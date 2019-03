PS4 - Spieler beklagen sich über nervige Event-Benachrichtigungen

PS4-Nutzer beschweren sich aktuell vermehrt über ein Problem, dass es eigentlich schon länger gibt: Die Benachrichtigungen für Spiele-Events lassen sich nicht ausstellen. Das bedeutet, dass unzählige Spieler mit diesen Notifications zugespammt werden. Oft für Spiele, die sie überhaupt nicht mehr spielen und auch bei Titeln, die sie längst deinstalliert haben.

Event-Benachrichtigungen lassen sich nicht abschalten

Das ist das Problem: Ihr könnt keinen einzelnen Spielen entfolgen. Das bedeutet, dass ihr zu sehr vielen Spielen Benachrichtigungen erhaltet, wenn darin neue Events stattfinden. Selbst dann, wenn ihr das Spiel schon lange nicht mehr zockt und auch noch, wenn ihr es schon von der Festplatte geworfen habt.

Es gibt offenbar keine Lösung. Ihr könnt zwar die Pop-Up-Notifications ausschalten, aber die Benachrichtigungen erhaltet ihr trotzdem noch. Die Option schaltet lediglich die Pop-Ups aus. Im Benachrichtigungsmenü findet ihr dann immer noch die Event-Benachrichtigungen. Nerviger Nebeneffekt: So verpasst ihr womöglich Einladungen und Freundschaftsanfragen.

Mit der PSN-ID verknüpft? Anscheinend müsst ihr ein Spiel nur einmal mit eurem PSN-Account gespielt haben, um anschließend mit Benachrichtigungen bombardiert zu werden. Es reicht offenbar sogar, einfach nur eine kostenlose Demo ausprobiert oder ein Spiel via PS Now auf den PC gestreamt zu haben.

Fans suchen verzweifelt nach Lösungen, sind ratlos & genervt

Nichts funktioniert: Auf Reddit häufen sich die Klagen vieler frustrierter PS4-Nutzer, die händeringend nach einem Mittel gegen den Benachrichtigungs-Spam suchen. Aber anscheinend ist dagegen kein Kraut gewachsen.

Das Problem existiert auch schon seit Längerem. Nur scheinen die meisten PS4-Nutzer jetzt erst so langsam festzustellen, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, das abzustellen.

Ein prominenter Lösungsvorschlag lautet, die Account-Verknüpfung mit dem Rockstar Social Club zu entfernen. Aber das scheint weder zu helfen noch die Ursache des Problems zu sein: Auch Titel, die nicht von Rockstar Games stammen, nerven mit endlosen Event-Benachrichtigungen.

Das sind die Spiele, die auf den ersten Blick am häufigsten genannt werden, wenn es um die anstrengenden Event-Benachrichtigungen geht:

Mehrere Reddit-Nutzer geben außerdem an, sich bereits an Sony beziehungsweise Entwickler wie Rockstar gewandt zu haben. Mit unterschiedlichen, insgesamt aber wenig hilfreichen Ergebnissen.

Ein Kommentator schreibt, er sei immer von einer Seite an die jeweils andere verwiesen worden. Was zu dem passt, was Reddit-Nutzer The Bucket of Truth angibt: Sony habe ihm erklärt, er solle sich an Rockstar wenden, damit die ein entsprechendes Feature in GTA 5 einbauen.

Gleichzeitig merkt er an, dass er glaubt, es müsse auch eine Möglichkeit für Sony geben, eine User-Option auf der PS4 zu implementieren, um diese Benachrichtigungen abzustellen. Bei der Nachricht handele es sich um eine von vielen, die er seit Monaten hin und her schreibe.

Habt ihr dasselbe Problem und vielleicht tatsächlich sogar schon eine Lösung gefunden?