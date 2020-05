PS4, Xbox & Switch: Neue Spiele der Woche bringen beliebten GTA-Klon

Welche Spiele erscheinen in der Woche vom 18. bis zum 22. Mai 2020 für PS4, Xbox One und Switch? GamePros wöchentliche Release-Liste verrät es euch!

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Highlights der Woche

Saints Row the Third Remastered

Genre: Action

Action Release: 22. Mai (PS4, Xbox One, PC)

Darum geht's: Saints Row: The Third Remastered ist eine Neuauflage des Open-World-Actiontitels von 2011 mit überarbeiteter Grafik und den Inhalten der über 30 DLCs.



Zu den optischen Verbesserungen gehören ein neues Beleuchtungssystem, neu gestaltete Charakter-Modelle und Texturen. Saints Row: The Third spielt sich im Grunde wie GTA, ist dabei aber vollkommen überdreht und setzt auf skurrile Action und aberwitzige Missionen.

Das Spiel erzählt die Geschichte der bekloppten Gangsterbande The Saints die sich in der fiktiven Metropole Steelport gerade auf dem Höhepunkt ihrer Macht befindet, diese aber gegen ein skrupelloses Syndikat verteidigen muss.

Maneater

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 22. Mai 2020 (PS4, Xbox One, PC)

Darum geht's: In Maneater spielen wir einen Bullenhai und kämpfen in einer offenen Spielwelt an der Südostküste der USA ums Überleben. Wie der Name des Spiels nahelegt, stehen auch Menschen auf unserem Speiseplan.

Die Entwickler versprechen für das Einzelspieler-Abenteuer ein Rollenspiel-System mit dem wir unseren Hai nach und nach weiterentwickeln. Unterwasser sollen wir versunkene Wracks, Sumpfgebiete und den weiten Ozean erkunden können.

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

