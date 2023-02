PS5- und PS4-Geschenk: Mit diesem Code sichert ihr euch 11 kostenlose Horizon-Avatare

Stattet ihr euer PlayStation Network-Profil gerne immer wieder mit neuen coolen Avataren aus? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, gleich ganze 11 kostenlos abzustauben. Die Profilbilder zeigen Aloy und andere wichtige Charaktere aus dem zweiten Ableger der Horizon-Reihe, Forbidden West. Wir verraten euch, wie ihr sie euch sichert.

Horizon-Avatare für PS4 und PS5 sichern - so geht's

Wow, es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass Aloys zweites großes Abenteuer erschienen ist. Horizon Forbidden West hatte am 18. Februar bereits einjährigen Geburtstag und das feiert das Entwicklerteam Guerrilla Games unter anderem mit Avataren, die ihr euch gratis aus dem PlayStation Store herunterladen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das müsst ihr tun:

Ruft einfach den PS Store auf und gebt den richtigen Code aus dem Tweet ein. Für Deutschland ist das der zweite von oben, der mit "EMEA" gekennzeichnet ist. Schon könnt ihr die 11 Avatare herunterladen.

Diese Personen gibt's unter anderem im Avatar-Set: Natürlich ist Aloy dabei, aber auch ganz verschiedene andere Charaktere wie Alva, Varl und Kotallo, mit denen ihr euch im Verlauf des Spiels anfreundet oder Erend, der schon seit Zero Dawn dabei ist. Auch Sylens und Gaia haben eigene Avatare bekommen.

Und wie geht's mit Horizon weiter? Zum Launch von PSVR2 bekommt die Reihe mit Call of the Mountain ein VR-Spin-off, das wir für euch getestet haben. Zudem erscheint im April zu Forbidden West der DLC Burning Shores.

1:12 Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

38 7 Mehr zum Thema Horizon: Call of the Mountain im Test - Optisch wow, spielerisch etwas mau

In Call of the Mountain schlüpft ihr nicht in die Rolle von Aloy, sondern spielt einen Stammeskriegers namens Ryas. Der Titel ist besonders für VR-Einsteiger*innen interessant, die Lust auf richtig gute Grafik haben und sich im Horizon-Universum bereits auskennen. Spielerisch mangelt es Call of the Mountain aber an Tiefe, wie Tester Dennis festgestellt hat.

Werdet ihr euch das Avatar-Set sichern, beziehungsweise euer Profil gleich mit einem davon ausstatten?