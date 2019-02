PS Store - Wochenendangebote mit günstigen PS4-Spielen wie Fifa 19 [Anzeige]

Im PlayStation Store gibt es dieses Wochenende einige PS4-Spiele zu günstigen Preisen. Ein paar der Deals stellen wir euch in diesem Artikel vor. Falls ihr lieber gleich selbst in den Angeboten stöbern möchtet, bringt euch folgender Link zur Übersicht:

Wochenendangebote im PlayStation Store

Fifa 19

Das richtige Spiel für: Fußballfans, die die Atmosphäre der Champions League genießen wollen

Nicht geeignet für: Besitzer des Vorgängers, die auf Verbesserungen im Karrieremodus gehofft haben

Mit Fifa 19 kehrt endlich die Champions League in die erfolgreiche Sportspielreihe zurück. In den vergangenen Jahren hatten die nötigen Lizenzen gefehlt, nun spendiert EA der Königsklasse eine tolle Inszenierung mit beeindruckender Stadionatmosphäre und macht sie so zum besten Kaufargument.

Ansonsten wir im Vergleich zum Vorgänger vor allem an Details geschraubt. Das geht größtenteils in Ordnung, denn was das Geschehen auf dem Platz angeht, bewegt die Fifa-Reihe sich ohnehin Schritt für Schritt weiter Richtung Perfektion. Große Änderungen würden da nur stören.

Dem Karrieremodus hätten ein paar neue Ideen aber durchaus gut getan. Außerdem ist der Ultimate Team Modus natürlich noch immer genauso Pay2Win wie in den Jahren zuvor. Glücklicherweise bietet Fifa 19 auch dann, wenn man diesen Modus komplett ignoriert, noch jede Menge Spielspaß für seinen derzeitigen Preis von 34,99€.

Übrigens sind auch die Champions Edition sowie die Ultimate Edition um die Hälfte reduziert, auf 44,99€ bzw. 49,99€. Und wer nicht nur auf Fußball, sondern auch auf American Football steht, der interessiert sich vielleicht für das Bundle aus Madden NFL 19 und FIFA 19, das gerade 44,99€ kostet.

Fifa 19 für 34,99€

Hitman HD Enhanced Collection

Das richtige Spiel für: Erwachsene Stealth-Action-Fans, die spielerische Freiheit wollen

Nicht geeignet für: Shooter-Fans, die am liebsten den geraden Weg zum Ziel nehmen

Die erst vor knapp einem Monat erschienene Hitman HD Enhanced Collection ist gerade von 59,99€ auf 39,99€ reduziert. Zu diesem Preis bekommt man zwei Teile der Reihe rund um Auftragskiller 47 als aufgehübschstes HD-Remaster: Hitman Blood Money und Hitman Absolution.

Bei Blood Money handelt es sich um ein typisches Hitman: In offenen Levels bahnt man sich einen Weg zu seinem Ziel und eliminiert es. Dabei kann man mit roher Gewalt vorgehen. Wer aber ein guter Auftragskiller sein will, der schleicht, tarnt sich durch Verkleidungen und benutzt vielleicht sogar Fallen, die kaltblütigen Mord wie einen tragischen Unfall aussehen lassen.

In Hitman Absolution finden sich all diese Elemente ebenfalls, aber stellenweise ist die spielerische Freiheit etwas eingeschränkt, zugunsten der Inszenierung und der mehr in den Vordergrund gerückten Story. Darüber waren nicht alle Fans der Reihe glücklich, obwohl die Handlung motivierender ausfällt als in den Vorgängern. Trotzdem ist auch Absolution ein wirklich gutes Stealth-Action-Game.

Hitman HD Enhanced Collection für 39,99€

DOOM + Wolfenstein II Bundle

Das richtige Spiel für: Actionfans, die die direkte Konfrontation lieben und Lust auf Singleplayer-Kampagnen haben

Nicht geeignet für: Alle, die nicht auf reichlich Blut und Splattereffekte stehen

Wer keine Lust auf Schleichen und Verstecken hat, sondern seine Feinde lieber direkt angeht, dürfte sich über das Bundle bestehend aus dem DOOM-Reboot und Wolfenstein II: The New Colossus freuen. Zum Preis von nur 19,99€ bekommt man hier zwei der besten Shooter-Kampagnen der letzten Jahre.

In DOOM metzelt ihr auf dem Mars reihenweise Dämonen nieder. Der temporeiche Shooter überzeugt durch hervorragendes Gunplay und setzt auf allgegenwärtige und sehr detaillierte Splattereffekte. DOOM bietet zwar auch einen recht spaßigen Multiplayer, das Herzstück des Spiels ist aber die Kampagne.

Im Vergleich zu DOOM ist Wolfenstein II eine Nummer gemächlicher. Hier kann man auch mal schleichen und vorsichtig agieren, wenn man will. Trotzdem handelt es sich auch hierbei im Kern um einen Egoshooter alter Schule.

Die tolle Singleplayer-Kampagne schickt uns in eine alternative Version der Sechziger, in der das deutsche Regime die Herrschaft über die USA übernommen hat, und bietet bis zu zwanzig Stunden Spielzeit. Im Vergleich zu den meisten anderen Shooter-Kampagnen der letzten Jahre ist das eine Menge. Über einen Multiplayermodus verfügt Wolfenstein II allerdings nicht.

DOOM + Wolfenstein II Bundle für 19,99€

Skyrim Special Edition + Fallout 4 GOTY Bundle

Das richtige Spiel für: Rollenspieler mit Erkundungsdrang

Nicht geeignet für: Spieler mit wenig Zeit und Geduld

Ebenfalls sehr für Singleplayer-Fans zu empfehlen ist das Bundle aus der Skyrim Special Edition und der Fallout 4 Game of the Year Edition, das neben den beiden Hauptspielen auch sämtliche Erweiterungen enthält.

Statt linearer Action bekommt der Spieler hier riesige offene Spielwelten vorgesetzt, in denen es jede Menge zu entdecken gibt. Während Fallout 4 uns in das postapokalyptische, von Mutanten und anderen Monstern bevölkerte Boston verschlägt, spielt Skyrim im namensgebenden Himmelsrand, einer Provinz des mittelalterlichen Fantasyreichs Tamriel. Hier machen und neben vielen anderen Kreaturen vor allem Drachen das Leben schwer.

Jedes der beiden Rollenspiele liefert Inhalte für über hundert Stunden Spielzeit, die DLCs nicht mitgerechnet. Dass man mit diesem Paket zum Preis von 29,99€ genug Spiel für sein Geld bekommt, steht also außer Zweifel. Die Frage ist eher, ob man genug Zeit hat, um so tief in diese Spielwelten abzutauchen, wie sie es verdienen.

Skyrim Special Edition + Fallout GOTY Bundle für 29,99€

