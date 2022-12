The Witcher 3 Next Gen: PS4-Spielstand auf PS5 übertragen, so geht's

Die Next Gen-Version von The Witcher 3 ist frisch erschienen und bringt dem inzwischen sieben Jahre alten Spiel noch einige Neuerungen. Habt ihr allerdings auf PlayStation bereits einen Spielstand und wollt diesen jetzt in die Next Gen-Version übertragen, müsst ihr dafür einige Schritte unternehmen.

So ladet ihr euren Witcher 3-Spielstand auf PS5

Damit ihr euren Spielstand in die Cloud übernehmen könnt, benötigt ihr zuerst einmal die PS4-Version des Spiels mit dem Update auf Version 4.00. Müsst ihr das Spiel neu runterladen, könnt ihr knapp 40 GB Speicherplatz einplanen. Dann geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die PS4-Version des Spiels

Klickt im Menü auf "Spiel laden"

Drückt die L2-Taste für "Plattformübergreifender Fortschritt"

Verbindet euch hier mit einem GOG-Account per QR-Code oder URL

Eure aktuellste Manuelle Speicherung, Kontrollpunkt und Automatische Speicherung werden hochgeladen

Jetzt könnt ihr die PS5-Version des Spiels starten

Über "Spiel laden" oder "Meine Belohnungen" meldet ihr euch jetzt wieder via L2-Taste bei GOG an

Jetzt werden immer die aktuelle Manuelle/Automatische Speicherung in der Cloud abgelegt

Optional: Wenn ihr euch über "Meine Belohnungen" anmeldet, könnt ihr auch ein paar Items abstauben

Das Ganze ist zwar etwas umständlich, aber es lohnt sich. Die Next Gen-Version ist der PS4-Fassung nämlich weit überlegen, wie Kollege Chris im Tech-Check zu The Witcher 3 Next-Gen aufgeschlüsselt hat. Eine der wichtigsten Neuerungen läuft auf aktuellen Konsolen allerdings noch so gar nicht rund:

70 9 The Witcher 3 Next Gen-Update Die wichtigste Neuerung verwandelt das Spiel in eine Ruckelpartie

Auf Xbox Series X/S sehr viel einfacher

Spielt ihr die Next Gen-Version von The Witcher 3 dagegen auf Xbox-Konsolen, läuft das alles sehr viel einfacher ab. Dank Smart Delivery werden eure Spielstände nämlich automatisch in die Cloud hochgeladen. Ihr müsst dafür nur mit dem Internet verbunden sein.