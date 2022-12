The Witcher 3 Next Gen: So funktioniert das Upgrade von PS4 auf PS5

The Witcher 3 hat frisch sein Next Gen-Upgrade bekommen. Wer den Titel also bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, kann hier ohne Zusatzkosten auf die neue Version wechseln. Allerdings macht das Spiel auf PlayStation nicht ganz deutlich, wie das geht. Wir erklären euch daher die Schritte.

PS5: So könnt ihr Witcher 3 upgraden

Besitzt ihr die Disk-Version des Spiels, muss auch eure PS5 ein Disk-Laufwerk haben. Ansonsten befolgt ihr sowohl mit der Disk-Version als auch mit einer digitalen Version von The Witcher 3 folgende Schritte:

Wechselt im Hauptmenü der PS5 zum Tab mit dem Spiel, das ihr upgraden wollt, und klickt dann nach unten

Neben dem "Spielen"-Button klickt ihr auf die drei Punkte

Wählt hier "Produkt anschauen" aus

Ihr werdet zur PS Store-Seite des Spiels weitergeleitet

Klickt wieder auf die drei Punkte und wählt "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition" aus

Von der Produktseite könnt ihr das Upgrade jetzt kostenlos herunterladen

Was, wenn das The Witcher-Update etwas kostet? Wenn ihr The Witcher 3 auf Disk oder digital für PS4 besitzt, ist das Update auf jeden Fall für euch kostenlos. Wird euch dennoch nur das kostenpflichtige Upgrade angezeigt, solltet ihr einige Sachen überprüfen. So muss die Disk eingelegt sein, wenn ihr die physische Version besitzt. Außerdem müsst ihr im Store unbedingt die Complete Edition auswählen, statt der Standard-Version.

Hier könnt ihr euch auch die Neuerungen des Next Gen-Upgrades anschauen:

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Mehr zur Next Gen-Version von The Witcher 3:

The Witcher 3 auf Xbox Series X/S upgraden

Habt ihr das Spiel hingegen für Xbox One und wollt auf die Series X/S-Version wechseln, sollte das ziemlich einfach gehen. Habt ihr die automatischen Updates für das Spiel aktiviert, wird die Series X/S-Version automatisch heruntergeladen, sobald sie verfügbar ist. Habt ihr die Einstellung nicht eingeschaltet, könnt ihr einfach beim nächsten Spielstart das Update 4.0 runterladen und erhaltet automatisch die Next Gen-Features.

