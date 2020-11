Die PS4 hat’s noch drauf: 10 Highlights, die ihr 2020 spielen solltet

Die PlayStation 5 ist in Deutschland erschienen: Ab sofort ist die PS4 nur noch "Last-Gen" und langsam aber sicher wird sich der Fokus komplett auf die PS5 richten. Das heißt aber nicht, dass die PlayStation 4 nun zum alten Eisen gehört - ganz im Gegenteil sogar. Sony betont immer weiter, dass der Support vorerst unverändert weitergeht und das sieht auch in Sachen Spiele-Angebot so aus.

Die allermeisten der großen Titel, die Ende 2020 erscheinen, sind nämlich noch problemlos auf der PS4 spielbar. Selbst wenn ihr also das Pech hattet, bei den PS5-Vorbestellungen leer ausgegangen zu sein oder euch bewusst gegen die neue Konsole entschieden habt, gibt es noch jede Menge Highlights zu feiern. Welche Highlights das sind, verraten wir euch in diesem Artikel.

Wir haben alle wichtigen und spannenden Releases des letzten Quartals 2020 zusammengetragen und zeigen euch, mit welchen Titeln ihr euch für den Rest des Jahres noch beschäftigen könnt. Spoiler Alert: Mehr als genug.

Immortals: Fenyx Rising

Release: 3. Dezember 2020

3. Dezember 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: In Immortals: Fenyx Rising schlüpfen wir in die Rolle des namensgebenden Fenyx, einem griechischen Soldaten, der die Götter des Olymp aus den Fängen des Titanen Typhon befreien muss. Dafür bereisen wir eine große Open World, die aus einzelnen Arealen besteht, die bestimmten Göttern gewidmet sind. Neben Angriffen mit Schwert, Hammer und Bogen kann Fenyx dabei auch besondere Fähigkeiten freischalten - wie einen Speerangriff des Ares.

Für wen ist es geeignet? Wem in Assassin's Creed: Odyssey zu wenig Mythologie zu finden war, sollte hier voll auf seine Kosten kommen. Der nicht ganz ernst gemeinte Grundton des Action-RPGs spiegelt sich auch im Grafik-Stil wider, der nicht von ungefähr an Zelda: Breath of the Wild erinnert. Viele Gameplay-Elemente werden BotW-Fans definitiv bekannt vorkommen.

56 2 Mehr zum Thema Immortals: Fenyx Rising angespielt - Hat hier jemand Zelda: BotW gesagt?

Cyberpunk 2077

Release: 10. Dezember 2020

10. Dezember 2020 PS5-Upgrade: Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: Über Cyberpunk 2077 wurde schon viel gesagt, kurzum geht es um Night City, ein amerikanische "Mega-City", die in erster Linie von übermächtigen Konzernen gesteuert wird. In dem Action-RPG, das wir aus der First Person-Perspektive steuern, wimmelt es nur so von Bandenkriegen, organisierter Kriminalität und natürlich kypernetischen Modifizierungen für unseren Körper.

Für wen ist es geeignet? Wer ein komplexes, storylastiges RPG braucht, das zudem eine umfangreiche Spielwelt bietet, dürfte mit Cyberpunk 2077 aller Vorraussicht nach glücklich werden. Die Macher von The Witcher 3: Wild Hunt werden nicht müde, zu betonen, wie ambitioniert die Spielwelt von Cyberpunk 2077 angelegt ist. Zahlreiche wichtige Spieler-Entscheidungen und actionreiches Gameplay stehen hier an vorderster Front.

Spider-Man Miles Morales

Release: 12. November 2020

12. November 2020 PS5-Upgrade: Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden. (ohne PS5-Remaster)

Darum geht's: Das Spin-off zum PS4-Hit Marvel's Spider-Man knüpft an die Ereignisse des Vorgängers an. Doch hier erwartet euch kein klassisches Sequel, sondern ihr schlüpft in die Rolle von Miles Morales. Der hat seine Spider-Fähigkeiten gerade erst erhalten und ist nun zum ersten Mal allein für Manhattan verantwortlich, da Peter Parker für ein paar Wochen das Land verlässt. Das bedeutet neue Bösewichte, neue Nebencharaktere und neuen Fähigkeiten.

Für wen ist es geeignet? Wer Spider-Man mochte, wird Miles Morales lieben. Auch auf der PS4 gibt es einen ordentlichen Grafik-Sprung zu erleben. Die Ladezeiten sind deutlich geringer und auch der Detailgrad wurde ordentlich nach oben geschaubt - selbst dann, wenn wir uns mit Miles eigentlich gerade in der Luft befinden. Das Schwingen durch die beeindruckende Open World hat nicht an Reiz verloren und die Story des Standalone-Titels ist sogar noch besser als im Vorgänger.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

72 10 Mehr zum Thema Spider-Man: Miles Morales im Test - Neuer Spider-Man, neuer Spielspaß

Assassin's Creed Valhalla

Release: 10. November 2020

10. November 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: Ein neues Assassin's Creed, ein neues Setting. Dieses Mal verschlägt es uns in das mittelalterliche England, wo wir eine Wikinger-Siedlung gründen und ausbauen. In der Rolle von Eivor müssen wir die weitläufige Spielwelt erkunden, Pakte mit anderen Stämmen schließen und nach und nach Kontrolle über die englischen Königreiche erlangen. Notfalls mit Gewalt. Ein ausgebautes RPG-System und neue Kampffertigkeiten runden das Meuchelmörder-Abenteuer dann ab.

Für wen ist es geeignet? Auch auf der PS4 ist die Spielwelt von Assassin's Creed Valhalla ein echter Augenschmaus. Aber auch abseits der grafischen Leistung tut Valhalla alles, um Fans von umfangreichen Action-RPGs abzuholen. In zahlreichen Nebenaktivitäten können wir Raids starten und Dörfer überfallen, an Wikinger-Rap-Battles teilnehmen oder sogar legendäre Orte wie Asgard besuchen. Allerdings hat AC Valhalla auch so seine Probleme.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

579 15 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla im Test: Schmerzhaft wie eine Axt im Kopf

Sackboy: A Big Adventure

Release: 12. November 2020

12. November 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: In seinem ersten großen Solo-Auftritt lässt der Sackboy das LittleBigPlanet-Franchise hinter sich und konzentriert sich komplett auf den Jump & Run-Part - ohne großen Leveleditor. Den braucht es allerdings auch gar nicht, weil die Story-Kampagne durchaus umfangreich ausgefallen ist und uns in sechs unterschiedliche Welten voller kleiner Level entführt.

Für wen ist es geeignet? Wer bedauert, dass es Astro's Playroom nicht auf der PS4 gibt, bekommt mit Sackboy: A Big Adventure trotzdem einen mindestens ebenso süßen 3D-Plattformer geboten. Vor allem gibt es da den großen Koop-Vorteil - bis zu vier Freunde können gleichzeitig durch die Gegend hüpfen und aberwitzige Kostüme anziehen. Und das macht richtig viel Spaß.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

51 4 Mehr zum Thema Sackboy A Big Adventure im Test: Koop-Highlight zum PS5-Release

Watch Dogs Legion

Release: 29. Oktober 2020

29. Oktober 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: In einem dystopischen London der nahen Zukunft sorgen Terroranschläge für Angst in der Bevölkerung. Und diese Angst wird von einer privaten Sicherheitsfirma ausgenutzt, die willkürlich agiert und alle Bewohner bis ins letzte Detail überwacht. Als Teil des DedSec-Widerstands liegt es nun an uns, eine Reihe an Rekruten zu sammeln und London wieder zu befreien. Dabei haben wir die Qual der Wahl, denn alle 9 Millionen Stadtbewohner sind theoretisch spielbar.

Für wen ist es geeignet? Den meisten Spaß bietet Watch Dogs Legion, wenn ihr als stille Hacker an den Wachen vorbeischleicht und euch die Umgebung zunutze macht. Sobald die Action aber Überhand nimmt und wir uns durch die Nebenaufgaben der Open World schlagen, bietet Watch Dogs Legion lediglichen soliden Standard. Wer Stealth aber mag, kommt hier voll auf seine Kosten.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

135 8 Mehr zum Thema Watch Dogs: Legion im Test - Ubisoft hat sich übernommen

CoD Black Ops Cold War

Release: 13. November 2020

13. November 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich zum Aufpreis von 10€ upgraden.

Darum geht's: Dieses Mal verschlägt es das Call of Duty-Franchise in 1980er Jahren und damit mitten hinein in den Kalten Krieg. Eine Truppe aus CIA- und MI5-Agenten sind einem legendären Spion aus Russland auf der Spur - Perseus. Dieser soll schon seit mehr als 20 Jahren dafür sorgen, dass die USA in wichtigen Momenten sabotiert werden und die damalige Sowjetunion gut dasteht. Nach und nach decken wir die Identität von Perseus auf.

Für wen ist es geeignet? Call of Duty bleibt Call of Duty und das ist auch in Black Ops Cold War nicht anders. Die Singleplayer-Kampagne bombastisch inszeniert, manchmal etwas fragwürdig, zieht euch aber immer tief ins Geschehen. In Sachen Setting und Story legt der neueste zudem noch eine Schippe oben drauf. Und wer dann noch mehr möchte, bekommt wie gewohnt den Multiplayer und den Zombies-Mode noch dazu.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

139 4 Mehr zum Thema CoD Black Ops: Cold War im Test: Die beste Kampagne seit Jahren

Bugsnax

Release: 12. November 2020

12. November 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: Auf der Insel Schleckum wird eine neue Spezies entdeckt - Bugsnax. Der Mix aus Insekt und Lebensmittel wird aktuell untersucht und als Journalist machen wir uns ebenfalls auf den Weg, die Entdeckung zu dokumentieren. Vor Ort sind wir vor allem in einer Sache investigativ, nämlich dem Einfangen der kleinen Biester. Jede der 100 kleinen Wesen hat so seine Eigenarten und muss ausgetrickst werden.

Für wen ist es geeignet? Es klingt seltsam, aber Bugsnax spielt sich recht ähnlich wie Pokémon Snap, nur das wir uns frei in den verschiedenen Level-Arealen bewegen können. Mit verschiedenen Werkzeugen und Lockmitteln müssen wir Fallen stellen und kleine Rätseln lösen, um die kleinen Biester überhaupt hervorzulocken.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

14 4 Mehr zum Thema Bugsnax im Test - Pokémon Snap für die PlayStation

Yakuza: Like a Dragon

Release: 10. November 2020

10. November 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: Mit Yakuza: Like a Dragon stellt die Gangster-Saga das eigene Gameplay-Konzept auf den Kopf. Anders als in den Vorgängern erwartet euch keine Open World-artiges Third Person-Action sondern ein waschechtes JRPG, inklusive rundenbasierter Kämpfe. Hintergrund dafür ist Protagonist Ichiban Kasuga, der nach 18 Jahren im Gefängnis voll in der Logik der Videospiele aufgeht, die er im Knast gespielt hat.

Für wen ist es geeignet? Eine Sache vorweg: Yakuza bleibt so schräg wie immer. Das gilt sowohl für das Gameplay, das uns magische Spezialangriffe über das Handy bestellen lässt, als auch der Geschichte selbst. Abermals hält Like a Dragon hier die Waage zwischen dramatischen Yakuza-Geschichte der japanischen Unterwelt und vollkommen wahnwitzigen Nebengeschichten, die an Absurdität kaum zu übertreffen sind. Und über Humor lässt sich bekanntlich streiten.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

46 7 Mehr zum Thema Yakuza: Like a Dragon im Test: Ein verrücktes JRPG-Highlight

The Pathless

Release: 12. November 2020

12. November 2020 PS5-Upgrade? Ja, die PS4-Version lässt sich kostenlos upgraden.

Darum geht's: Als namenlose Jägerin liegt es an uns, den mysteriösen Fluch zu, der über einer Insel lastet. Dafür müssen zahlreiche Talismane abgeschossen werden, die in der Spielwelt verteilt sind. Unterstützung erhalten wir dabei von einem Adler, der uns sogar packen und durch die Gegend fliegen kann. In der weitläufigen Spielwelt gibt es dann einiges zu erkunden und jede Menge Rätsel zu lösen.

Für wen ist es geeignet? Sowohl der Grafik-Stil als auch das Gameplay erinnern nicht von ungefährt an The Legend of Zelda, doch das wird The Pathless nicht gerecht. Darüber hinaus setzen die Entwickler nämlich auch auf stimmungsvolles Art Design und Atmosphäre, wie wir sie von Flower oder Journey kennen. Kein Wunder, immerhin stecken hier die Macher der Unterwasser-Kunst Abzu hinter dem Spiel.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

13 3 Mehr zum Thema The Pathless im Test - Frustfreier Mix aus Zelda und Journey für PS5

Welche PS4-Titel werdet ihr dieses Jahr auf jeden Fall noch zocken?