PS-Summer-Sale - Die Top-Titel für jeden Geldbeutel (Advertorial)

Aktuell lauft der große PlayStation Summer Sale im PS Store mit hunderten Angeboten und Rabatten. Bei der schieren Fülle an Spiele-Highlights kann man dabei schon einmal den Überblick verlieren. Deshalb haben wir uns die Top-Titel des Summer Sales herausgesucht und präsentieren euch bis zum Ende des Sales am 22. August eine Auswahl der besten Games für jeden Geldbeutel.

Sommer-Angebote im PS Store: Stöber selbst im Summer Sale

PlayStation Spiele zwischen 15€ und 19,99€

Uncharted: The Lost Legacy (19,99€ statt 39,99€)

Mit Uncharted 4 beendete Entwickler Naughty Dog die Abenteuer des bisherigen Serienhelden Nathan Drake. Das die Serie aber auch ohne den ikonischen Sprücheklopfer auskommt, beweist das Standalone-Abenteuer The Lost Legacy. Dort verschlägt es die für Kenner der Serie bekannte Diebin Chloe Frazer nach Indien, um ein uraltes Artefakt zu finden. The Lost Legacy bietet neben der packenden Story auch Zugriff auf alle Multiplayer-Funktionen aus Uncharted 4.

Batman: Arkham Knight Premium-Edition (19,99€ statt 79,99€)

Die Arkham-Reihe von Rocksteady ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Spiele-Serien des umfangreichen Batman-Universums. Nach den Erfolgen mit Arkham Asylum und Arkham City folgte 2015 mit Arkham Knight das Ende der Reihe. Dank der weiträumigen Areale in Gotham City, dem fordernden aber auch einfach zu lernenden Free-Flow-Kampfsystem und dem neuen steuerbaren Batmobil mit Panzer-Modus knüpft das Ende der Arkham-Reihe an seine grandiosen Vorgänger an.

Dragon Ball Xenoverse 2 (19,99€ statt 69,99€)

Für viele Spieler gehört der Dragon Ball zum festen Bestandteil nostalgischer Kindheitserinnerungen. Mit Dragon Ball Xenoverse 2 können Nostalgiker und Prügelspiel-Fans die prägendsten Erlebnisse der Dragon Ball-Geschichte nacherleben. Ihr reist durch die Zeit und trefft legendäre Dragon Ball-Figuren wie Freezer, Bardock oder Zell.

Star Wars Battlefront II (19,99€ statt 69,99€)

Star Wars Battlefront II hatte es zum Start bei Spieler und Kritikern nicht leicht. Die heftige Kritik rund um das Lootbox-System bewegten EA aber schließlich zum Einlenken und so entfernte der Publisher die kritischen Echtgeld-Käufe vollständig. Übrig bleibt ein atmosphärischer Shooter mit starker Star Wars-Lizenz der auch spielerisch überzeugt. Für gerade einmal 20€ kann es sich selbst für Skeptiker lohnen den Mehrspieler-Shooter zu spielen, der jetzt völlig frei von Zusatzkosten ist.

The Evil Within 2 (19,99€ statt 69,99€)

Bereits der erste Teil von Shinji Mikamis Survival Horror-Reihe The Evil Within überzeugte uns mit einer 90er-Wertung und wurde zu einem Horror-Meisterstück gekrönt. Teil 2 übertrifft seinen Vorgänger damit sogar. Dank der gut implementierten Open World und der spannend erzählten Geschichte zeichnet The Evil Within 2 einen düsteren psychologischen Horror, der sowohl für Mainstream-Gruselfans als auch für geübte Horror-Enthusiasten geeignet ist. Für alle Spieler, die noch skeptisch sind, bietet Sony auch eine kostenlose Demo-Version zum Testen an.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - Standard Edition (19,99€ statt 69,99€)

Ob sich ein Spiele gut verkaufen wird, kann man oft bereits vor dem Release absehen. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands war einer dieser Titel, von dem sich viele Kritiker bereits im Vorfeld sicher waren, dass er bei den Spielern positiv angenommen wird. Letztendlich sprengte Wildlands aber alle Erwartungen und mauserte sich zu einem der meistverkauften Spiele des letzten Jahres. Kein Wunder also, dass Ubisoft auch ein Jahr nach Release weiter Inhalte veröffentlicht und das Spiel fortlaufend verbessert. Im Sale könnt ihr die Standard Edition für 19,99€ haben.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (19,99€ statt 59,99€)

Menschen, denen bei feuchtem Fäkalhumor kein Müdes lächeln über die Lippen huscht, ist South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ohnehin nicht das richtige Spiel. Für alle anderen liefert der zweite Teil der Cartoon-Adaption aber einen ganzen Haufen (Wortwitz beabsichtigt) schräger Witze, Anspielungen und Pointen im typisch herrlich geschmacklosen South-Park-Humor. Nach dem Fantasy-Setting aus Der Stab der Wahrheit verschlägt es die Spieler nun in die Welt der Superhelden. Auf die bitterböse Superheldenparodie gibt es noch bis zum Ende des Summer Sales einen Rabatt von 66%.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (19,99€ statt 49,99€)

Und natürlich darf auch der Hexer Geralt von Riva in keinem anständigen Sale fehlen. The Witcher 3: Wild Hunt, oder auch das Spiel des Jahres 2015 ist noch bis zum Ende des Summer Sales 60% reduziert in der Game of the Year Edition erhältlich und enthält neben dem herausragenden Hauptspiel auch die beiden preisgekrönten Addons Hearts of Stone und Blood and Wine, zusammen mit allen 16 bisher erschienener DLCs.

PlayStation-Spiele zwischen 20€ und 30€

Horizon: Zero Dawn Complete Edition (29,99€ statt 49,99€)

Das herausragende Horizion: Zero Dawn ist ohne Frage eines der besten exklusiv-Titel auf PlayStation 4. Das ungewöhnliche Setting, die riesige vollgestopfte Open World, die fantastisch animierten Robotertiere die durch verfallene Ruinen stapfen und die emotional fesselnde Handlung rund um Hauptprotagonistin Aloy machen aus Horizon ein Must-have für alle PlayStation 4-Besitzer. Mit der Horizon: Zero Dawn Complete Edition erhaltet ihr neben dem grandiosen Hauptspiel das ebenfalls fantastische große Addon The Frozen Wilds, sowie zahlreiche Outfits.

Elex (24,99€ statt 59,99€)

Mit der legendären Gothic-Reihe wurden das Essener Entwickler-Team Piranha Bytes zu dem Kultentwickler für fordernde und charismatische Rollenspiele Made in Germany. Nach den Erfolgen mit der Risen-Reihe wagten sich Piranha Bytes vergangenes Jahr erneut an eine neue Rollenspielmarke heran. Es entstand ein komplexer und abgedrehter Genre-Mix, der postapokalyptische Elemente mit Science Fiction und Fantasy mischt und die Stärker früherer Piranhas. Das Ergebnis ist Elex, eines der besten deutschen Rollenspiele seit Gothic 2.

Nioh - Complete Edition (24,99€ statt 49,99€)

Viele schwere Spiele werden heutzutage mit Dark Souls verglichen, aber kaum ein Spiel kommt so nahe ran an das Spielgefühl eines Souls-Games wie Nioh. Aber Nioh ist mehr als nur ein Dark-Souls-Klon mit Samurais. Skills, Haltungen, Ki Pulse, Combos, der PS4-Titel bringt eine ganze Menge eigener Ideen mit und verankert diese mit Bravur im knüppelharten Gameplay. Mit der Complete Edition bekommt ihr jetzt das große Nioh-Paket mit allen drei Addons Drache des Nordens, Unbeugsame Ehre und Ende des Blutvergießens.

Dark Souls: Remastered (26,99€ statt 39,99€)

Mit Dark Souls: Remastered erschien vor wenigen Monaten die völlig überarbeitet neue Version des legendären Souls-Teils. Dank neuer hochauflösender Texturen und der Framerate-Erhöhung auf 60FPs erstrahlt Dark Souls lohnt sich die Remastered-Version nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch für die hartgesottenen Fans, die ihren nächsten Trip nach Lordran jetzt endlich auch ruckelfrei und auf der PS4 Pro sogar in 4K genießen können.

Fallout 4 Game of the Year Edition (29,99€ statt 69,99€)

Bethesdas preisgekröntes Rollenspiel Fallout 4 war für viele Spieler und Kritiker das Spiel des Jahres 2015. Gute 200 "Best of"-Awards später präsentiert der Publisher die Game of the Year Edition mit allen Erweiterungen. Neben dem Hauptspiel erhaltet ihr mit der GotY-Edition die sechs Addons Far Harbor, Nuka World, Automatron, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop und Vault-Tec Workshop. Für alle Rollenspiel-Fans, die Fallout 4 bisher noch nicht gespielt haben ein Muss.

NBA 2K18 Legend Edition (29,99€ statt 99,99€)

Mit der Legend Edition der beliebten Basketball-Simulation NBA 2K18 erhaltet ihr neben einem der besten Sportspiele der letzten Jahre einige ganze Menge Extras. Darunter sind 20 Mein-Team-Packs für euer Fantasy-Team, 100.000 VC um euch neue Inhalte zu kaufen, sowie einem ganzen Haufen einzigartiger Shaq-Items.

Need for Speed Ultimate Bundle (29,99€ statt 99,99€)

Mit dem Need for Speed Ultimate Bundle erhaltet ihr gleich drei Teile der Rennspielserie. Need for Speed-Entwickler Ghost Games fast in diesem Bundle seine drei bisher erschienen Teile zusammen und schnürt das perfekte Paktet für Rennspiel-Fans. Neben dem 2015er Reboot Need for Speed in der Deluxe Edition ist auch die Need for Speed Rivals: Complete Edition, sowie die Need for Speed Payback: Deluxe Edition enthalten.

Project Cars 2 Delux Edition (29,99€ statt 99,99€)

Mit Project Cars 2 landetet der Nachfolger des riesigen Crowdfunding-Erfolgs von 2015 auf der PlayStation 4 und macht seitdem vielen seiner Rennspiel-Konkurrenten das Leben schwer. Die detaillierten Fahrzeugmodelle, die umfangreichen Renndisziplinen und der spaßige Multiplayer machen Project Cars 2 zu einem der besten Rennspiele auf der aktuellen Konsolengeneration. Das Deluxe Pack umfasst das Hauptspiel, den Season Pass mit allen Erweiterungen, sowie weitere Rennwagen, Strecken und Events.

