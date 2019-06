PS4-Geheimtipps und Klassiker jetzt für unter 20€ im PS Store [Anzeige]

Seit gestern läuft im PlayStation Store ein Sale, in dem es viele PS4-Spiele für weniger als 20€ gibt. Bei den meisten handelt es sich um kleinere Spiele oder AA-Titel, aber mit Shadow of the Colossus ist auch ein hochkarätiger Klassiker dabei. Die Angebote laufen noch bis zum 26. Juni. Hier stellen wir euch ein paar der besten Deals vor.

Shadow of the Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die einen bewegenden Klassiker in moderner Technik erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, die auf actionreiches Gameplay aus sind.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Das PS4-Remake des Klassikers Shadow of the Colussus gibt es gerade zum halben Preis. Es ist damit für 19,99€ statt 39,99€ zu haben.

Bedrückende Leere: Shadow of the Colossus schickt uns auf eine Reise durch eine größtenteils leere Spielwelt. Ausgerechnet die majestätischen Kolosse, die der Umgebung ein wenig Leben einhauchen, müssen wir finden und töten. Dadurch wird das Spiel zu einem beklemmenden Abenteuer.

Technisch rundum neu: Während Shadow of the Colossus vor einigen Jahren für die PS3 nur ein bisschen aufgehübscht wurde, handelt es sich bei der PS4-Version um ein komplettes Remake auf Basis einer neuen Engine. Durch die vielen neuen Details wird der Verfall der Welt um uns herum noch viel eindrucksvoller vermittelt.

Kleine Schwächen: Ein paar Schwächen hat das Remake dennoch vom Original aus der PS2-Ära geerbt, vor allem kleinere Aussetzer bei der Steuerung und der Kameraführung. Das ändert aber nichts daran, dass es sich um ein Meisterwerk handelt, das heute noch ebenso beeindruckt wie im Jahr 2006.

Shadow of the Colossus für 19,99€ im PlayStation Store

11-11 Memories Retold

Das richtige Spiel für: Alle, die eine ebenso berührende wie schonungslose Geschichte erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, denen es beim Spielen vor allem um Spaß und forderndes Gameplay geht.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Mit mit 11-11 Memories Retold hat der Sale einen echten Indie-Geheimtipp zu bieten. Das Weltkriegsspiel ist von 24,99€ auf 12,99€ reduziert.

Harte Kriegsgeschichte: Memories Retold erzählt schonungslose Geschichten aus dem ersten Weltkrieg und macht uns dabei zum Zeugen, teilweise sogar zum Mittäter grauenvoller Verbrechen. Das ist eine Erfahrung, die Spuren hinterlässt, die aber nicht jedem gefallen wird und die wenig mit Spielspaß zu tun hat.

Gameplay in Schranken: Spielerisch sind unsere Möglichkeiten ohnehin stark eingeschränkt. Wir haben kaum Einfluss auf das Geschehen und können die Ereignisse nicht zum Guten wenden. Stattdessen lösen wir kleine Rätsel und erledigen häufig vergleichsweise unspektakuläre, aber dafür realistische Aufgaben wie das Abkühlen von MGs oder das Reparieren von Funkgeräten.

Einzigartiger Stil: Dass 11-11 Memories Retold etwas Besonderes ist, sieht man schon auf den ersten Blick. Das liegt an dem einzigartigen Aquarellstil, der uns das Gefühl vermittelt, ein Gemälde anzusehen. Dass damit womöglich auch ein paar detailarme Texturen verschleiert werden sollen, ändert nichts an der gelungenen Atmosphäre des Titels.

11-11 Memories Retold für 12,99€ im PlayStation Store

The Surge Augmented Edition

Das richtige Spiel für: Dark-Souls-Fans mit Neigung zum Futuristischen

Nicht so gut für: Alle, die eine ähnlich geheimnisvolle Spielwelt wie im Vorbild erwarten.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Die Augemented Edition von The Surge gibt es gerade für 13,99€ statt 59,99€. Neben dem Hauptspiel enthält diese sämtliche Erweiterungen und Zusatzinhalte.

Dark Souls in der Zukunft: Wie schon bei Lords of the Fallen, dem vorhergehenden Spiel von Entwickler Deck 13, ist auch bei The Surge der Einfluss des großen Vorbilds Darks Souls unverkennbar. Allerdings werden wir diesmal in ein eigenständiges, futuristisches Szenario versetzt, in dem wir in schwere Kampfanzüge schlüpfen.

Die Kunst des Abtrennens: The Surge hat aber auch spielerisch eigene Ideen. Eine der wichtigsten Gameplay-Innovationen ist beispielsweise die Möglichkeit, einzelne Gliedmaßen der Feinde abzutrennen und die entsprechenden Rüstungsteile daraufhin selbst zu verwenden. Auf unserem Weg versuchen wir nämlich stets, den eigenen Anzug zu verbessern.

Ein bisschen weniger: In ein paar anderen Bereichen kann The Surge hingegen nicht ganz mit Dark Souls mithalten. So befinden wir uns zwar auch hier in einer mysteriösen Spielwelt, der Versuch, durch die Umgebung stückweise eine Geschichte zu erzählen, funktioniert aber nicht ganz so gut. Trotzdem ist The Surge dank seiner frischen Ideen eine Bereicherung für das Genre.

The Surge Augmentes Edition für 13,99€ im PlayStation Store

The Forest

Das richtige Spiel für: Alle Survival- und Erkundungsfans, im Solo- wie im Multiplayer.

Nicht so gut für: Alle, die beim Spielen entspannen und nicht ständig ums Überleben kämpfen wollen.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Das erst im letzten November in seiner finalen Version erschienene Survivalspiel The Forest kostet im Sale 10,99€ statt 16,99€.

Harter Überlebenskampf: In The Forest müssen wir von Anfang an um unser Überleben kämpfen. Allein auf einer Insel voller mordlüsterner Kannibalen gestrandet, müssen wir nicht nur für unsere Sicherheit, sondern auch für Nahrung und Wasser sorgen. Außerdem müssen wir aufpassen, dass unsere Spielfigur nicht vor Angst dem Wahnsinn verfällt. Kein entspannender Ausflug also!

Viel zu erkunden: Auch wenn der Titel es nahelegt, spielt The Forest keineswegs nur im Wald. Beispielsweise gilt es auch Schneelandschaften und finstere Höhlen zu entdecken und zu erforschen. Dabei stößt man immer wieder auf Schnipsel einer überraschend komplexen und interessanten Story, die für längerfristige Motivation sorgt.

Auch Solo gut: Aus diesen Gründen ist The Forest im Gegenteil zu manch anderem Vertreter des Genres auch im Singleplayer ein packendes Erlebnis. Tatsächlich macht es den Überlebenskampf fast noch nervenaufreibender, wenn wir den Gefahren ganz allein ausgesetzt sind. Trotzdem bietet The Forest auch Multiplayer für bis zu vier Spieler.

The Forest für 10,99€ im PlayStation Store

Weitere Angebote:

Die Übersicht über sämtliche Angebote des Sales findet ihr hier:

PS4-Spiele für weniger als 20€ im PlayStation Store