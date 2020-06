PS5 - Dead Space-Autor teast neues Spiel für Reveal-Event an

Dead Space zählt zu den schaurigsten Horrorspielen aller Zeiten. Die Macher wussten, wie sie ihren Spielern Angst machen können. Dazu gehörte auch Dead Space-Autor Antony Johnston. Dieser teaste nun etwas für das kommende PS5-Reveal-Event am Donnerstag, den 11. Juni an.

Über Twitter meinte Johnston:

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.



In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.



?