PS Store Spring Sale - Die besten PS4-Spiele unter 20€ [Anzeige]

Dass im PlayStation Store gerade der Spring Sale läuft, sollte inzwischen so ziemlich jeder mitbekommen haben. Wir haben euch bereits die besten Angebote zum Start der Aktion vorgestellt. Zudem haben wir euch erst gestern verraten, welche neuen AAA-Hits das Update zur Halbzeit des Sales bringt. Heute graben wir etwas tiefer und stellen euch die besten Angebote für weniger als 20 Euro vor. Die Deals gelten noch bis zum 1. Mai.

Horizon Zero Dawn

Das richtige Spiel für: Open-World-Fans, die gern geheimnisvolle Welten erkunden.

Nicht so gut für: Multiplayer-Fans und alle, die eine von Anfang an packende Story brauchen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Den Open-World-Hit Horizon Zero Dawn gibt es derzeit für den halben Preis, also für 19,99€ statt 39,99€. Auch die Complete Edition ist reduziert, und zwar von 49,99€ auf 29,99€.

Geheimnisvolle Wildnis: Open-World-Titel gibt es viele, aber kaum einer bietet eine so faszinierende Spielwelt wie Horizon Zero Dawn. Die prähistorisch anmutende Wildnis wird hier von gefährlichen Roboterwesen bevölkert, die wie Tiere in Herden zusammenleben oder allein auf die Jagd gehen. Während andere Menschen die Existenz dieser Wesen als gegeben hinnehmen, erkunden wir in finsteren Höhlen die Überreste einer verlorenen Zivilisation, um ihr Geheimnis zu erforschen.

Flotte Kämpfe: Auch spielerisch hat Horizon Zero Dawn einiges zu bieten. Die Kämpfe spielen sich flott, je nach Gegnertyp müssen wir unser Vorgehen anpassen. Die Schleichmechanik, die vielfältigen Ausrüstungsgegenstände und die Fähigkeit, Robotertiere unserem Willen zu unterwerfen, geben uns zahlreiche Möglichkeiten, mit unseren Feinden fertigzuwerden. Das Craftingsystem fügt sich sinnvoll und glaubhaft ins Spiel ein und zwingt uns nicht ständig, unsere Zeit mit langweiligem Materialsammeln zu verbringen, wie manch anderes Open-World-Spiel.

Lässt sich Zeit: Die Story von Horizon Zero Dawn braucht allerdings etwas Zeit, bis sie in Fahrt kommt. Zu Beginn streift man etwas planlos durch die grünen Landschaften. Das ist nicht schlimm, weil es gerade in den ersten Stunden an jeder Ecke so viel zu entdecken gibt, dass man vor Staunen kaum dazu kommt, über die Geschichte nachzudenken. Wer in Singleplayer-Spielen aber vor allem eine gute Story sucht, wird zunächst etwas Geduld aufbringen müssen. Dranzubleiben lohnt sich jedoch.

Horizon Zero Dawn für 19,99€ statt 39,99€

Bloodborne GOTY

Das richtige Spiel für: Alle, die Herausforderungen und düstere Settings lieben.

Nicht so gut für: Alle, die schnell frustriert sind oder eine langsame, defensive Spielweise wie in Dark Souls bevorzugen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Die Game of the Year Edition von Bloodborne, dem knallharten Actionspiel der Dark-Souls-Macher, bekommt ihr im Spring Sale für 19,99€ statt 34,99€. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch den Story-DLC The Old Hunters.



Düstere Welt: Statt in eine Mittelalterwelt entführt From Software uns diesmal in die stark an eine Albtraumversion des viktorianischen London erinnernde Stadt Yharnam. Der architektonische Stil dieser Zeit wurde wunderbar eingefangen und um eine düstere Bedrohlichkeit erweitert, die dem Szenario angemessen ist. Denn nicht nur wütet in der Stadt eine rätselhafte Seuche, aus irgendeinem Grund halten die von der Krankheit entstellten Bewohner uns für das wahre Monster. Ob sie damit vielleicht sogar recht haben, ist gerade zu Beginn schwer zu sagen.

Mehr Tempo: Im Vergleich zu Dark Souls sind die Kämpfe in Bloodborne deutlich schneller und verlangen vom Spieler ein aggressiveres Vorgehen. Sich hinter einem Schild zu verstecken und auf die Lücke in der Verteidigung des Gegners zu lauern, funktioniert hier nicht. Statt zu blocken, müssen wir stets in Bewegung bleiben und Attacken geschickt ausweichen. Die Grundregel lautet: Schnell zuschlagen, bevor es der Gegner tut!

Harte Strafen: Die Gebiete in Bloodborne sind weitläufig und die Speicherpunkte liegen noch weiter auseinander als in der Dark-Souls-Reihe. Im schlimmsten Fall kann das bedeuten, dass wir nach unserem Ableben eine halbe Stunde nochmal spielen müssen, mit denselben Gegnern. Noch dazu ist das Aufleveln mühsamer. Das macht Bloodborne noch frustrierender als Dark Souls. Wer dort also schon den Controller wütend in die Ecke geworfen hat, kann sich den Ausflug nach Yharnam sparen. Alle anderen bekommen ein packendes und toll designtes Actionspiel.

Bloodborne: Game of the Year Edition für 19,99€ statt 34,99€

Dragon Age: Inquisition & Mass Effect: Andromeda

Das richtige Bundle für: Alle, die Rollenspiele mögen und viel Spielzeit für wenig Geld wollen.

Nicht so gut für: Alle, die wenig Zeit haben und nicht über die Macken hinwegsehen können.

GamePro-Wertung: 88 Punkte (Dragon Age: Inquisition), 87 Punkte (Mass Effect: Andromeda)

Die beiden Rollenspiele Dragon Age: Inquisition und Mass Effect: Andromeda bekommt man im sogenannten BioWare-Bundle aktuell für 14,99€ statt 59,99€.

Dragon Age Inquisition: Über vier Jahre ist der dritte Teil der Rollenspielreihe bereits alt, sieht aber noch immer gut aus. Außerdem bietet er eine riesengroße und interessante Spielwelt, die gefüllt ist mit Missionen und Schätzen, die es zu entdecken gilt. Ohne Schwächen ist Inquisition zwar nicht. So ist das Kampfsystem weder besonders temporeich noch taktisch sonderlich anspruchsvoll. Trotzdem kann der Ausflug nach Ferelden Fantasy-Freunden für hundert Stunden gut unterhalten, zumal das Bundle auch die Erweiterungen enthält.

Mass Effect Andromeda: Auch im jüngsten Mass Effect gibt es jede Menge zu tun. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die circa 20000 Menschen erkunden wir unbekannte Planeten, stöbern fremdartige Technologien auf, bauen unsere Station aus und erledigen natürlich jede Menge Quests. Ein paar Macken gibt es leider auch: Die KI agiert nicht immer souverän, die Story hätte mehr emotionale Höhepunkte vertragen können und viele Gesichtsanimationen wirkten zum Release unfreiwillig komisch. Trotz dieser Schwächen ist Andromeda aber ein gutes Rollenspiel, das nicht zuletzt die Verantwortung, die von Anfang an auf unserem Protagonisten lastet, ungemein motiviert.

Fazit: Beide im Bundle enthaltenen Rollenspiele haben ihre Schwächen, aber andererseits haben sie auch eine Menge zu bieten. In die Spielwelten kann man wochenlang versinken. Wer bis jetzt mit dem Kauf gezögert hat, sollte den letzten beiden großen BioWare-Spielen vor dem etwas verunglückten Anthem endlich eine Chance geben.

BioWare-Bundle aktuell für 14,99€ statt 59,99€

Heavy Rain & Beyond Two Souls Collection

Das richtige Bundle für: Alle, denen es bei Spielen vor allem auf eine packende, gut inszenierte Story ankommt.

Nicht so gut für: Diejenigen, die mit minimalistischem Gameplay nicht zufrieden sind.

GamePro-Wertung zum PS4-Release: 80 Punkte (Heavy Rain), 78 Punkte (Beyond: Two Souls)

Noch ein Bundle: Heavy Rain und Beyond: Two Souls gibt es zusammen für 19,99€ statt 39,99€, also zum halben Preis. Die beiden Adventures vom französischen Entwickler Quantic Dream wurden für ihren Re-Release auf der PS4 aufgehübscht und verbessert.

Heavy Rain: Ist das noch ein Spiel oder schon ein interaktiver Film? Diese Frage wurde beim Release des Adventures für die PS3 im Jahr 2010 häufig gestellt und bis heute ist sie nicht eindeutig beantwortet. Fest steht: Obwohl es außer Quick-Time-Events, Dialogen und gelegentlichen Entscheidungen spielerisch nicht viel zu bieten hat, war Heavy Rain wegweisend, was die Inszenierung einer spannenden Geschichte angeht. Spätere Titel wie die Telltale-Adventures oder Life is Strange haben ihm viel zu verdanken. Die PS4-Fassung ermöglicht es, den Klassiker in deutlich hübscherem Gewand zu erleben.

Beyond Two Souls: Die PS4-Fassung ist nicht nur hübscher dank höherer Auflösung und verbesserten Effekten, auch an der Steuerung und einigen anderen Stellen wurde geschraubt. So können wir die Story um die mit seltsamen übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete Jodie Holmes nun in der chronologisch richtigen Reihenfolge erleben und am Ende jeder Episode sehen, welche Entscheidungen andere Spieler getroffen haben. Am gameplayarmen Kern des Spiels ändert das aber natürlich nichts. Immerhin können wir mit unseren Fähigkeiten Gegner und Objekte manipulieren.

Fazit: Heavy Rain und Beyond: Two Souls haben ihre Fehler. Nicht nur ist das Gameplay etwas zu sparsam geraten, auch die Story, die eigentlich das Glanzstück der beiden Adventures sein sollte, ist manchmal etwas zu bemüht dramatisch und gleitet dadurch ins Pathetische ab. Spannend sind die Geschichten trotzdem und in Sachen Inszenierung sind die Quantic-Dreams-Titel sowieso wegweisend. Wer sich für das Genre interessiert und die Klassiker bislang trotzdem verpasst hat, sollte sich die hübschere PS4-Version zum gegenwärtigen Preis nicht entgehen lassen.

Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection für 19,99€ statt 39,99€

Weitere Spring-Sale-Angebote unter 20€ (Auswahl):

Zur Übersicht über alle Angebote des Spring Sale kommt ihr hier:

Spring Sale im PlayStation Store