.

Mehr Infos findet ihr im GamePro-Test:

test XCOM 2 ist auch auf Konsolen genial von Maurice Weber

Marvel's Avengers

18:27 Unser Fazit aus der Beta von Marvel's Avengers.

Preis: 4,99 Euro statt 49,99 Euro

4,99 Euro statt 49,99 Euro Rabatt: 90 Prozent

90 Prozent Genre: Action-Adventure

Marvel's Avengers ist sicher nicht das große Highlight geworden, das sich Fans der Superheldentruppe gewünscht haben. Allerdings schlummert im Live Service-Spiel eine tolle Kampagne samt starker Heldin und überaus witzigen Dialogen, die wir euch für unter 5 Euro durchaus empfehlen können.

Wollt ihr mehr wissen? Hier geht's zum GamePro-Test:

Control

10:13 Control im Testvideo.

Preis: 7,49 Euro statt 29,99 Euro

7,49 Euro statt 29,99 Euro Rabatt: 75 Prozent

75 Prozent Genre: Action-Adventure

Falls ihr euch vor dem Release von Alan Wake 2 in wenigen Wochen in einem weiteren tollen Action-Adventure von Entwickler Remedy austoben wollt, können wir euch Control zum Preis von 7,49 Euro nur empfehlen. Allein die mysteriöse und überaus schicke Spielwelt sind eine Abstecher in den Third Person-Shooter allemal wert.

Was euch in Control erwartet, lest ihr im GamePro-Test:

Test In Control verliert Remedy die Kontrolle von Dennis Michel

Im PS Sale schlummern mit über 2000 Angeboten natürlich noch weitere lohnenswerte Schnäppchen. Die Auswahl gibt euch jedoch hoffentlich einen guten Überblick. Vielleicht ist für euch ja was dabei.

Verratet uns doch gerne in den Kommentaren, welches Schnäppchen für euch eine volle Empfehlung ist.