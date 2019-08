Sony verschenkt offenbar gerade ein PS4-Spiel an ausgewählte Spieler

Heute ist so ein Tag, an dem es sich wirklich lohnen könnte, einmal in die eigenen Mails zu schauen. Denn vielleicht wartet dort ein kostenloses PS4-Spiel auf euch. Ja, richtig gehört. Derzeit geht das Gerücht um, dass Sony den PSVR-Titel Astro Bot: Rescue Mission an ausgewählte PS4-Besitzer verschenkt. (via Press Start)

Verschenkt Sony gerade einfach so PS4-Spiele?

Derzeit gehen nämlich Berichte über Mails herum, die Sony an Spieler verschickt, in denen ihnen ein kostenloses Exemplar des PS4-exklusiven VR-Abenteuers versprochen wird. Screenshots der Mail gibt es jedenfalls zu finden:

Was muss ich dafür tun? Es ist allerdings vollkommen unklar, was Spieler dazu qualifizieren könnte, Astro Bot geschenkt zu bekommen. Gut möglich, dass ein bestehendes PS Plus-Abo sowie eine Reihe an PSVR-Titeln in der eigenen Spiele-Bibliothek eine Rolle spielen könnten.

Astro Bot Rescue Mission im Test

Vorzeigetitel für VR-Skeptiker

Gilt das überhaupt für Deutschland? Außerdem wissen wir auch nicht, ob dies eine Aktion ist, die in allen Regionen abgehalten wird. Der obige Screenshot scheint jedenfalls nicht auf den deutschen PlayStation Store zu verweisen. Wir haben bei Sony nachgefragt und versuchen herauszufinden, was sich hinter diesem unerwartetem Geschenk verbirgt.

Habt ihr eine derartige Mail erhalten?