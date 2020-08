PS4, Xbox & Switch: Neue Spiele der Woche bringen eine Legende zurück

Die Woche vom 31. August 2020 bis zum 6. September 2020 hat einige Highlights für PS4, Xbox One und Switch für euch parat. GamePros wöchentliche Release-Liste verrät, was euch erwartet.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch die größten Releases der Woche genauer vor:

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Release: 4. September 2020

4. September 2020 Plattformen: PS4, Xbox One (und PC)

THPS ist zurück! Am 4. September erscheinen die ersten beiden Teile der Skateboarding-Reihe im Remaster-Doppelpack für die PS4, Xbox One und den PC und versprechen, uns in gute alte Teenager-Zeiten zurückzuführen.

Sämtliche Strecken und Skater der Originale sind dabei, das Gameplay hat der Entwickler Vicarious Visions allerdings noch mit einigen Features der nachfolgenden Teile ausgestattet. In der GamePro-Preview lest ihr, wie uns die Neuauflage bislang gefällt:

Marvel's Avengers

Release: 4. September 2020

4. September 2020 Plattformen: PS4, Xbox One (und PC)

Marvel's Avengers lässt uns in die Kostüme von Ms Marvel, Black Widow, Thor und Co. schlüpfen und ist dabei sowohl im Singleplayer als auch im Koop spielbar.

Das Games as a Service-Spiel von Crystal Dynamics (Tomb Raider-Reboot) machte nach der Beta bislang allerdings keinen guten Eindruck auf uns, insbesondere die Koop-Missionen erwiesen sich als dröger Einheitsbrei. Umso gespannter sind wir auf den Launch des Action-Titels in dieser Woche.

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

1. September - Ary and the Secret of Seasons

4. September - Tony Hawk's Pro Skater 1+2

4. September - NBA 2K21

4. September - WRC 9

4. September - Marvel's Avengers

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

Denkt daran: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in euren Shop werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.