PS4- + PS5-Spiele unter 20€: Diese 10 Schnäppchen bekommt ihr jetzt im PS Store

Neben dem großen Blockbuster Sale, über den wir schon gestern berichtet haben, hat der PlayStation Store auch noch eine zweite Aktion gestartet, in der ihr Spiele für PS4 und PS5 für unter 20€ bekommen könnt. Mit 464 Sonderangeboten hat auch dieser Sale einiges zu bieten. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Die Übersicht alle Angebote der Aktion, die noch bis 1 Uhr morgens am 29. September läuft, findet ihr hier:

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Mit der Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch alle sieben DLCs sowie sämtliche zusätzlichen Ingame-Gegenstände. Der letzte Teil der Reboot-Trilogie ist etwas düsterer geraten als die beiden Vorgänger. Nicht nur bekommen wir es unter anderem mit gruseligen Untoten zu tun, auch Laras innere Dämonen stehen im Zentrum der Story. Den Großteil des Spiels verbringt sie übrigens in einem sehr hübsch in Szene gesetzten Dschungel. Spielerisch legt Shadow of the Tomb Raider wieder mehr Wert auf Rätsel, die diesmal ziemlich clever geraten sind, sowie auf akrobatische Geschicklichkeitsübungen. Schießereien und Survival-Elemente gibt es aber natürlich auch noch.

Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn schickt euch in die aus Far Cry 5 bekannten hübschen Landschaften des US-Bundesstaates Montana zurück. Durch eine nukleare Katastrophe leuchten Pflanzen- und Tierwelt nun aber in vielen bunten Farben. Außerdem machen wir auch Ausflüge in andere Regionen wie die Wüste von Arizona und es kommt eine neue feindliche Fraktion ins Spiel. Am Gameplay ändert all das wenig: Ihr bekommt ein großes Arsenal an Waffen und Vehikeln, durch das ihr bei der Erfüllung von Missionen und beim Einnehmen von Stützpunkten in der Open World mit ganz verschiedenen Vorgehensweisen experimentieren könnt. Außerdem gibt es jede Menge Nebentätigkeiten. Wenn ihr einfach nur mehr Far Cry wollt, macht ihr hier nichts falsch.

A Way Out

Bei A Way Out handelt es sich um ein Adventure, das ausschließlich zu zweit im Koop gespielt werden kann. Unabhängig davon, ob ihr online oder lokal zusammen spielt, wird euch das Geschehen dabei in einem dynamischen Split Screen angezeigt, der sich stets in filmreifer Weise der Situation anpasst. Ihr übernehmt die Rollen der beiden Gefängnisinsassen Leo Carusso und Vincent Moretti, die gemeinsam ausbrechen und auch später noch einige Abenteuer zusammen erleben. Das Gameplay ist eine bunte Mischung aus Geschicklichkeitsübungen, Schleich-Passagen, Action-Abschnitten und kleinen Rätseln. Im Vordergrund stehen aber die spannende Story und die spektakuläre Inszenierung.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Ni no Kuni 2 ist ein episches Rollenspiel, das trotz niedlichem Anime-Stil eine ernste und erwachsene Geschichte rund um Krieg und Machtgier erzählt. Die größte Besonderheit an dem JRPG ist aber, dass wir nicht einfach nur durch eine Fantasy-Welt ziehen und Monster verprügeln. Wir spielen nämlich einen waschechten König, weshalb wir nebenbei natürlich noch eine Menge Pflichten erledigen, unser Reich verwalten, Truppen verschieben und Schlachten schlagen müssen. Sonderlich komplex ist dieser Strategieteil zwar nicht geraten, aber er genügt doch, um uns das Gefühl zu geben, in der Spielwelt tatsächlich etwas bewirken zu können und sie nicht nur wie ein Tourist zu bereisen, wie in manch anderen Rollenspielen.

Call of Cthulhu

Das von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspirierte Action-Adventure Call of Cthulhu schickt uns als Privatdetektiv in das gruseliges Fischerdorf Darkwater, in dem wir den Tod einer Familie aufklären sollen. Dabei absolvieren wir zwar gelegentlich etwas steif wirkende Action-Einlagen, im Vordergrund steht aber die Ermittlungsarbeit. Wir befragen Zeugen, sammeln Indizien, lösen kleine Rätsel und versuchen anschließend im Rekonstruktionsmodus, all unsere Spuren zu einem kohärenten Bild der vergangenen Ereignisse zusammenzusetzen. Trotz eines wohl nicht allzu hohen Entwicklungsbudgets gelingt es Call of Cthulhu dabei, durch gekonnten Einsatz von Licht und Schatten sowie durch einen stimmungsvollen Soundtrack dichte Gruselatmosphäre zu erzeugen.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition

Nochmal Tomb Raider: Mit der 20 Year Celebration Edition von Rise of the Tomb Raider bekommt ihr das Hauptspiel und alle DLCs wie beispielsweise Baba Yaga: Der Tempel der Hexe. Außerdem gibt es weitere Extras und Verbesserungen wie 4K-Auflösung, PSVR-Unterstützung und den neuen, besonders heftigen Schwierigkeitsgrad „Extrem-Überlebender“. Rise of the Tomb Raider schickt Lara Croft in die eisigen Landschaften der sibirischen Berge, die neben schroffen Felsen und finsteren Höhlen aber auch das eine oder andere malerische Tal zu bieten haben. Spielerisch steht der Teil etwa in der Mitte zwischen dem schießwütigen Vorgänger und dem Nachfolger Shadow of the Tomb Raider, der mehr Wert auf Akrobatik und Rätsel legt.

Blasphemous

Das 2D-Actionspiel erinnert stark an Dark Souls. Das liegt erstens an der trostlos wirkenden Spielwelt und dem düsteren Stil, der von der Spanischen Inquisition inspiriert wurde und dementsprechend mit einer Menge religiöser Symbolik und vielen kreativen Folterinstrumenten aufwartet. Zweitens ist auch der Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch. Gegen die vielen kreativ designten, grotestken Gegnertypen und vor allem gegen die teils gigantischen Bossgegner werdet ihr nur bestehen können, wenn ihr es schafft, das Kombosystem zu meistern. Falls ihr also auf der Suche nach einer Herausforderung seid und euch die sehr explizite Gewaltdarstellung nicht abschreckt, seid ihr hier richtig.

Valkyria Chronicles Remastered

Vakyria Chronicles ist ein Rundentaktikspiel, das sich deutlich actionreicher spielt als viele andere Vertreter des Genres, da wir hier das Zielen und Schießen selbst übernehmen, ähnlich wie in einem Third Person Shooter. In einem fiktiven, aber stark an den Zweiten Weltkrieg erinnernden Konflikt müssen wir als Soldaten des kleinen Fürstentums Gallia gegen die Übermacht der Imperialen Allianz verteidigen, um unsere Unabhängigkeit zu bewahren. Valkyria Chronicles glänzt dabei nicht nur beim Gameplay, sondern legt auch viel wert auf eine berührende Geschichte und komplexe Charaktere, die uns mit der Zeit richtig ans Herz wachsen. Das Remaster bietet neben hübscherer Grafik und technischen Verbesserungen auch sämtliche DLCs.

Othercide

Bei Othercide handelt es sich um ein Taktik-Rollenspiel, das schon optisch durch seinen ungewöhnlichen, in Schwarz, Weiß und Blutrot gehaltenen Anime-Grafikstil auffällt. Mit einer Gruppe von übermenschliche Kämpferinnen müssen wir gegen dämonische Kreaturen antreten und so die Welt vor der Apokalypse retten. Die Geschichte wird schnell deutlich komplexer, als es diese simple Prämisse erwarten lässt, und auch das Gameplay ist anspruchsvoll: Das Kampfsystem erinnert stark an Titel die XCOM oder Divinity: Original Sin. Die Progression folgt hingegen eher dem Roguelike-Ansatz: Wenn wir bei der Rettung der Erde scheitern, reisen wir in der Zeit zurück und versuchen es noch einmal.

Get Even

Den spannenden Action-Thriller Get Even könnt ihr im PSN Sale schon für 4,49€ bekommen. Als Auftragskiller, der plötzlich ohne Erinnerungen auf dem Gelände einer seltsamen, heruntergekommenen Anstalt erwacht, müssen wir den vergangenen Ereignissen auf den Grund gehen, bei denen allem Anschein nach ein Mädchen eine tragende Rolle spielt. Das jedenfalls legen die ständigen Flashbacks nahe, die uns immer wieder in die Vergangenheit versetzen und uns schon bald am Verstand unserer Spielfigur zweifeln lassen. Spielerisch bietet Get Even eine Mischung aus First Person Shooter, Stealth-Spiel und Erkundung im Stile eines Walking Simulators. Es fesselt dabei vor allem durch seine surreale, bedrohliche Atmosphäre.