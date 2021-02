Sonys Farbenvielfalt im Bezug auf die PS5 lässt noch zu wünschen übrig. Dass die Konsole selbst zum Launch nur in weiß zu haben ist, kann man verstehen, aber ein paar Variationen für den DualSense-Controller wären nett. Wenn ihr nicht warten wollt, bis Sony selbst in die Pötte kommt, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit bei inoffiziellen Shops oder Hobby-Bastlern fündig.

Viele bunte DualSense-Controller

DualSense in schwarz: Sony hat bereits bestätigt, dass es den DualSense in anderen Farben geben wird, aber es ist nicht bekannt, wie lange das noch dauern wird. Das vermutlich schickste Design hat der Anbieter CMP Shells zu bieten. Hier könnt ihr den DualSense-Controller entweder nur in schwarz oder in schwarz mit klassischen farbigen Playstation-Knöpfen erwerben. Allerdings sind die Preise mit 115 Dollar, beziehungsweise 125 Dollar ziemlich hoch.

Wenn ihr zu eurem schwarzen DualSense auch eine schwarze PS5 haben möchtet, bietet euch CMP Shells auch schwarze (oder farbige) Seitenteile für die Konsole. CMP Shells war zuvor als PlateStation und CustomizeMyPlates bekannt, musste diese Namen aber ablegen, nachdem Sony rechtliche Schritte eingeleitet hatte.

Bunte DualSense-Controller: Eine Alternative ist Decor Evolve. Da ihr hier nur die Abdeckung für den DualSense kauft und nicht den Controller selbst, sind die Preise deutlich niedriger. Allerdings wird nur der schwarze Teil des DualSense ausgetauscht, das dominante Weiß bleibt bestehen.

Alternative Privatanbieter: Wenn ihr wirklich abgefahrene oder individuell anpassbare Designs sucht, solltet ihr euch an private Hobby-Bastler wenden. Zum Beispiel auf Etsy finden sich eine ganze Reihe interessanter Kreationen zu verschiedensten Preisen.

Weitere Artikel zur Playstation 5:

Vorsicht beim Kauf von PS5-Teilen

Wenn ihr euch entscheidet, nicht offiziell von Sony abgesegnete Teile für eure PS5 zu holen, ist Vorsicht geboten. Der Anbieter einer schwarzen PS5 im Retro-Design wird momentan beschuldigt seine Kunden um ihr Geld zu prellen. Also erkundigt euch über den jeweiligen Shop und zahlt am besten per Paypal (geschäftlich), da hier der Käufer kaum ein Risiko trägt und sein Geld leicht zurück bekommt.

Welche offiziellen Farben würdet ihr euch von Sony für den DualSense-Controller wünschen?