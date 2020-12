Season gehört zu den neuen Spielen, die auf der The Game Awards-Show 2020 angekündigt wurden. Es gab einen ersten Trailer zum PS5-exklusiven Spiel, der vielversprechend und atmosphärisch wirkt. Wir bewegen uns mit dem Fahrrad durch eine atmosphärische wie malerische Welt und erkunden untergegangene Zivilisationen. Das Ganze sieht angenehm entspannt aus und erinnert vom Stil ein bisschen an Zelda: Breath of the Wild und das Gameplay könnte Pokémon Snap ähneln.

Season kommt konsolenexklusiv für PS5 & sieht fantastisch aus

Fahrrad-Roadtrip? Im ersten Trailer zu Season macht das Spiel einen eigenwilligen, aber gerade dadurch auch besonders interessanten Eindruck. Hier dreht sich offenbar alles darum, mit dem Fahrrad durch besondere Landschaften zu fahren, sie zu erkunden, ihre Geheimnisse zu entdecken und "den letzten Atemzug verschiedener Kulturen" mit zu erleben.

Besonderer Art-Style: Der malerische, fast gezeichnete Stil von Season erinnert ein bisschen an den Look von Titeln wie Zelda Breath of the Wild oder Genshin Impact. Hier passt es wohl auch spielerisch, weil unsere Hauptfigur unter anderem auch damit beschäftigt sein wird, die "poetische Fantasy-Welt" zu zeichnen.

Pokémon Snap-Anleihen? Wir zeichnen aber nicht nur, sondern machen auch anderweitige Aufzeichnungen. Zum Beispiel dokumentieren wir die untergegangenen und untergehenden Zivilisationen wohl auch mit Hilfe eines Fotoapparats, was bei vielen Erinnerungen an Pokémon Snap wecken dürfte.

Viel mehr und vor allem genaueres wissen wir leider noch nicht über Season. Im oben eingebundenen Trailer ist nur zu hören, dass die vorhergehende Großeltern-Generation 1000 Jahre und die Eltern ein ganzes Jahrhundert gehabt hätten. Uns bliebe hingegen nur eine einzige Jahreszeit.

Wann kommt Season? Auch das wissen wir noch nicht. Fest steht bisher lediglich, dass das Spiel neben konsolenexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Wie findet ihr den Trailer und den Stil von Season? Ist euer Interesse geweckt?