PS Store - Weihnachts-Blitzangebote mit Modern Warfare und Fifa 20 [Anzeige]

Im PlayStation Store laufen bis zum 23. Dezember die Weihnachtsangebote. Zusätzlich dazu gibt es an diesem Wochenende in den Weihnachts-Blitzangeboten einige aktuelle AAA-Hits günstiger. Die Deals gelten von heute an bis Montag. Hier die Angebote im Überblick:

Call of Duty: Modern Warfare

Das richtige Spiel für: Alle CoD-Fans, die eine bessere Version des Gewohnten wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine tolle Story hoffen oder mit CoD schon lange nichts mehr anfangen können.

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Das erst Ende Oktober erschienene Call of Duty: Modern Warfare gibt es in den Weihnachts-Blitzangeboten für 52,49€ statt 69,99€ und somit 25% günstiger.

Starke Momente, schwache Story: Im Gegensatz zu Black Ops 4 bietet das neue Modern Warfare wieder eine richtige Singleplayer-Kampagne. Diese gehört zwar zu den packendsten CoD-Kampagnen seit Jahren, an der Story liegt dies allerdings nicht. Die Handlung fällt nämlich gewohnt vorhersehbar aus. Dafür gibt es neben der üblichen spektakulären Inszenierung einige starke Szenen, die aufgrund ihrer Schonungslosigkeit lange im Gedächtnis bleiben.

Nicht neu, aber besser: Das Herzstück ist aus Sicht vieler CoD-Fans aber der Multiplayer und hier weiß Modern Warfare zu glänzen. Zwar bleibt man im Wesentlichen den Vorgängern treu, macht aber vor allem beim Mapdesign manches besser. Das Gunplay ist ebenfalls gelungen, zudem sorgen zahlreiche Upgrades für Langzeitmotivation. Dank der neuen Engine sehen die Gefechte zudem ein ganzes Stück hübscher aus.

Fazit: Dank neuer Engine, gutem Mapdesign und klugen Detailverbesserungen ist Modern Warfare nicht nur ein würdiger neuer Teil der Serie geworden, sondern bringt Call of Duty sogar ein ganzes Stück voran. Fans dürfen also bedenkenlos zugreifen. Auf der anderen Seite reichen die Neuerungen aber nicht aus, um diejenigen Spieler zurückzugewinnen, die der Serie schon lange den Rücken gekehrt haben.

Call of Duty: Modern Warfare statt 69,99€ für 52.49€

FIFA 20

Das richtige Spiel für: Alle, die möglichst viele lizenzierte Clubs wollen oder sich nach Straßenfußball sehnen.

Nicht so gut für: Alle, die großen Fortschritt oder eine möglichst realistische Fußballsimulation erwarten.

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Das neue FIFA kostet in den Blitzangeboten statt 69,99€ noch 44,99€. Die Champions Edition gibt es für 54,99€ statt 89,99€.

Neuer alter Volta-Modus: Größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist der Volta-Modus. So richtig neu ist dieser allerdings nicht, denn im Grunde handelt es sich um den Street-Modus älterer Teile. Diesen setzt EA nun aber aufwendiger in Szene und widmet sogar den ganzen Story-Modus dem Straßenfußball. Leider ist die Geschichte sehr flach und klischeehaft geraten. Trotzdem macht Volta eine Menge Spaß.

Kleine Verbesserungen: Ansonsten gibt es einige Detailverbesserungen. So kann man beispielweise im Karrieremodus nun Pressekonferenzen abhalten. Auch am Geschehen auf dem Platz wurde nachgebessert, das etwas langsamere Tempo lässt den Spielablauf realistischer wirken. In Sachen Simulation kommt FIFA aber nicht ganz an PES heran. Zudem hat sich an den Pay2Win-Mechaniken des Ultimate Team Modus nichts geändert.

Fazit: Dass EA mit Volta den Straßenfußball zurückbringt, ist ganz nett, viel mehr aber auch nicht. Ansonsten bleiben die Lizenzen das stärkste Kaufargument der Reihe. Wer die aktuelle Saison mit den richtigen Clubs und Spielern bestreiten will, hat kaum eine andere Wahl, als zu FIFA 20 zu greifen. Wem es hingegen nur um eine gute Fußballsimulation geht und das Drumherum nicht so wichtig ist, ist beim Konkurrenten PES besser dran.

FIFA 20 statt 69,99€ für 44,99€

Borderlands 3

Das richtige Spiel für: Alle, die gern im Koop auf Beutejagd gehen.

Nicht so gut für: Alle, die allein spielen und auf humorvolle Dialoge hoffen.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Nach langem Warten ist im September endlich der dritte Teil der Borderlands-Reihe erschienen, nun gibt es den Loot-Shooter bereits zum halben Preis, also für 34,99€ statt 69,99€. Die Deluxe Edition kostet 54,99€ statt 84,99€.

Auf Koop ausgelegt: In spielerischer Hinsicht hat sich nicht viel getan. Nach wie vor liefern wir uns vor bunter Kulisse schnelle Feuergefechte und sammeln jede Menge Beute. Zur Auswahl stehen nicht nur zahlreiche Waffen, sondern auch vier Charakterklassen. Obwohl wir allein losziehen können, ist das Gameplay eindeutig auf Koop ausgelegt. Nur hier kommt das Zusammenspiel der Charaktere und ihrer Fähigkeiten zur Geltung.

Mehr vom Selben: Borderlands 3 bietet also nicht viel Neues, dafür aber sehr viel mehr vom Selben. Der Umfang ist größer als bisher, mit unserem eigenen Raumschiff dürfen wir nun verschiedene Planeten bereisen. Bei Story und Dialogen wird ebenfalls versucht, an die Vorgänger anzuknüpfen, es gibt ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren. Der Humor will diesmal aber nicht zünden und die Story ist eher belanglos.

Fazit: Am Gameplay und Umfang von Borderlands 3 gibt es nicht viel zu meckern. Fans der Reihe bekommen hier genau das, was sie erwartet haben, und zwar eine ganze Menge davon. Beim Writing hat Entwickler Gearbox diesmal aber danebengegriffen. Dass einige der Dialoge eher nervtötend als witzig geraten sind, fällt allerdings nicht so sehr ins Gewicht, wenn man sich im Koop sowieso seine eigenen Diskussionen mit den Teamkollegen liefert.

Borderlands 3 statt 69,99€ für 34,99€

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Das richtige Spiel für: Alle, die einen guten Funracer mit vielen verschiedenen Modi wollen.

Nicht so gut für: Alle, die große Hoffnungen in den Story-Modus setzen.

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Auch Crash Team Racing Nitro-Fueled gibt es in den Blitzangeboten günstiger. Die erweiterte Neuauflage des PS1-Klassikers kostet statt 39,99€ noch 23,99€. Die Nitros Oxide Edition gibt es für 35,99€ statt 59,99€.

Mäßig spannendes Abenteuer: Quasi direkt dem Original entsprungen ist der sogenannte Abenteuermodus, in dem wir in verschiedenen Welten Rennen austragen, um schließlich den Bösewicht Nitros Oxide herauszufordern. Das Ganze wird von einer bestenfalls zweckmäßigen Story zusammengehalten und krankt an nicht optimal ausbalancierten Schwierigkeitsgraden. Hier hätte das Remake sich ruhig etwas mehr einfallen lassen dürfen.

Große Auswahl: Dafür glänzt das neue Crash Team Racing durch eine große Anzahl weiterer Modi. Von Cup-Rennen über Time Trial bis hin zu Capture the Flag und Last Kart Standing ist alles dabei. In diesen anderen Modi sind zum Teil auch Strecken aus dem für die PS2 erschienenen Crash Nitro Kart dabei. An zahlreichen kreativen Power Ups fehlt es ebenfalls nicht und die Fahrphysik ist ziemlich genau so, wie sie bei einem Funracer zu sein hat.

Fazit: Es ist ein bisschen schade, dass Crash Team Racing Nitro-Fueled aus dem Abenteuermodus nicht mehr herausholt, denn damit hätte man gegenüber der Konkurrenz punkten können. Ansonsten wird hier aber alles geboten, was ein guter Kartracer braucht. Insbesondere im Multiplayer kann man dank der zahlreichen Modi eine Menge Spaß haben.

Crash Team Racing Nitro-Fueled statt 39,99€ für 23,99€

Weitere Angebote:

Zur Übersicht über die Weihnachts-Blitzangebote geht es hier:

Weihnachts-Blitzangebote im PlayStation Store