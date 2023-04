PS5 im Angebot: Disc Edition günstig im Bundle mit God of War Ragnarök sichern

Durch einen Gutschein-Code gibt es das PS5-Bundle mit God of War Ragnarök jetzt günstig bei Ebay.

Bei Ebay könnt ihr euch jetzt die PS5 Disc Edition im Bundle mit God of War Ragnarök für 539€ sichern. Auf der Produktseite wird euch zwar noch ein Preis von 589€ angezeigt, durch den Gutschein-Code RESTORE23 bekommt ihr aber 50€ zusätzlichen Rabatt. Das ist ein guter Preis, schließlich kostet die Konsole normalerweise selbst einzeln 549,99€. Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger Konsolen günstig verkauft. Hier geht’s zum Deal:

Einen Haken hat die Sache allerdings: Die Verpackung des Bundles wurde bereits geöffnet, weshalb es sich um B-Ware handelt. Die Konsole selbst wurde zwar nicht benutzt, aber der Download-Code für God of War Ragnarök wurde offenbar bereits verwendet. Als Ersatz dafür wird das Spiel nun in der Disc-Version beigelegt, was im Grunde ein Pluspunkt ist, da sich diese leicht weiterverkaufen lässt.

Alternativen: PS5-Bundles bei Amazon & MediaMarkt

Wenn ihr kein Disc-Laufwerk braucht, könnt ihr bei Amazon die PS5 Digital Edition im Angebot bekommen.

Nach zwei Jahren der Knappheit ist die PS5 seit Anfang 2023 endlich gut verfügbar, in den letzten Monaten gab es auch schon das eine oder andere günstige Bundle. Falls ihr dem Bundle mit geöffneter Verpackung bei Ebay nicht vertraut, ist die aktuell beste Alternative das Paket mit der PS5 Disc Edition und dem gerade erst erschienenen Horror-Hit Resident Evil 4 Remake für 569€ bei MediaMarkt. Wenn ihr euch hingegen für die PS5 Digital Edition interessiert, könnt ihr diese mit God of War Ragnarök (hier natürlich als Download-Code) für 479,99€ bei Amazon bekommen:

Bei knapp 60€ Preisunterschied würden wir euch zwar eher zum Kauf der Disc Edition bei Ebay raten, aber dafür bekommt ihr bei Amazon natürlich richtige Neuware. Letzten Endes hängt jedoch sowieso alles von der Frage ab, ob ihr euch sicher seid, dass ihr das Disc-Laufwerk nie brauchen werdet.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Selbst wenn es die Konsole einzeln günstiger gäbe, würden wir euch raten, direkt zum PS5-Bundle mit God of War Ragnarök zu greifen, denn das Actionspiel ist ohnehin ein Muss für PS5-Besitzer*innen. Schon auf den ersten Blick beeindrucken die hohe Produktionsqualität und das tolle Artdesign der mythologischen Spielwelt.

Außerdem kann das Kampfsystem mit seiner flüssigen Steuerung, seinen wuchtigen Hieben und seinen detaillierten Animationen nach wie vor begeistern. Die Story ist wie im Vorgänger spannend und emotional, wenngleich sie durch die längere Spieldauer von rund 30 Stunden hier und da auch mal ins Stocken gerät. Mehr zu God of War Ragnarök erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht: