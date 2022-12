PS4-Spiele für unter 5€: Jetzt diese 10 Schnäppchen im PS Store sichern

Noch bis 1 Uhr morgens am 22. Dezember laufen im PlayStation Store die Jahresendangebote mit über 700 Angeboten für PS4 und PS5. Zum Start haben wir euch bereits die großen Highlights vorgestellt und euch später günstige Spiele für unter 10€ herausgesucht. Zum Abschluss präsentieren wir euch diesmal noch zehn besonders günstige Schnäppchen, die ihr schon für weniger als 5€ bekommen könnt. Falls ihr lieber selbst die Liste der Angebote durchsuchen möchtet, könnt ihr das hier tun:

Metal Gear Solid 5 Definitive Experience

1:38 Metal Gear Solid 5: The Definitive Edition - Launch-Trailer zum Komplettpaket veröffentlicht

Mit der Definitive Experience von Metal Gear Solid 5 bekommt ihr das Hauptspiel The Phantom Pain, den Prolog Ground Zeroes und sämtliche DLCs in einem Paket. Metal Gear Solid 5 ist ein Stealth-Shooter, der sich vor allem durch seine enorme spielerische Freiheit auszeichnet. Durch die große Auswahl an Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen haben wir eine Menge Möglichkeiten, unsere Missionen in den weiten, offenen Gebieten zu erledigen. Die Story ist diesmal nicht so spannend wie in den Vorgängern, dafür gibt es aber ein motivierendes Fortschrittssystem, bei dem wir unsere eigene Basis aufbauen, um weitere Waffen und Ausrüstungsgegenstände freizuschalten.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

6:19 Dragons Dogma: Dark Arisen - Test-Video zum erweiterten Rollenspiel

Vor ein paar Monaten wurde Dragon’s Dogma 2 angekündigt. Falls ihr erst noch den Vorgänger nachholen wollt, könnt ihr diesen jetzt für 4,99€ inklusive der umfangreichen Erweiterung Dark Arisen bekommen, die eine zusätzliche Insel mit rund 15 Stunden Spielzeit bietet. Dragon’s Dogma ist ein düsteres Action-Rollenspiel mit einer großen Open World und einem ziemlich herausfordernden Schwierigkeitsgrad. Das Highlight sind die spannenden und temporeichen Kämpfe. In diesen sind wir meist nicht allein, sondern werden von KI-Begleitern unterstützt und bekommen es zudem häufig mit Gruppen von Feinden zu tun, sodass sie sich schnell zu kleinen Schlachten entwickeln.

Mass Effect Andromeda

7:21 Mass Effect: Andromeda - Testvideo: Ein polarisierendes Weltraum-Epos

Mass Effect Andromeda musste zum Release einige Kritik einstecken, die meisten Bugs und schwachen Animationen wurden aber inzwischen ausgebessert. Was übrig bleibt, ist ein sehr kompetentes und umfangreiches Science-Fiction-Rollenspiel mit viel Action und einer interessanten Prämisse: Wir müssen auf fremden Planeten nach einem geeigneten Lebensraum für die 20.000 Menschen suchen, die auf unserem Schiff warten. Dabei stoßen wir auf zahlreiche angriffslustige Aliens und auch auf die mysteriösen Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Die Hauptgeschichte hängt zwar stellenweise etwas durch, aber dafür gibt es viele spannende Quests und Entdeckungen.

Yakuza Kiwami

2:01 Yakuza Kiwami - Trailer zum Remake für PS4

Bei Yakuza Kiwami handelt es sich um die technisch runderneuerte Neuauflage des ursprünglich 2005 für PS2 erschienenen ersten Yakuza. Die üblichen Zutaten, für die die Reihe inzwischen berühmt ist, finden sich auch hier schon: Die offene Spielwelt ist nicht sonderlich groß, aber sehr detailliert und steckt voller kreativer Minispiele und Anspielungen auf die japanische Popkultur. In den Kämpfen spielen Schusswaffen eine untergeordnete Rolle, stattdessen gibt es spektakulär inszenierte Nahkämpfe, in denen wir neben unseren Fäusten auch gerne Gegenstände aus der Umgebung verwenden. Außerdem bekommen wir wie in jedem Yakuza eine spannende Gangster-Geschichte serviert.

Resident Evil

7:41 Resident Evil Remastered - Test-Video zum HD-Remake

Das Remake des ersten Resident Evil ist sehr viel näher am Original als die Remakes von Teil 2 und 3. Es bietet zwar stark verbesserte Grafik auf PS4-Niveau, behält aber die festen Kamerablickwinkel und die Steuerung des Horror-Klassikers bei. Vor allem für Neulinge ist der Einstieg dadurch nicht ganz leicht. Hat man sich erst mal eingewöhnt, zeigen sich aber auch die Vorteile des altmodischen Designs. So sorgen die festen Perspektiven dafür, dass wir uns stets fragen, welche Schrecken wohl in den Ecken des Zimmers lauern, die die Kamera gerade nicht einfängt. Auch sonst bekommt man hier Survival Horror alter Schule mit knappen Ressourcen und ebenso knappem Inventarplatz.

Castlevania Requiem

4:49 Castlevania: Symphony of the Night - Hall of Fame-Video zum PlayStation-Klassiker

Mit Castlevania Requiem bekommt ihr zwei Meilensteine der berühmten Action-Platformer-Reihe, nämlich das ursprünglich 1993 für die PC Engine erschienene Rondo of Blood und Symphony of the Night, das 1997 für Sega Saturn erschienen ist. Beide werden bis heute zu den besten Teilen der Castlevania-Reihe gezählt, die mit ihrem verschachtelten Leveldesign (das sich vor allem bei Symphony of the Night zeigt) das Metroidvania-Genre mitbegründet hat und sich zudem durch ihr düsteres, von vielen alten Horrorfilmen inspiriertes Artdesign auszeichnet. Beide Titel spielen sich auch heute noch sehr gut, weshalb es nicht stört, dass außer den Soundeffekten nicht allzu viel überarbeitet wurde.

Styx: Shards of Darkness

1:50 Styx: Shards of Darkness - Der Launch-Trailer verrät mehr über die Story des Stealth-Actionspiels

Mit Styx: Shards of Darkness bekommt ihr für knapp zwei Euro ein gutes Stealth-Actionspiel mit einem ungewöhnlichen Protagonisten: Wir spielen einen Goblin-Attentäter, der es in einer Fantasy-Welt mit Feinden wie Menschen, Elfen und Zwergen zu tun bekommt, die ihm körperlich weit überlegen sind. Was ihm an Größe und Körperkraft fehlt, gleicht Styx durch Geschicklichkeit und fiese Tricks aus. Er kann sich nicht nur an Gegner heranschleichen und sie von hinten erdolchen, sondern sie auch vergiften, in Fallen locken oder magische Kräfte einsetzen. Die Levels lassen uns dabei genügend Freiraum, um mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten experimentieren zu können.

Tomb Raider Definitive Edition

3:15 Tomb Raider - Entwickler-Video zur Definitive Edition

Das Tomb-Raider-Reboot bekommt ihr in der Definitive Edition günstiger, die neben technischen Verbesserungen auch sämtliche DLCs liefert. Die Story erzählt, wie Lara Croft zu der knallharten Abenteurerin wurde, als die wir sie kennen. Mit 21 reist sie als Teil einer Forschungsexpedition, die katastrophal schiefläuft, auf eine scheinbar einsame Insel und bekommen es dort mit den Anhängern eines mysteriösen Kults zu tun. Spielerisch ist dieses Tomb Raider actionlastiger als frühere und auch spätere Teile. Über weite Strecken spielt es sich wie ein Third Person Shooter. Klettern, Rätsel und das Erforschen von Gräbern sind zwar auch noch dabei, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Dafür gibt es neue Survival-Elemente.

Redeemer Enhanced Edition

1:56 Redeemer - Heftige Gameplay-Szenen im Ankündigungs-Trailer

Redeemer ist ein blutiges Top-Down-Actionspiel, das trotz der Existenz von Schusswaffen vor allem auf wuchtige Nahkämpfe setzt. Wir spielen einen Auftragsmörder, der lange Zeit im Dienste einer Waffenfirma gestanden hat und nun in den Ruhestand gehen möchte. Da die Firma das aber nicht zulassen möchte, muss er sich seine Freiheit wohl oder übel mit Gewalt erkämpfen. Die Enhanced Edition hat eine Menge am Spiel geändert. Während das Original noch frustrierend schwer war, sorgt nun ein neues Fortschrittssystem dafür, dass wir durch Aufleveln auch über die härtesten Stellen früher oder später hinwegkommen können. Trotzdem müsst ihr euch noch auf sehr fordernde Kämpfe einstellen.

Kona

1:04 Kona - Launch-Trailer stellt den spielbaren Survival-Krimi vor

Kona ist ein First Person Adventure, in dem wir als Detektiv in ein abgelegenes kanadisches Dorf reisen, um dort ein paar eher harmlose Fälle von Vandalismus zu untersuchen. Dort angekommen finden wir das Dorf jedoch verlassen vor und stoßen noch dazu auf eine Leiche. Nun ist es an uns herauszufinden, was hier geschehen und was aus unserem Auftraggeber geworden ist. Das Gameplay besteht vor allem aus Detektivarbeit. Wir suchen das Dorf nach Hinweisen ab, lösen Rätsel und ziehen unsere Schlüsse. Daneben gibt es aber auch noch Survival- und Action-Elemente. Im Freien kann uns nämlich der kalte Winter schnell gefährlich werden, noch dazu treiben hungrige Wölfe im Dorf ihr Unwesen.