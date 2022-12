Angebote im PS Store: Diese 10 Hits für PS4 + PS5 kosten jetzt weniger als 10€

Im PlayStation Store laufen gerade die Jahresendangebote mit hunderten Sonderangeboten für PS4 und PS5. Wir haben euch zum Start bereits die großen Highlights und später die besten Deals zwischen 10 und 15€ vorgestellt. Diesmal sind nun die günstigen Schnäppchen für unter 10€ an der Reihe. Auch hier finden sich noch so einige große Titel, unten präsentieren wir euch zehn Highlights. Wer lieber selbst den Sale nach den besten Angeboten durchsuchen möchte, kann das hier tun:

Resident Evil 2

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Das PS4-Remake des ursprünglich für die PS1 erschienenen Horror-Klassikers Resident Evil 2 stellt diesen auf eine komplett neue technische Basis. Dabei wurde nicht nur dir Grafik runderneuert, auch die festen Kameraperspektiven wurden zugunsten einer Steuerung wie in einem Third Person Shooter aufgegeben, was das Spiel deutlich zugänglicher macht. Trotzdem bleibt Resident Evil 2 im Kern klassischer Survival Horror mit knapper Munition und der stetigen Angst, was hinter der nächsten Ecke oder Tür lauert. Deshalb ist das Remake sowohl alten Fans als auch Neulingen sehr zu empfehlen.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

0:54 Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Gameplay-Trailer zeigt Aloy auf der Jagd im Eis

Horizon Zero Dawn ist einer der größten Open-World-Hits der PS4-Generation und sollte wegen der spannenden Story rund um eine mysteriöse untergegangene Zivilisation auf jeden Fall vor dem Nachfolger Horizen Forbidden West gespielt werden. Wir werden in eine Spielwelt geschickt, die auf den ersten Blick primitiv wirkt, aber von vielen riesigen Robotern in Gestalt von Dinosauriern bevölkert ist. Die Robo-Dinos müssen wir nicht immer nur im Kampf erledigen, zum Teil können wir sie auch unserem Willen unterwerfen. Mit der Complete Edition bekommt ihr auch die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds, die euch in neue, eisige Regionen schickt.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

5:34 Uncharted: The Nathan Drake Collection - Test-Video zur PS4-Spielesammlung

Mit der Nathan Drake Collection bekommt ihr die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe mit einigen grafischen Verbesserungen sowie einer vereinheitlichten Steuerung, sodass sich alle drei Spiele wie aus einem Guss anfühlen. In den Action-Adventures begleiten wir den Schatzsucher und Draufgänger Nathan Drake auf Abenteuer im Indiana-Jones-Stil, um historische Artefakte zu bergen. So suchen wir nach den Schätzen Sir Francis Drakes sowie nach Shangri-La und dem legendären Atlantis und reisen dabei unter anderem ins Amazonasgebiet, in den Himalaya und in die arabische Wüste. Falls euch auch nur eines der Spiele bislang fehlt, lohnt sich der Kauf der Neuauflage.

Rise of the Tomb Raider 20-jähriges Jubiläum

1:58 Rise of the Tomb Raider - »Complete Experience«-Trailer zum dritten DLC

Nach dem sehr actionlastigen Reboot legt der Nachfolger Rise of the Tomb Raider wieder etwas mehr Wert aufs Klettern und das Erforschen von Gräbern und ist dadurch näher an den Ursprüngen der Reihe. Trotzdem gibt es noch immer reichlich Schießereien und auch die Survival-Elemente des Reboots wurden beibehalten. Diesmal muss sich Lara in der eisigen Kälte Sibiriens durchschlagen, die neben Schneelandschaften aber auch ein paar malerische Täler bietet. Mit der Edition zum 20-jährigen Jubiläum bekommt ihr technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung sowie sämtliche Zusatzinhalte einschließlich der Erweiterung Baba Yaga: Der Tempel der Hexe.

The Evil Within 2

6:26 The Evil Within 2 - Test-Video zum Horror-Hit

Während das erste The Evil Within noch Survival-Horror alter Schule geboten hat und dabei manchmal frustrierend schwer war, ist The Evil Within 2 leichter und auch abwechslungsreicher geraten. Offene Areale, die wir wie in einem Open-World-Zombiespiel erkunden, wechseln sich hier mit eng begrenzten Levels ab, in denen wir wie in Outlast oder Amnesia vorr übermächtigen Monstern flüchten. Daneben gibt es auch immer wieder surreale, albtraumhafte Abschnitte, wie man sie beispielsweise aus den Scarecrow-Levels der Batman-Arkham-Reihe kennt. Insgesamt wirkt The Evil Within 2 dadurch wie ein Best-of des Horror-Genres.

Need for Speed Heat Deluxe Edition

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Falls ihr vorher noch mal schnell den Vorgänger nachholen wollt, bevor ihr euch an das gerade erst erschienene Need for Speed Unbound heranwagt, könnt ihr Need for Speed Heat jetzt in der Deluxe Edition 90 Prozent günstiger bekommen. Heat ist wie seine Vorgänger ein spaßiger Acade Racer, der eher auf halsbrecherische Geschwindigkeit als auf Realismus setzt. Durch die verbesserte KI kommt allerdings etwas mehr Anspruch ins Spiel. Für Abwechslung sorgt die Unterteilung in offizielle Wettbewerbe bei Tag und illegale Straßenrennen bei Nacht. Außerdem gibt es umfangreiche Tuning-Möglichkeiten. Die Deluxe Edition enthält zusätzliche Wagen und Outfits sowie Boosts für Geld und Ansehen.

God Eater 3

1:37 God Eater 3 - Gameplay-Trailer enthüllt Sequel zur kultigen Action-RPG-Reihe

In God Eater 3 gehören wir zu einer Spezialeinheit, deren Aufgabe es ist, Jagd auf riesige, gottähnliche Monster zu machen. Das Konzept scheint deutlich von Monster Hunter inspiriert, ähnlich wie dort ist das Sammeln von Crafting-Material für bessere Ausrüstung von großer Bedeutung. Gerade bei dem komplexen Kampfsystem mit seinen zahlreichen Kombos und Spezialattacken wirkt God Eater 3 aber durchaus eigenständig. Von der Story solltet ihr nicht allzu viel erwarten, obwohl die Ansätze zu einer epischen Geschichte vorhanden sind. Dafür überzeugen aber der Anime-Look und die effektvolle Inszenierung der Kämpfe.

Doom Slayers Edition

9:10 Doom - Test-Video: So modern ist der Oldschool-Shooter

Mit der Doom Slayers Edition bekommt ihr das Reboot aus dem Jahr 2016, das das temporeiche Shooter-Gameplay des Originals wiederbelebt, zugleich aber auch einige neue Elemente einführt wie beispielsweise die spektakulär und blutig inszenierten Glory Kills, durch die ihr Gesundheit zurückgewinnen könnt. Ebenfalls mit im Paket sind die ersten beiden Teile der berühmten Reihe, die das Genre der First Person Shooter überhaupt erst groß gemacht haben. Außerdem ist noch der etwas umstrittene, aber durchaus spielenswerte dritte Teil dabei, der versucht hat, Doom mehr in Richtung eines atmosphärischen Horror-Shooters zu verschieben.

Castlevania Anniversary Collection

Die Castlevania Anniversary Collection enthält sieben Teile der altehrwürdigen Reihe, die das Genre der Metroidvanias mitbegründet hat. Die Castlevania-Spiele zeichnen sich aber nicht nur durch das typische Leveldesign, bei dem man an bestimmten Stellen erst mit den richtigen Fähigkeiten oder Items weiterkommt, sondern auch den düsteren und von vielen Horrorfilmklassikern inspirierten Look aus. Auch der recht hohe Schwierigkeitsgrad dürfte einiges zur Faszination der Serie beigetragen haben. Als Bonus sind in der Collection noch das nie zuvor auf Englisch veröffentlichte Kid Dracula und ein E-Book über die Geschichte Castlevanias mit dabei. Mit PS Plus gibt es 10 Prozent zusätzlichen Rabatt.

Until Dawn

08:05 Until Dawn - Der Test zum Horror-Adventure

Bei Until Dawn handelt es sich um ein Horror-Adventure, das euch im Grunde einen Slasher-Film zum Selberspielen liefert und dabei auch die Klischees des Genres originalgetreu nachbildet. Wir spielen eine Gruppe Jugendlicher, die gemeinsam ein paar Tage in einer einsamen Hütte in den Bergen verbringen will, aber schon bald um ihr Leben fürchten muss. Das Gameplay besteht neben Erkundung und Quick Time Events zu einem großen Teil aus Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen. Wenn wir stets eine gute Wahl treffen, können alle überleben. Im schlimmsten Fall können aber auch alle sterben.